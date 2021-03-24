Первый шаг навстречу ЧМ-2022! Сборная России стартует на Мальте

Привет, друзья! Сегодня особенный день — первый матч национальной сборной России в 2021 году. И не просто проходной «товарняк» — самая что ни на есть официальная игра, открытие нового соревновательного цикла! Стартовать в квалификации чемпионата мира 2022 года нашим парням выпало в мальтийском городке Та-Кали, на одноимённом стадионе. До сих пор с командой Мальты наши футболисты соперничали только раз и очень давно — 2:0 в феврале 1996-го с голами Карпина и Кирьякова. Ждём чего-то подобного и сегодня. Примечательно, что российские ворота тогда защищал не кто иной, как Станислав Черчесов. На старте отборочного турнира стратегически важно обойтись без очковых потерь. Будьте с нами, поболеем за земляков вместе!
Разминка в необычном интерьере.
Сегодня играем а новой форме. Пишите в комментах — нравится/нет?
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