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Футбол, Мальта — Россия: онлайн-трансляция матча, отбор ЧМ-2022, 24 марта 2021

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
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Мальта — Россия
«Чемпионат»
Первый шаг навстречу ЧМ-2022! Сборная России стартует на Мальте
Следим за премьерой-2021 вместе.
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Привет, друзья! Сегодня особенный день — первый матч национальной сборной России в 2021 году. И не просто проходной «товарняк» — самая что ни на есть официальная игра, открытие нового соревновательного цикла! Стартовать в квалификации чемпионата мира 2022 года нашим парням выпало в мальтийском городке Та-Кали, на одноимённом стадионе. До сих пор с командой Мальты наши футболисты соперничали только раз и очень давно — 2:0 в феврале 1996-го с голами Карпина и Кирьякова. Ждём чего-то подобного и сегодня. Примечательно, что российские ворота тогда защищал не кто иной, как Станислав Черчесов. На старте отборочного турнира стратегически важно обойтись без очковых потерь. Будьте с нами, поболеем за земляков вместе!

Live Олег Лысенко

Разминка в необычном интерьере.

16:50 Олег Лысенко

Сегодня играем а новой форме. Пишите в комментах — нравится/нет?

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