Громкий скандал в российском футболе. Игроков поймали на ставках?

Двух игроков «Тамбова» вызвали в РФС на разговор: их подозревают в ставках на матчи со своим участием.

Что известно?

По информации Metaratings, на допрос вызвали Александра Еркина и Дмитрия Германа после интересной информации от букмекеров: якобы оба игрока ставили на матчи с «Сочи» («Тамбов» проиграл 0:5) и «Краснодаром» (0:4).

Также РФС допускает проверку ещё части игроков «Тамбова» на совершение ставок – об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией, и собеседник в «Тамбове». Последний добавил, что в клубе «были подозрения о ставках на игры» своих футболистов.



«Однако финансовая ситуация настолько дикая, что разговоры в команде о ставках никем даже особо не пресекались. Поэтому ставки могли делать не только Герман и Еркин», — добавили в «Тамбове».

Что в этих матчах было подозрительного?

Мы, конечно, не члены комитета по договорным матчам и утверждать ничего не будем, но просто посмотрите на этот момент. Фол кажется каким-то совершенно идиотским: никакой подстройки под соперника или попытки сыграть в мяч – явно умышленная атака со спины. Любопытно, что фоливший, тот самый Герман, вышел на замену за 3 минуты до эпизода. Атака Ионова стала чуть ли не первым его действием на поле.

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Повторимся, мы ничего не утверждаем, да и пока вина не доказана, люди не виноваты. Но странные моменты есть и в матче с «Сочи». Например, первый гол кажется подозрительным: двое центральных защитников стоят и не мешают Заболотному на последних секундах первого тайма. Хотя, возможно, дело просто в низкой квалификации футболистов, а не в каком-то преступлении.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч ТВ» в YouTube c 3:40.

Что за игроки? Как они оказались в «Тамбове»?

Оба футболиста оказались в «Тамбове» этой зимой, а если быть точными – 25 февраля, то есть уже после массовой дозаявки перед кубковым матчем с «Локо». Последним клубом для обоих был латвийский «Ноа» из Юрмалы, но в Россию они переехали на правах свободных агентов. За весеннюю часть чемпионата Еркин успел сыграть в двух матчах: 25 минут с «Динамо» и 10 против «Краснодара». Герман же провёл три игры: один полный матч против «Сочи», 13 минут с «Динамо» и 6 – с «Краснодаром».



Юрмальский «Ноа» до недавнего времени входил в одноимённый армянский холдинг, который может быть вам знаком по истории с сыном Валерия Газзаева и его неудавшимся переездом в Италию. Армяне приобрели латвийский «Локомотив» этой зимой, но из проекта быстро вышли. Как сказал экс-тренер «Ноа» Виктор Булатов, вмешались «нефутбольные причины»: «Не знаю всех юридических нюансов, но на каком-то этапе холдинг «Ноа» не договорился с бывшим хозяином клуба Александром Якубовским, и ими было принято решение покинуть проект, к большому нашему сожалению».

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Если их вина будет доказана, что им грозит?

Согласно статье 18 регламента РФС по этике «Запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх», максимальное наказание – пожизненный запрет на занятие футбольной деятельностью, а также штраф до 1 млн рублей.



Из последних случаев по этой статье наказывали троих футболистов «Машука-КМВ», игравших на тотализаторе на систематической основе: вратаря Ярослава Малолеткова и защитника Романа Демидова, они получили запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности на 1 год и штраф 300 тыс. рублей, защитника Даниила Лезгинцева дисквалифицировали на 2 года и оштрафовали на ту же сумму, что и его товарищей по команде. Ещё один случай – дисквалификация двух игроков «Сочи» Никиты Колдунова и Павла Коркина на полгода.