Разговоры о преображении Гайча – чепуха. Для ЦСКА счастье, если итальянцы выкупят его

Говорят, нападающий Адольфо Гайч расцвёл в Италии. Сначала он забил дебютный гол «Специи», потом положил на лопатки «Ювентус», а теперь внезапно вышла новость, что «Беневенто» уже сейчас планирует выкупить футболиста аж за 11 млн евро.

Главный тренер команды – именитый Филиппо Индзаги – без устали хвалит Гайча в прессе. «Я могу ошибиться в защитнике, но в «девятке» — никогда», — такие слова якобы произнёс Индзаги в разговоре с его новым форвардом. «Своими характеристиками Адольфо напоминает мне Левандовски», — заявил тренер на днях в общении с журналистами. – «Он силён, у него есть мощь и скорость. Мало говорит, но усердно работает».



На волне всех этих новостей над ЦСКА уже многие посмеиваются: якобы сначала купили нападающего за большие деньги, потом не нашли к нему подход, а теперь выглядят дураками на фоне успехов Гайча в Италии и невозможности его вернуть. Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа заявил, что аренда продлена до 2022 года – а дальше итальянцы уже могут активировать опцию выкупа.



Означает ли всё это, что ЦСКА нужно кусать локти и сомневаться в правильности зимнего решения? Не думаю.

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Проблема №1. В «Беневенто» Гайч – всё ещё заложник своих габаритов

Для начала предлагаю отбросить голы в сторону и взглянуть на игру Гайча за «Беневенто» в комплексе. В новой команде на Адольфо всё ещё смотрят как на большого форварда-столба, отсюда прослеживается желание партнёров максимально загрузить его в игре в оттяжке и борьбе. Согласно данным Wyscout в среднем за 90 минут в серии А аргентинец проводит 36,48 единоборств вверху, из них 10,23 – вверху. С «Ювентусом» и вовсе было 51 и 14 соответственно.

Проблема в том, что в этой борьбе вообще никаких сдвигов. По сопернику Гайч всё ещё играет плохо, легко позволяет сдвигать себя с места. Отталкивается от земли слабо, не чувствует траекторию мяча и поэтому не достаёт его головой. Из 51 единоборства в матче с «Ювентусом» Адольфо выиграл 13, то есть 25%. Из 14 единоборств вверху — только одно (7%). Причём визуально большинство эпизодов выглядели вообще без шансов. Общая игра в оттяжке – слабая. Решения с мячом в эпизодах, когда он всё же получал их спиной к чужим воротам, нестабильные. Иногда нападающий отыгрывался в одно-два касания – этот навык у него есть, но даже его сложно однозначно записать в плюсы. Скорее он развит на среднем уровне.

Возникает ощущение, что Гайч становится заложником своих внушительных габаритов. Большой – не значит мощный. Высокий – не значит цепляющий всё головой. А Гайча пытаются использовать именно в статусе столба. И это проблема, потому что пока никаких изменений по сравнению с РПЛ не прослеживается.

Проблема №2. Гайч должен был забивать ещё больше, но он совсем плохо подстраивается под мяч

Гайч успел забить два гола. В матче против «Специи» он хорошо воспользовался зоной за спинами защитников, переложил на замахе мяч под левую и пробил в ближний. Плотности в эпизоде не было. В игре с «Ювентусом» аргентинцу помогли отличиться туринцы – он перехватил чудовищный поперечный пас от Артура, чуть замешкался, подработал мяч и пробил со средней дистанции.



Достойные, но всё же случайные эпизоды, возникавшие спонтанно. Гораздо интереснее смотреть на более частые и характерные ситуации, позволяющие оценивать те или иные качества форвардов. Гайч уже мог и должен был забивать в Италии не два гола, а гораздо больше, если бы был действительно классным форвардом.



В матче со «Специей» он, например, открывшись между двумя защитниками, не смог подработать мяч после чёткого диагонального заброса. Если бы Гайч проявил больше техники и координации – расстреливал бы ворота в упор.

С «Фиорентиной» тоже были три момента – два отличных и один просто хороший. На 30-й минуте аргентинец после навеса справа отклеился от защитника, но не смог пробить в касание или удобно обработать мяч, далеко отпустил его – и вынужденно изобретал удар пяткой с острого угла.

Далее на 35-й минуте Гайч не подстроился под навес с углового, хотя достаточно было просто подставить голову под мяч – оппонент уже не мог помешать. На 61-й минуте Гайч, оказавшись в одиночестве на ближней штанге, попросту не попал по мячу и не смог переправить его в ворота после прострела.

То есть моменты у него есть – он умеет их получать открываниями, добеганиями, перемещениями, насыщением вратарской. Но чтобы стабильно воплощать их в голы, нужна ещё качественная подстройка, координация, исполнительность. С этим у Гайча проблемы. Сам по себе удар у него сильный, но чтобы выйти на него, нужно приложить массу усилий.

Проблема №3. Игровой интеллект пока ограничен

Гайч небыстр в мышлении, недостаточно техничен и ловок, есть проблемы в быстрой комбинационной игре. Он долго принимает решения с мячом, поэтому допускает многовато потерь. У него не образцовые открывания (хотя им как раз можно научить – и уверен с Индзаги Адольфо добьётся прогресса). Наконец, он не видит очевидные варианты для острой передачи. Эпизод в концовке матча с «Ювентусом», когда вместо паса направо на забегающего партнёра Гайч с опущенной головой пробил по воротам из закрытой позиции, — это вообще катастрофа.

Выводы

Голы, да ещё и забитые в статусных матчах, — приятны и резонансны. Предельно ясно, почему вокруг имени Гайча снова поднялась шумиха.



Я ни в коем случае не считаю аргентинца совсем слабым. Он по-прежнему адекватно играет в быстрых атаках, может заполнять на рывках разные зоны (помимо гола в игре с «Ювентусом», был симпатичный прострел с правого фланга), действует лицом к чужим воротам лучше, чем спиной. Но для ЦСКА – команды, которая играет в закрытой лиге и часто взламывает массивную оборону, – по суммарным характеристикам это всё ещё очень специфичный нападающий.

Возможно, Гайч ещё как-то прокачается в борьбе и игре в оттяжке (должно же количество перерасти хоть в какое-то качество, когда у тебя 190 см роста и когда ты еженедельно сталкиваешься с лучшими защитниками Европы), на сегодня же лучшим для ЦСКА станет вариант, при котором «Беневенто» вдруг выкупит права и тем самым вернёт красно-синим затраченные на покупку деньги.



И тогда ЦСКА найдёт менее специфичный и проблемный, более гарантированный вариант в атаку. А за успехами Гайча, если они будут, с удовольствием понаблюдает издалека.



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