А мог бы быть сейчас в сборной…

Сафонов сыграл впервые за три месяца. И пропустил нелепый гол от своего

В 32-м туре ФНЛ «Краснодар-2» принимал дома красноярский «Енисей». В воротах фарм-клуба чёрно-зелёных впервые за три месяца появился Матвей Сафонов. 22-летний вратарь пропустил два гола. Рассказываем, как прошло возвращение Сафонова в игру.

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Почему Матвей выбыл на такой длительный срок?

В декабре прошлого года Матвей получил травму перед матчем Лиги чемпионов с «Челси» (1:1) на «Стэмфорд Бридж», а уже после игры главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что 2020 год для Сафонова закончен.

«Сафонов получил мышечную травму на предматчевой тренировке. Поле было не очень хорошего качества. В середине тренировки у него поехала нога. Этот год для него закончен», — заявил тогда Мусаев.

Однако процесс реабилитации Сафонова затянулся на более долгий срок. Матвей пропустил зимние сборы в ОАЭ и Испании, где «Краснодар» наигрывал Евгения Городова, а потом и оба матча «быков» в Лиге Европы против загребского «Динамо».

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В РПЛ 22-летний вратарь остался вне заявки в матчах против «Локомотива» (5:0), «Уфы» (1:0), «Урала» (2:2), «Спартака» (1:6) и «Тамбова» (4:0), но попал в состав на игру с «Динамо» (2:3), отсидев весь матч на скамейке запасных.

В сборную не поехал, но сыграл за «Краснодар-2»

В сборную Сафонова тоже решили не вызывать, чтобы снизить риск рецидива травмы. Об этом в интервью «Матч ТВ» несколько дней назад рассказывал главный врач сборной России Эдуард Безуглов.

«Находимся на контакте с врачами «Краснодара», мы знаем, что у Матвея была за травма. Это неприятная мышечная травма. Сейчас Матвей находится условно в общей группе, но характер травмы позволяет предположить, что у него на фоне резко возросшей нагрузки может случиться рецидив. Кажется, в ближайшие 2-3 недели он будет находиться на сохранительном режиме, в течение ближайшего месяца эта проблема точно будет решена. И если тренер сборной решит вызывать Матвея, то никаких проблем в этом отношении возникать не должно», – заявил Безуглов.

Сафонова стали постепенно подключать к играм, чтобы он мог набрать форму. Но сделали это через фарм-клуб чёрно-зелёных – «Краснодар-2». Сегодня Матвей появился в стартовом составе команды в матче ФНЛ против красноярского «Енисея».

Длительный игровой простой не мог не сказаться на кондициях вратаря и вылился в результативную ошибку. Первый мяч в ворота Сафонова залетел на 29-й минуте. Защитник красноярцев Валерий Кичин выполнил заброс за спину соперникам, а Сергей Бородин в борьбе с нападающим Ильёй Карпуком протолкнул мяч в сторону ворот. Матвей дёрнулся было на перехват, но застрял в полупозиции и не смог помешать мячу влететь в сетку.

Уже во втором тайме, на 77-й минуте, Сафонов пропустил и второй гол. Прострел футболиста «Енисея» с левого фланга замкнул полузащитник Евгений Пёсиков – 0:2. Матч так и закончился.

Клуб из Красноярска, одержав уверенную победу, взял реванш у второй команды «быков» за домашнее поражение в первом круге. «Енисей» с 46 очками смог подняться на 10-е место в турнирной таблице, тогда как фарм-клуб чёрно-зелёных продолжает занимать 16-ю строчку.