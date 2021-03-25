«Настоящий праздник на Никольской!» Что говорят об игре сборной России
Победу над Мальтой наши болельщики восприняли с юмором.
Сборная России стартовала с победы в отборочном цикле к чемпионату мира — 2022. Но кроме результата в матче с Мальтой, по сути, не порадовало ничего. Болельщики недовольны игрой команды Станислава Черчесова. По-настоящему реабилитироваться за 0:5 от Сербии не получилось. Вот самые интересные мнения в «Твиттере» на тему выступления наших.
Разумеется, когда у команды что-то не получается, критикуют в первую очередь главного тренера. Есть и ироничные посты в адрес Черчесова.
Артём Дзюба, забив Мальте, вышел на чистое второе место по количеству голов за сборную России – обошёл Владимира Бесчастных. Удачное возвращение капитана национальной команды. Но отзывы об игре центрфорварда «Зенита», как обычно, разные.
Рекомендуем вам
- 25 марта 2021
-
03:27
-
02:50
-
02:35
-
02:13
-
01:58
-
01:52
-
01:37
-
01:24
-
01:19
-
01:03
-
00:57
-
00:48
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:37
-
00:37
-
00:35
-
00:08
-
00:00
- 24 марта 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:21
-
23:10
-
23:09
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:47
-
22:39
-
22:28
-
22:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам