«Настоящий праздник на Никольской!» Что говорят об игре сборной России

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Мальта – Россия – 1:3, реакция соцсетей на игру нашей команды в отборочном матче ЧМ-2022

Мальта – Россия – 1:3, реакция соцсетей на игру
Анатолий Романов
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Победу над Мальтой наши болельщики восприняли с юмором.
Футбол / Сборная России 0
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Сборная России стартовала с победы в отборочном цикле к чемпионату мира — 2022. Но кроме результата в матче с Мальтой, по сути, не порадовало ничего. Болельщики недовольны игрой команды Станислава Черчесова. По-настоящему реабилитироваться за 0:5 от Сербии не получилось. Вот самые интересные мнения в «Твиттере» на тему выступления наших.

Разумеется, когда у команды что-то не получается, критикуют в первую очередь главного тренера. Есть и ироничные посты в адрес Черчесова.

Артём Дзюба, забив Мальте, вышел на чистое второе место по количеству голов за сборную России – обошёл Владимира Бесчастных. Удачное возвращение капитана национальной команды. Но отзывы об игре центрфорварда «Зенита», как обычно, разные.

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