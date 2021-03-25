Нравится это вам или нет, но Дзюба – главное лицо сборной России

Артём Дзюба близок к рекорду по голом за сборную России. Пока лучшим остаётся Александр Кержаков с 30 мячами. У Дзюбы стало 27 после матча на Мальте. Перед игрой нападающий сказал, что надеется догнать и обогнать Кержакова. Само собой, он оговорился, что главное – три очка для команды, но все мы понимаем, что рекорд для него тоже важен. Примерно 99,9% футболистов не лишены самолюбия. И Артём Дзюба явно не выглядит исключением.

«Дай пасик», – прорывались в трансляцию слова капитана. Чувствовалась, насколько он был нацелен. При этом его точно не отнести к числу жадных футболистов. Как раз Кержаков действовал по принципу «Бил, бью, буду бить». Дзюба много ассистирует и в клубе, и в сборной. Вот и на этот раз за ним остался и забитый мяч, и голевуха Фернандесу.



Кстати, игра и в сборной, и в «Зените» во многом сводятся к подачам на Дзюбу. И вроде бы всё логично. Артем – не самый быстрый нападающий, но в борьбе весьма хорош. Только вот навесы на голову не сильно помогают ему стать лучшим бомбардиром. Из последних 15 голов Дзюбы за сборную лишь два были забиты головой. Показалось, что и против Мальты наша команда выглядела острее, когда разыгрывала в атаке мяч низом. Собственно, гол Дзюбы тоже случился после быстрой перепасовки.



С этого дня Дзюба вышел на чистое второе место по голам за сборную России (Бесчастных с 26 мячами остался третьим). Чтобы догнать Кержакова, нужно забить ещё три мяча, а для полноценного звания лучшего бомбардира сборной нужны четыре гола. Сейчас Артёму 32 года. Трудно предугадать, сколько ещё он продержится на таком уровне, чтобы вызываться Черчесовым. Вероятно, речь может идти о 2-3 годах. Хотя если обойтись без травм, то должно хватить уже отборочного цикла к ЧМ-2022. В нём осталось 9 матчей.

Впереди ещё ответная игра с Мальтой и две встречи с Кипром. Да, голы маленьким командам вызывают жгучие желание потроллить Дзюбу. Мы все понимаем, что в ворота Сан-Марино забивать проще, чем топовой сборной. Здесь важно зафиксировать: Кержаков тоже забивал не только Италии/Португалии/Уругваю, но и Люксембургу/Лихтенштейну/Андорре.

В этом противостоянии нужно отметить, что Дзюба начал забивать только в 26 лет. Ещё в сентябре 2014 года Кержаков прикалывался, выкладывая в «Инстаграм» их совместное фото с подписью: «Артём, я рад, что ты наконец выздоровел и присоединился к команде!!! Знаю, что нацелился побить мой рекорд по количеству голов, забитых за сборную России! Это здорово!!! Чем больше и чаще будешь забивать, тем чаще мы будем выигрывать!!! Поэтому уже в ближайшем матче я желаю тебе обойти по этому показателю, идущих с тобой «ноздря в ноздрю», Юру Лодыгина и Артёма Реброва!!)))))))», – писал Кержаков. Получилось так, что Дзюба перевернул ситуацию и уже почти сделал то, что казалось невозможным на тот момент. Кажется, что он всё-таки станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Сборная России прервала безвыигрышную серию. Но с такой игрой на ЧМ-2022 не выйти Вымученная победа на Мальте: разве мы этого ждали?

Вообще личность Дзюбы одна из самых обсуждаемых в нашем футболе. Независимо от того, что было бы в этой статьей, в комментариях напишут что-то неприятное в отношении Артёма. Так сложилось, что его хейтят фанаты и «Спартака», и «Зенита», и других топ-клубов. Вполне допускаю, что к этому привели и его собственные действия (хотя и сама среда весьма токсичная). С другой стороны, именно широкая аудитория Дзюбу скорее любит. Помимо тех, кто скандирует оскорбления (как правило на матчах между клубами, а не сборной), есть ещё огромное количество людей, которые симпатизируют капитану сборной России. Я лично много раз видел, что после матчей в разных городах болельщики готовы часами ждать Дзюбу ради автографа и совместной фотки. Даже не забив, сколько Кержаков, он уже превзошёл в плане медийности и узнаваемости. Просто гляньте на эти лица.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Зенита» в YouTube.

Дзюба – главный герой сборной на ЧМ-2018 (хотя подходил к турниру, не будучи основным). А ещё он – лучший футболист РПЛ этого и прошлого сезонов по системе «гол+пас». Именно поэтому было странно слышать призывы к Черчесову не вызывать нападающего из-за скандального видео. Призывы лишить капитанской повязки вполне объяснимы, но в плане отлучения от команды… Последние три матча 2021 года показали, что без Дзюбы ещё хуже (да, это возможно). Даже учитывая, что мало кто в мире так притягивает к себе скандалы. Нравится это вам или нет, сейчас это главное лицо сборной России.