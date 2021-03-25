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Россия — Исландия: онлайн-трансляция матча, 25 марта 2021, молодёжный чемпионат Европы — 2021, где смотреть онлайн

Россия — Исландия. Онлайн молодёжного Евро
Кирилл Закатченко
Россия стартует на Евро! Смотрим молодёжку вместе с Евсеевым
Первый за восемь лет матч нашей команды на крупном турнире!
Футбол / Сборная России 0
Аудио-версия:

Привет, друзья! Сегодня, 25 марта, сборная России начинает выступление на молодёжном чемпионате Европы, который принимают Венгрия и Словения. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча сборных России и Исландии, который начнётся в 20:00 мск. А помогать следить за перипетиями противостояния будет многократный чемпион России по футболу и колумнист нашего портала Вадим Евсеев. Таких онлайнов у нас ещё не было!

Молодёжная сборная впервые за восемь лет пробилась на чемпионат Европы, и для выхода в четвертьфинал ей необходимо занимать в группе место не ниже второго. В квартете с нами и исландцами грозные французы, а также датчане. Матчи плей-офф, кстати говоря, пройдут уже летом. Вперёд, парни! Нам сегодня нужна только победа!

Где смотреть онлайн матч Россия – Исландия
Live Кирилл Закатченко

Где смотреть онлайн матч Россия – Исландия

📺 Телевизионная трансляция запланирована на канале «Матч ТВ». Начало — в 19:50 мск.

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14:02 Кирилл Закатченко

⛔️Для начала давайте ознакомимся со списком футболистов, которых не включили в состав молодёжной сборной России на турнир.

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