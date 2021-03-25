Россия стартует на Евро! Смотрим молодёжку вместе с Евсеевым

Привет, друзья! Сегодня, 25 марта, сборная России начинает выступление на молодёжном чемпионате Европы, который принимают Венгрия и Словения. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча сборных России и Исландии, который начнётся в 20:00 мск. А помогать следить за перипетиями противостояния будет многократный чемпион России по футболу и колумнист нашего портала Вадим Евсеев. Таких онлайнов у нас ещё не было!
Молодёжная сборная впервые за восемь лет пробилась на чемпионат Европы, и для выхода в четвертьфинал ей необходимо занимать в группе место не ниже второго. В квартете с нами и исландцами грозные французы, а также датчане. Матчи плей-офф, кстати говоря, пройдут уже летом. Вперёд, парни! Нам сегодня нужна только победа!
Где смотреть онлайн матч Россия – Исландия
📺 Телевизионная трансляция запланирована на канале «Матч ТВ». Начало — в 19:50 мск.
⛔️Для начала давайте ознакомимся со списком футболистов, которых не включили в состав молодёжной сборной России на турнир.
- 25 марта 2021
-
14:21
-
14:17
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:45
-
13:29
-
13:23
-
13:18
-
12:51
-
12:51
-
12:50
-
12:40
-
12:33
-
12:23
-
12:16
-
12:15
-
11:54
-
11:51
-
11:51
-
11:29
-
11:24
-
11:22
-
11:18
-
11:03
-
10:58
-
10:55
-
10:51
-
10:35
-
10:34
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:02
-
10:00