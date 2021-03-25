Россия стартует на Евро! Смотрим молодёжку вместе с Евсеевым

Первый за восемь лет матч нашей команды на крупном турнире!

Привет, друзья! Сегодня, 25 марта, сборная России начинает выступление на молодёжном чемпионате Европы, который принимают Венгрия и Словения. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча сборных России и Исландии, который начнётся в 20:00 мск. А помогать следить за перипетиями противостояния будет многократный чемпион России по футболу и колумнист нашего портала Вадим Евсеев. Таких онлайнов у нас ещё не было!

Молодёжная сборная впервые за восемь лет пробилась на чемпионат Европы, и для выхода в четвертьфинал ей необходимо занимать в группе место не ниже второго. В квартете с нами и исландцами грозные французы, а также датчане. Матчи плей-офф, кстати говоря, пройдут уже летом. Вперёд, парни! Нам сегодня нужна только победа!