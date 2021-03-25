7 нюансов, над которыми Черчесову обязательно нужно задуматься перед игрой со Словенией

Сборная России натужно обыграла Мальту, вся страна уже успела поиронизировать и поиздеваться над невесёлым футболом нашей команды – и защищать её на самом деле не то чтобы сильно хочется. Это действительно был очень слабый матч, в котором сложно было выявить что-либо хорошее, кроме факта победы.

При всех комплиментах в адрес соперника (просто красавцы – прогрессивный стиль и смелый, даже слегка авантюрный подход!) и объективных кадровых сложностях сборной России мы всё-таки были вправе увидеть большее. А увидели минимум опасных моментов, из-которых, к счастью, реализовано почти всё, низкий темп, страх в глазах наших футболистов во втором тайме, а на контрасте – абсолютную раскрепощённость гордых мальтийцев.

Далеко с таким качеством футбола в отборочном цикле не уедешь. И перед следующей игрой важно сделать правильные выводы.

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Нюанс №1. Прессинг против Мальты не был идеальным. Соперник частенько из-под него вылезал

Сборная Мальты мне чем-то напомнила Саудовскую Аравию на чемпионате мира-2018. Тоже команда без сильных исполнителей (только у неё средний уровень игроков ещё ниже), зато с прогрессивной структурой и смелыми взглядами на свой футбол. Мальта не боялась выходить низом в атаку, разыгрывала удары «от ворот», активно задействовала центральных полузащитников.

На ЧМ-2018 мы над таким стилем Саудовской Аравии лишь посмеялись – задушили с первых минут соперника прессингом в среднем блоке, создали кучу атак после переходов и суммарно забили пять голов. А в среду вдруг показали совсем другой уровень агрессивного коллективного отбора. Мальта частенько выходила из-под него ещё в первые 20 минут, далее до конца первого тайма ей стало сложнее, но во втором тайме мы вновь наблюдали, как она даже со своими скромными ресурсами разбивает наш подготовленный вроде бы прессинг.

Проблемы возникали как с темпом (не всегда была интенсивность), так с доигровкой эпизодов. Когда игроки Мальты не спешили с первым пасом вперёд, а терпеливо разыгрывали и катали мяч поперёк-назад, наши футболисты нередко бросали партнёров и отключались. Также проявлялись сложности при длинных передачах вперёд: нередко Джикия и особенно Семёнов проигрывали первое касание, а полузащитники не успевали сузить. Форварды Мальты принимали передачи в недодачу и разворачивали атаки за счёт игрока на дальнем фланге – и шли неприятные атаки. Если бы соперник лучше распоряжался такими возможностями, то создал бы ещё больше моментов.

Безусловно, в прессинге было и много хороших эпизодов: Россия создавала моменты, в первом тайме чуть не забил Кузяев, в концовке игры отличился Соболев. Странно, если бы их не было, ведь мы встречались с игроками низкого уровня, лишь пытающихся играть в прогрессивном стиле. Для меня главные показатели нашего прессинга: итоговая точность передач сборной Мальты составила 81% (это много); доля длинных оказалась маленькой – 9%, во втором вообще 7%; количество средних и длинных владений мяча – 18 у Мальты против 19 у России; количество отборов и подборов мяча в минуту – сопоставимое у двух команд; а интенсивность прессинга сборной России ни в коем случае не зашкаливала. PPDA 9,2 до перерыва – это цифры средней команды РПЛ.

Нюанс №2. Что-то очень странное творилось при чужих аутах. Один футболист Мальты постоянно гулял свободным

Особенность аутов сборной Мальты – их со своей половины или района центральной линии вбрасывал внешний центральный защитник, а не фланговый защитник, как это принято во многих командах. То есть соперники получали одного дополнительного адресата в центральной зоне – и здесь требовалось качественное взаимодействие всей нашей средней линии.

Получалось очень плохо ещё до перерыва: Мальта постоянно сохраняла владение при аутах, хотя вроде бы статистика мирового футбола показывает, что атакующая команда сохраняет мяч при вбросах из-за боковой линии менее, чем в 50% случаев. Ахметов и Кузяев не передавали друг другу футболистов, Фомин проигрывал борьбу и позволял себя разворачивать, а Ионов мог раньше времени раскрыться в атаку, как случилось перед пропущенным голом.

И проблема как раз в том, что гол – никакая не случайность. Наша команда плохо защищалась при аутах весь первый тайм, допустила после них несколько быстрых атак, и лишь в концовке наступило затишье. Странно, что реакция оказалась настолько долгой.

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Нюанс №3. Семёнов на позиции правого центрального защитника – сомнительное решение. Почему не Кутепов?

Формально Семёнов – едва ли не самый стабильно играющий футболист сборной, который прошёл с командой весь отборочный турнир к Евро-2020. У него есть опыт, адаптация к требованиям Черчесова, достойный первый пас. Осенью Андрей столкнулся с сильным спадом, не всегда попадал в состав «Ахмата», провалился в нескольких матчах сборной.

Но сейчас Семёнов снова в строю – и на него делается ставка в сложный момент. Вопрос – зачем? Понимаю, что Дивеев – в «молодёжке», но ведь есть Кутепов, который пусть мало играет в «Спартаке», но даже в сегодняшнем состоянии, выходя эпизодически, даёт более стабильный уровень единоборств, агрессивнее втыкается в форвардов при передачах в недодачу и не даёт спокойно принять мяч или отыграться. Семёнов проиграл многовато таких ситуаций даже против Мальты – он банально не успевал в единоборство. И в том числе поэтому соперник разбивал наш прессинг.

Мы не знаем, много ли будет играть Кутепов до конца сезона в «Спартаке» и в какой форме окажется Дивеев. Но мы также понимаем уровень и слабые стороны Семёнова – и он точно не прибавит до чемпионата Европы. Поэтому хочется, чтобы хотя бы в этом вопросе было больше заботы о скором будущем.

Нюанс №4. Ионов напрочь выпал из атакующих действий. Нужно пробовать кого-то другого

Прекрасно известны сильные стороны Ионова: он очень мотористый и выносливый, всегда добегает в прессинге, в клубах часто защищался в агрессивном стиле, поэтому быстро адаптируется к требованиям Черчесова. Однако сейчас форма Алексея совсем неважная. В матче с Мальтой он стал худшим атакующим футболистом: лишь одно победное единоборство из 10, ноль обводок, одна точная передача в штрафную, ноль ударов. И всё это усугублялось частыми потерями, одна из которых привела к пропущенному голу.

В матче со Словенией неплохо было бы увидеть какой-нибудь альтернативный ход от Черчесова на правом фланге. Возможно, это будет Алексей Миранчук со смещениями в середину. Или находящийся в более стабильном состоянии Жемалетдинов (правда, играющий в клубе на другой позиции). Гарантии не будет ни в каком из случаев, но как-то реагировать на игру Ионова всё равно нужно.

Нюанс №5. Плюсы Ахметова в опорной зоне понятны, но с ним у команды нет баланса

Когда в день игры вышло интервью Ахметова с посылом «Я не люблю играть в опорной зоне», а тем же вечером Ильзат появился на глубокой позиции против Мальты, было немного забавно. На самом деле в условиях отсутствия Зобнина и Оздоева ход с Ахметовым смотрелся логичным. Полузащитник ЦСКА приучен к позиции (Кузяев там давно не играет, Фомин в «Динамо» тоже в последнее время стал «восьмёркой», а не «шестёркой»), плюс он умеет качественно работать с мячом и двигать его вперёд.

Но даже на фоне Мальты выявились проблемы с позиционным расположением и добеганием в зону подбора – наша команда слишком часто проигрывала такие ситуации после длинных передач и скидок от чужих нападающих, и Ильзат в этом тоже виноват. Плюс вперёд он играл не так часто, как хотелось бы: случались торможения, были два грубых обреза, приведшие к контратакам.

Ахметов ни в коем случае не провалился, как пишут некоторые: он показал хороший объём борьбы и точность передач, совершил немало полезных действий. Но он не может дать нужного баланса – и в матче против более агрессивных и интенсивных соперников это станет критическим моментом.

Нюанс №6. Это не тот темп, с которым можно побеждать сильные команды

Лишь в нескольких коротких отрезках матча сборная России показывала достойный темп. Один из них – перед первым голом, тогда наша команда заперла Мальту у штрафной минуты на две, дважды успешно сыграла в контрпрессинге и моментально возвращала мяч в опасные зоны.

Второй тайм с точки зрения темпа и интенсивности – совсем слабый. Команда Черчесова слишком пассивно оборонялась в среднем и низком блоках и не оказывала нужного давления на соперников с мячом, поэтому количество владений сборной Мальты и возросло.

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Хотя здесь Черчесову повлиять на процесс слишком сложно: темп игры и интенсивность закладываются в клубах и в РПЛ. Поэтому Головин, приехавший в сборную позже всех, показал самый высокий уровень движения без всяких тренировок. Он к этому попросту приучен.

Нюанс №7. Хотелось бы меньше страха в матчах против таких соперников

А вот на это Черчесов как раз повлиять способен. Как играет в футбол сборная Мальты, мы увидели: смело, дерзко, пусть и авантюрно. Выносов от вратаря вперёд под прессингом почти не было. Центральный защитник Борг во втором тайме умудрился за пару секунд трижды уложить на замахе под себя Кузяева, после чего продвинуть мяч вперёд – это эпизод, который отлично характеризует уровень раскрепощённости.

Как играет сборная России мы тоже увидели: Шунин выгонял всех защитников при «от ворот» и выносил мяч на Дзюбу, Семёнов отдал за матч 15 длинных передач, а Дзюба привычно выдал 15 верховых единоборств. Безусловно, нужно пользоваться сильными сторонами своего нападающего, но нужны и другие алгоритмы выхода в атаку под давлением – стабильные и продуманные.

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А мы их уже который год боимся внедрять. Дисциплина и ответственность за результат – это прекрасно, но хотя бы иногда хочется увидеть творчество и красоту. Ведь даже скромная Мальта нам эту красоту частично продемонстрировала.