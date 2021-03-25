Молодёжка – пример для первой сборной! Наши стартовали на Евро с красивой победы

Сборная России на старте молодёжного Евро — 2021 одержала красивую победу над Исландией.

География игроков молодёжной сборной России: кто откуда? Продолжаем знакомить вас с нашей молодёжкой. Сегодня она стартует на Евро!

В стартовый состав молодёжной сборной России попали представители пяти клубов РПЛ: четыре «армейца» (Дивеев, Тикнизян, Обляков, Чалов), три динамовца (Евгеньев, Лесовой, Захарян), два спартаковца (Максименко, Маслов), а также по одному игроку из «Ростова» (Глебов) и «Рубина» (Макаров). Особое внимание было к 17-летнему Арсену Захаряну, который в матче с Исландией вообще дебютировал за молодёжку. В схеме 4-2-3-1 он расположился на позиции атакующего центрального полузащитника.

На первых минут исландцы попытались высоко и агрессивно прессинговать, однако команда Михаила Галактионова отсудила соперника несколькими передачами между линиями. Захарян, центрфорвард Фёдор Чалов и левый полузащитник Даниил Лесовой (при подключениях по флангу защитника Наира Тикнизяна) давали предложения в центре и полуфлангах, а Денис Макаров растягивал оборону сборной Исландии справа. Поначалу именно он был самым опасным.

В целом наши играли спокойно и грамотно. Без мяча не спешили раскрываться, оборонялись, как правило, средним блоком. Чалов с Захаряном оказывали давление на центральных защитников. Что важно, россияне не проигрывали крепким рослым исландцам на стандартах. Разве что взаимодействия игрокам группы атаки в течение полутайма недоставало. Чувствовалось, что тот же Захарян только ищет себя в этой команде, не сыгран с партнёрами. Но Арсен – умный игрок, быстро адаптировался. Именно он на 30-й минуте заработал пенальти после того, как наши отыскали пространство справа. Вот тут Захарян с Макаровым хорошо взаимодействовали, а Чалов смог забыть о прежних промахах с «точки» и перехитрил голкипера.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Впервые исландцы смогли пробить по воротам Александра Максименко лишь на 39-й минуте, а счёт ударов после первого тайма был 10:1 (в створ – 4:0) в пользу сборной России. Как же было приятно наблюдать за игрой нашей молодёжки, особенно после вчерашних мучений первой сборной на Мальте! Второй гол — тоже результат взаимодействия двух игроков: Чалова и в очередной раз здорово поддержавшего наступление Тикнизяна. «Армейцы» по движению и решениям всё сделали как по учебнику.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Наконец, перед перерывом, Захарян, действовавший с каждой минутой всё увереннее и увереннее, создал третий гол. Отдал пас Чалову, сам же подобрал мяч, ушёл от защитника и реализовал выход один на один. И кто скажет, чем ему всего семнадцать? Молодо, но не зелено.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Молодёжная сборная России стартует на Евро! Всё, что нужно знать о турнире Собрали самое важное в одном месте.

Существовали опасения по поводу того, что команда Галактионова расслабится при крупном счёте и позволит сопернику вернуться в игру. Помнится, у юношеской сборной России в своё время был невероятный матч против Исландии, когда в начале второго тайма наши проигрывали 0:6, а потом едва не отыгрались, забив пять мячей. Но первые минуты после перерыва показали, что концентрация не потеряна. Более того, на 52-й минуте Макаров забил классный гол, заставивший вспомнить тот, что он сотворил в ворота «Зенита». Только теперь на ложные движения вингера «Рубина» попались не двое, а сразу четверо защитников!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

К сожалению, на ноль Александру Максименко сыграть всё-таки не удалось. Исландцы реализовали первый же удар в створ. В этом эпизоде на исходе часа матча наши игроки выключились. Данил Глебов потерял мяч, Захарян не заблокировал подачу, а Роман Евгеньев с Тикнизяном не разобрались, кому держать Свейнна Гудьонсена. Сын легендарного Эйдура Гудьонсена бил головой в упор, так что голкипер «Спартака» имел мало шансов спасти ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Тем не менее большего исландцам сборная России не позволила. Наши умело поддерживали нужный темп, при возможности контратаковали. Да и команде Давида-Снорри Йонассона, надо признать, нечего было предложить. Россияне и во втором тайме выиграли по ударам – 7:4 (в створ – 1:1). Настоящей неприятностью для Галактионова после перерыва стала разве что травма Павла Маслова: спартаковец, уходя с поля, держался за заднюю поверхность бедра.

Российская «молодёжка» сделал первый шаг к выходу из группы. Но в следующем туре (28 марта) нашу команду ждёт противник совсем иного уровня – сборная Франции. У трёхцветных сумасшедший подбор игроков.