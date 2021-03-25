Сейчас главная сборная России – молодёжная. Влюбляет в себя не только победами, но и игрой

Прошедшие матчи двух сборных России на этой неделе – молодёжной и основной — получились максимально показательными. Главное – обе команды добились нужного результата, взяли три очка с заведомо более слабыми соперниками. Но смотреть только на счёт неинтересно – впечатления от матча оставляет не счёт, а содержание игры. И именно здесь – показательная разница.

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Взрослая сборная вчера «катала вату», на классе забив Мальте парочку в первом тайме и полностью расслабившись во втором (что могло привести даже к потере очков). Молодёжка же с самого начала не сбавляла обороты, забила три в первом тайме, а во втором сразу добила Исландию четвёртым. Могли и больше забить, хотя результат уже был сделан. Это ведь тоже было на классе, это было красиво, это вызвало море позитивных эмоций. А вот два гола Мальте почему-то таких эмоций не вызвали.

Днём на «Чемпионате» я уже предполагал, что на плечах молодёжки сейчас тяжелейшая задача – спасение нашего футбола. Ну или хотя бы начало пути к его исцелению. Вот тут можно почитать, почему нынешний Евро – ключевой для России. В молодёжку простому болельщику хочется верить больше: эти ребята ещё не успели притянуть к себе негатив (а у взрослой сборной его, к сожалению, хватает), они впервые за восемь лет вышли в финальную часть Евро, они ещё совсем молодые, и от этого подсознательно переживать им хочется больше. Но сегодняшний матч показал, что дело не только в возрасте и каком-то негативе (его легко как притянуть, так и, наоборот, – заставить забыть). Дело в игре.

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Конечно, делать выводы только по одному матчу неправильно, а никакой эйфории у молодёжки быть не должно. В субботу взрослая сборная может разгромить Словению, а команда Галактионова во втором матче на Евро спокойно слить мощнейшей Франции. И тогда я и, наверное, кто-нибудь ещё побегут искать сменную обувь. Но для этого нужно видеть изменения в настрое и игре. Сейчас своим настроем и игрой в себя влюбила именно молодёжная сборная, влюбляют в себя Захарян, Макаров, Чалов… Но не взрослая команда. Да, результата добились все (а ведь именно за результат и будут спрашивать), и за результат всех и хвалить. Но всё-таки от первой сборной сейчас не просто хочется, а необходимо получить что-то большее, чем результат. Хотя бы на уровне таких соперников, как Мальта.

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Взрослой сборной снова надо менять отношение к себе. В 2018 уже получилось, теперь надо попытаться влюбить в себя людей ещё раз. А «как же это сделать» можно спросить у подрастающего поколения. С этой задачей они пока справляются хорошо.