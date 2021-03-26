Русский встал на колено на глазах у англичан. Судья Левников пошёл на поводу у британцев?

Российская бригада арбитров получила назначение на матч первого тура отборочного этапа к ЧМ-2022 между Англией и Сан-Марино. Главным судьёй встречи стал Кирилл Левников, его ассистентами – Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, а четвёртым рефери Владислав Безбородов.
Левников поддержал акцию BLM
Неделю назад в Англии российский арбитр Сергей Карасёв отказался встать на колено в поддержку акции Black Lives Matter и, к удивлению, не был подвергнут сильной критике. Многие болельщики высоко оценили его уровень работы на матче. За этот поступок бригаду Карасёва не наказали, так как у судейской бригады в этом случае есть выбор: преклонять колено или нет. «Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет. Соответственно, за отказ дисциплинарных взысканий не предусмотрено», – сказали в пресс-службе УЕФА.
На этот раз честь отсудить матч высокого уровня выпала другой нашей бригаде во главе с Кириллом Левниковым, который не стал поступать, как его коллега, и перед началом матча вместе с игроками обеих сборных преклонил колено. Русский сделал это на глазах англичан. Неужели он пошёл на поводу у британцев?
Какой будет реакция России?
Интересно, как отреагирует на этот поступок Россия? Ведь ещё недавно Милохин, Жириновский и другие государственные и медийные лица одобрили поступок Карасёва и резко высказывались против поддержки акции BLM соотечественниками. Лидер партии ЛДПР был воодушевлён решением Карасёва и даже обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с предложением представить судейскую команду к государственным наградам за их мужественный поступок.
«Я на 100% поддерживаю поступок в Лиге чемпионов судейской команды из России — Сергея Карасёва и его ассистентов Игоря Демешко и Максима Гаврилина, поддерживаю их достойное поведение на матче «Манчестер Сити» — «Боруссия». Они абсолютно правильно отказались вставать на колено в знак солидарности с американским политическим движением Black Lives Matter». Русские вставать на колени ни перед кем не должны», – заявил Жириновский.
Помимо Карасёва, акцию BLM осенью не поддержали футболисты «Краснодара». В матче с «Челси» большинство игроков «быков» проигнорировало акцию, за что подверглось нападкам со стороны европейских болельщиков.
Что ждёт Левникова?
По мнению Жириновского, решение преклонить колено выглядит, как унижение. Если со стороны британских медиа Левникова критикк точно не ждёт, то государственные служащие РФ и некоторые российские болельщики могут не одобрить данное решение. Надеемся, что поступок нашего арбитра не станет поводом для ненависти и хейта.
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