Русский встал на колено на глазах у англичан. Судья Левников пошёл на поводу у британцев?

Российская бригада арбитров получила назначение на матч первого тура отборочного этапа к ЧМ-2022 между Англией и Сан-Марино. Главным судьёй встречи стал Кирилл Левников, его ассистентами – Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, а четвёртым рефери Владислав Безбородов.

Левников поддержал акцию BLM

Неделю назад в Англии российский арбитр Сергей Карасёв отказался встать на колено в поддержку акции Black Lives Matter и, к удивлению, не был подвергнут сильной критике. Многие болельщики высоко оценили его уровень работы на матче. За этот поступок бригаду Карасёва не наказали, так как у судейской бригады в этом случае есть выбор: преклонять колено или нет. «Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет. Соответственно, за отказ дисциплинарных взысканий не предусмотрено», – сказали в пресс-службе УЕФА.

На этот раз честь отсудить матч высокого уровня выпала другой нашей бригаде во главе с Кириллом Левниковым, который не стал поступать, как его коллега, и перед началом матча вместе с игроками обеих сборных преклонил колено. Русский сделал это на глазах англичан. Неужели он пошёл на поводу у британцев?

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Какой будет реакция России?

Интересно, как отреагирует на этот поступок Россия? Ведь ещё недавно Милохин, Жириновский и другие государственные и медийные лица одобрили поступок Карасёва и резко высказывались против поддержки акции BLM соотечественниками. Лидер партии ЛДПР был воодушевлён решением Карасёва и даже обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с предложением представить судейскую команду к государственным наградам за их мужественный поступок.

«Я на 100% поддерживаю поступок в Лиге чемпионов судейской команды из России — Сергея Карасёва и его ассистентов Игоря Демешко и Максима Гаврилина, поддерживаю их достойное поведение на матче «Манчестер Сити» — «Боруссия». Они абсолютно правильно отказались вставать на колено в знак солидарности с американским политическим движением Black Lives Matter». Русские вставать на колени ни перед кем не должны», – заявил Жириновский.

Помимо Карасёва, акцию BLM осенью не поддержали футболисты «Краснодара». В матче с «Челси» большинство игроков «быков» проигнорировало акцию, за что подверглось нападкам со стороны европейских болельщиков.

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Что ждёт Левникова?

По мнению Жириновского, решение преклонить колено выглядит, как унижение. Если со стороны британских медиа Левникова критикк точно не ждёт, то государственные служащие РФ и некоторые российские болельщики могут не одобрить данное решение. Надеемся, что поступок нашего арбитра не станет поводом для ненависти и хейта.