Девушка бросила футбол ради парня. Они хотят победить смертельную болезнь

Можно по-разному относиться к женскому футболу, но случай, который произошёл недавно в Австралии, заслуживает внимания. Рали Добсон, представлявшая «Мельбурн Сити» и сборную страны, завершила карьеру уже в 28 лет из-за своего парня. Причина — в его смертельной болезни.

Шесть лет назад у Мэтта (так зовут молодого человека) случился припадок во время игры в футбол. Чуть позже у него обнаружили опухоль мозга и сделали операцию. На какое-то время это решило проблему, но недавно болезнь вернулась.

Сейчас Мэтт проходит курс лечения. Прогнозы оптимистичные — диагноз поставили своевременно, и есть шансы на положительный исход. Так совпало, что «вторая волна» пришлась на решающие матчи сезона Рали. Её команда борется за выход в плей-офф.

«Мельбурн Сити» на пять очков отставал от «Аделаиды Юнайтед», имея две игры в запасе. Им предстояла встреча с «Перт Глори», который занимает последнее место в турнирной таблице. Добсон вышла в стартовом составе и открыла счёт в начале второго тайма.

Ближе к концу матча «Мельбурн Сити» забил второй гол. Лишь в добавленное время футболистки «Перт Глори» смогли отыграть один мяч. А по окончании встречи случилось то, чего никто не ожидал — Мэтт сделал предложение Рали. И, конечно, она ответила «да».

При этом Добсон призналась, что раздумывала над тем, чтобы закончить карьеру, но ситуация с ее парнем решила ситуацию окончательно. «Я держала всё в тайне, поскольку боялась сбить настрой команды», — заявила она в интервью Daily Mail.

Теперь у Райли есть дела поважнее — вместе с Мэттом они будут продолжать борьбу со смертельной болезнью. «Это намного важнее, чем спорт. Он — мой мир», — сказала Райли. Чем не сюжет для фильма?