Молодёжка – никакой не пример для главной сборной. Пора прекратить их сравнивать

В четверг мы дружно порадовались успешному старту молодёжной российской сборной на Евро-2021. Команда Михаила Галактионова разгромила исландцев, забила красивые голы, в её результативных атаках хватало как высокого индивидуального мастерства (Чалов! Макаров! Захарян!), так и симпатичных структурных взаимодействий. Комбинацию и выход из-под чужого прессинга с последующим рывком нашего левого защитника Тикнизяна в середину перед вторым голом вообще хотелось пересматривать и пересматривать. Лично я получил огромное удовольствие – хочу это подчеркнуть перед следующими абзацами.

Всё было очень достойно, но по итогам матча совершенно не понравились акценты в массовых оценках. Болельщики не просто сплотились вокруг молодёжной сборной, а ещё и зачем-то начали противопоставлять её главной. «Учись, Черчесов!», «вот как надо слабых соперников раскатывать», «молодёжка не только побеждает, но ещё и играет красиво», «а главная сборная по-прежнему на Дзюбу навешивает», «поменяй команды местами, так молодёжка сыграет даже лучше!» — сообщениями с такими посылами были забиты все социальные сети и комментарии на спортивных сайтах.

«Что золотой актив себе позволяет? Что за чай он пил?» Отклики на игру молодёжной сборной Болельщики впечатлены Фёдором Чаловым, Арсеном Захаряном и Денисом Макаровым.

Прекрасно понимаю, что болельщицкому сердцу не прикажешь – каждый сам решит, как и кому ему симпатизировать, а над кем – посмеиваться. Не спорю также и с тем, что главная сборная подарила в последний год десяток поводов иронизировать над собой, а откровенно плохой матч Мальтой вообще умножил количество критики со стороны втрое. Тогда как молодёжная команда – чистая, невинная, с яркими футболистами, уже выступающими в клубах РПЛ (а кое-кто – на ведущих ролях), и никакого негативного шлейфа за ними пока не тянется. Это вам не Дзюба и его фокусы.



Только противопоставления – они ведь не просто обманчивы, но ещё и могут оказаться губительными для команды и игроков.



Во-первых, темп игры. Даже карликовая Мальта играла намного быстрее по сравнению с молодёжкой исландцев – и поэтому объективной информации касаемо перспектив команды Галактионова в турнире стартовый матч дал слишком мало. Здорово, что мы сами не опустились до такой низкой интенсивности. Но я не понимаю, как можно проецировать молодых игроков на главную команду на основе увиденного. Давайте дождёмся Франции, там темп точно будет выше.



Во-вторых, красота игры и стиль. Прекрасно, что наша молодёжная сборная не бьёт мяч вперёд и не мучается, иначе это вообще противоречило бы аксиоме всего молодёжного футбола: «В первую очередь – развитие футболистов, только потом – ответственность за результат». У главной сборной традиционно более прагматичные задачи, иногда Черчесов их решает, иногда – нет. Хотя поверьте, что молодёжка со своим суперсоставом тоже показывает презентабельный футбол в лучшем случае через матч. Сейчас, по сравнению с отбором, добавились новые футболисты, посмотрим, как всё сложится в следующих встречах.

Сейчас главная сборная России – молодёжная. Влюбляет в себя не только победами, но и игрой Такой футбол на Евро смотреть приятнее, чем мучения первой сборной с Мальтой.

В-третьих, готовность молодых игроков защищать цвета главной сборной. Среднестатистический болельщик так устроен, что всегда, когда «старики» бездарно проигрывают, просит выгнать их всех и поставить молодых, ведь у них «больше огня, задора и самоотверженности». Как это может быть на самом деле, мы увидели в матче с Сербией (0:5), когда наша команда вышла в жутко ослабленном и несыгранном составе. Дивеев тогда играл с первых минут и напожарил будь здоров, а Обляков, Евгеньев и Мостовой появились после перерыва – и не то чтобы стало лучше.

Чтобы примерять игроков из молодёжной сборной в главную, важно оценивать их игру не только против сверстников (тем более сомнительного уровня), но и на фоне топ-клубов из РПЛ; смотреть не только отдельные яркие действия, а больше обращать внимание на стабильность и на дистанцию. И здесь мы вспомним, что герой матча Чалов в последние годы перестал развиваться, сидит в запасе под Рондоном в ЦСКА, а на сборах котировался ниже Шкурина; Обляков при своих классных качествах с мячом и забросах из глубины проваливается в опорной зоне армейцев из тура в тур; у прекрасного дриблёра Лесового проблемы с возвратом назад и доработкой эпизодов, весной он вообще был одним из слабым звеньев «Динамо»; а Макаров при волшебных ударах с левой теряет многовато мячей и организует переходы. И даже против Исландии у Макарова, например, были не только суперкрутые действия у чужой штрафной, но и много потерь: только 57% точных передач (12 из 21), три ошибки, приведшие к чужой контратаке.

Молодёжка – пример для первой сборной! Наши стартовали на Евро с красивой победы Сборная России неожиданно крупно победила исландцев в первом туре.

В этом триумфальном матче с Исландией можно легко найти множество моментов, которые недопустимы на взрослом уровне: Глебов и Обляков при 0:0 не закрывали опорную зону и не добегали в штрафную за рывками чужих полузащитников; Евгеньев сдваивал позицию с Тикнизяном, выбрасывался на фланг и оставлял чужого нападающего в одиночестве в штрафной, затем тот же Евгеньев уступал форварду в борьбе и позволял разворачиваться в середине на пространстве. При том что это не Лукаку, а всего-то Гудьонсен-младший из «Оденсе». Лесовой не переключался на оборону при атаках по флангу – это уже классика.



На молодёжном уровне за такие ошибки наказывают один раз из 10, поэтому здесь и комфортная атмосфера для творчества и развития. Твори, рискуй, ошибайся – никто тебе ничего не скажет. Но когда ты встречаешься с условным Лукаку и его партнёрами, частота расплаты за каждый зёв на поле оказывается гораздо выше. Поэтому я прекрасно понимаю логику Черчесова и его ассистентов при выборе состава: им, пусть не самым романтичным, но системным тренерам, последователям дисциплины, важны интенсивность, надёжность и стабильность, а не отдельные яркие эпизоды. С них ведь с первых спросят за результат – причём спросит вся страна. Такой же подход у главного тренера был в истории с неструктурными Миранчуками (и мы видим, что в «Аталанте» у Алексея тоже наблюдаются проблемы), таким он будет и в дальнейшей работе. Я не верю (да и не вижу на фоне РПЛ), что те же Лесовой или Обляков эту стабильность нашей сборной смогут сегодня дать. Или что Чалов на дистанции сыграет лучше Дзюбы.

Безусловно, главной сборной России требуется обновление – провисает ряд позиций, нужно пробовать что-то новое в центре обороны, на флангах атаки, в нападении. И также бесспорно, что в молодёжной команде собралось талантливое поколение, у которого может быть большое и светлое будущее. Правда, будущее наступит не сегодня и не завтра, а позже. Это процесс не одного дня.



У главной и молодёжной сборных – совсем разные жизни. Разные турниры, разные футболисты, разные условия, разные задачи. Их сегодняшнее противопоставление – предельно понятный из-за характера ситуации, но банальный и дешёвый приём. Который несёт в себе негатив и может сделать разве что хуже, если вдруг долетит до Венгрии и ударит по юношеской неокрепшей психике.



Выразить заслуженные респекты парням можно другими способами.