Феминизм против BLM в футболе. Украинской судье придётся вставать на колено?

В последнее время в футболе всё сильнее разгорается дискуссия вокруг движения Black Lives Matter и его роли в нашей любимой игре. Можно сказать, что поддержка BLM – одна из важных тем в сегодняшнем европейском футболе. Борьба женщин за свои права и равноправие с мужчинами в Европе и США набирает не меньшие обороты. Женщины-судьи уже успели поработать на топовых матчах европейских чемпионатов, а в декабре 2020 года француженка Стефани Фраппар была назначена на матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и киевским «Динамо».

Женщины впервые будут судить отборочные матчи ЧМ

Теперь француженка Фраппар и украинка Екатерина Монзуль станут первыми женщинами, которые будут обслуживать отборочные матчи чемпионата мира – 2022 в качестве главных судей. Фраппар будет работать 27 марта на матче Нидерланды – Латвия, который пройдёт в Амстердаме, а Монзуль на следующий день в Вене будет судить матч Австрии с Фарерскими островами.

«Несмотря на то что у них за плечами уже было несколько матчей в важных мужских соревнованиях, впервые судить отборочные матчи чемпионата мира по футболу – это особенное дело, которым можно гордиться. Они очень много работали в последние годы, и эти назначения являются признанием их хорошей работы», – цитирует председателя судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллину пресс-служба организации.

«ФИФА продолжит выступать за развитие женского судейства, и я уверен, что назначение женщин главными арбитрами на мужские матчи в будущем станет абсолютно обычным явлением», – добавил Коллина.

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Женщинам-судьям придётся вставать на колено?

Кирилл Левников попал под шквал критики после того, как преклонил колено перед матчем сборных Англии и Сан-Марино. Его коллега Сергей Карасёв перед встречей в Лиге чемпионов так не поступил и, наоборот, в свой адрес получил в основном хвалебные речи. Если в России на колено вставать не принято, то в Европе люди живут по другим принципам и готовы таким способом поддерживать меньшинства.

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Безусловно, ФИФА не собирается наказывать арбитров и игроков за отказ преклонить колено, но ситуация всё равно складывается неоднозначная. Поэтому вместе с назначением на матч высокого уровня украинка Екатерина Монзуль получила головную боль: поддерживать движение BLM или нет. Пока неизвестно, как она отреагирует, преклонит колено в поддержку акции или нет? В соцсетях также можно натолкнуться на сообщения, что Монзуль высоко ставит права женщин и феминизм для неё не пустой звук.