Борьба со «Спартаком» и новые герои. Творец преображения «Динамо» — о взлете команды

Возрождение московского «Динамо» – яркий феномен РПЛ этого сезона. Немец Сандро Шварц возглавил команду в октябре прошлого года, и уже даёт результат – всего четыре поражения при семи победах в РПЛ и победа над «Спартаком» в кубке страны. Сейчас «Динамо» от еврокубков отделяет всего одно очко, от попадания в квалификацию Лиги чемпионов – пять. Но главное в нынешнем «Динамо» даже не результат, а молодежь, которая этот результат добывает. В защите – молодой Евгеньев, чуть выше – Фомин, который становится незаменимым не только для клуба, но и для основной сборной. А в атаке решают Лесовой, Грулёв, Тюкавин и совсем молодой Захарян. Все они, даже юный Захарян, о котором не так давно вообще не знал обычный болельщик, уже решают за молодёжку на Евро.

«Великолепное начало сезона»

Шварц не боится доверять молодежи, и она уже даёт результат. В стремлении нового тренерского штаба доверять Шварца явно поддерживает спортивный директор «Динамо» Желько Бувач. С его приходом работа «Динамо» по подбору футболистов заметно изменилась. В соцсетях его часто называют творцом преображения сегодняшнего «Динамо». Он рассказал «Чемпионату» о своей оценке возобновления сезона и прогресса Тюкавина с Захаряном.



– Начало весенней части сезона оценю, как великолепное. Не больше, не меньше, – ярко начинает Бувач. Но дальше всё-таки включает осторожной режим: не соглашается с главным тренером «Тамбова», который назвал «Динамо» лучшей командой по игре в переходах: «Пока ещё нет, но мы можем стать такой командой, если продолжим работать в выбранном направлении».



Поражение от «Спартака» (единственное поражение «Динамо» в официальных матчах этого года) Бувач объясняет спокойно, не соглашаясь с экспертами в том, что причина проигрыша – неудачная игра в прессинге: «Обе команды избегали вести игру, и матч в основном сосредоточился на том, кто лучше будет действовать на подборе мяча после вывода его вперёд. И мы, и «Спартак» создали достаточно голевых моментов. К сожалению, мы свои не реализовали».

Почему клуб никого не купил зимой?

При этом «Динамо», как и «Зенит» – единственные команды топа РПЛ, отказавшиеся от зимнего усиления:



– Здесь надо сказать о двух моментах, – объясняет Бувач отсутствие трансферов зимой, – первый: новичок должен быть реально сильнее тех игроков, что уже есть в нашем распоряжении. Второй – непросто найти клуб, который будет готов расстаться со своими ведущими футболистами зимой. Летом это сделать намного проще. Варианты усиления, безусловно, были. Но это не тот случай, когда я готов быть откровенным с прессой.

Будущее «Динамо» связано только с молодежью?

Летом же в команду вполне могут вернуться игроки из аренд – дорогущий Максимилиан Филипп и Мигель Кардозу – Бувач признаётся, что они, как и другие игроки, отданные в аренду «в нашем фокусе». Но главным усилением «Динамо» снова могут стать свои воспитанники:



– Я нахожусь в постоянном контакте с директором академии Александром Кузнецовым, – рассказывает спортидиректор «Динамо», – это настоящий профессионал своего дела, плюс очень приятный в общении и интеллигентный человек. Мы на связи и можем обсудить любой вопрос в любое время. У команд академии очень хорошие результаты. Считаю, что там ведётся очень продуманная работа, а клуб делает все необходимое для создания оптимальных условий. Руководство реализует очень амбициозный проект.

Следит Бувач и за вторым «Динамо» – недавно был на контрольной игре (на следующий день после матча с «Краснодаром»), а вот о самих воспитанниках говорить предпочитает аккуратно: «есть очень интересные ребята, но всё покажет время и их работа».



А вот Захарян и Тюкавин – это уже не будущее, а настоящее клуба. И их прогресса Бувач явно ждал:

– Вы знаете, я не удивлён тому уровню и футболу, что демонстрируют Тюкавин и Захарян. Это талантливые футболисты, которые быстро учатся. Всё, что им нужно – продолжать в том же духе.



Помешают ли трансферы развитию молодежи «Динамо»?



— Любой команде нужны трансферы. Она должна развиваться, поэтому важно находить правильный баланс между имеющимися футболистами, молодыми талантами и возможностью пополнить команду отличными игроками.