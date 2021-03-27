«В автобус сборной бросали камни». Павлюченко вспоминает стыд и Марибор

Всем привет, это Роман Павлюченко!



Сегодня сборная играет в Сочи со Словенией и по этому поводу я немного сверну с рассказа про жизнь и футбол в Англии и вспомню тот самый Марибор. Что случилось в 2009 году, почему наша команда так удивительно проиграла словенцам и какое поражение с «Тоттенхэмом» отсылает меня к той игре.

Поехали в ноябрь 2009 года.

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Первый матч я особенно не помню: два гола Билялетдинова, заполненные «Лужники», без каких-то особенных моментов. Зато помню, что в Марибор мы летели как победители: были готовы, что игра нам дастся легко. После Евро-2008 нас же действительно стали бояться, мы высоко себя оценивали и думали, что должны находиться как минимум в пятёрке лучших сборных Европы: с Германией, Францией, Италией. И матч со Словенией воспринимали как проходной.

Фото: Dmitry Korotayev/Getty Images

Но как мы его начали – так и закончили.



Хотя готовились и настраивались как обычно, Гус тоже работал в привычном темпе. День шёл по привычному сценарию: сначала самолёт, потом предыгровая тренировка.



Вечерами за день до игры мы обычно сидели в гостинице за чаем и кофе, общались с Гусом, слушали байки Бородюка – примерно так было и в Мариборе. Плюс перед сном я созвонился с семьёй и начал настраиваться: «Завтра надо выйти и забить».



Потом уже раздули про кальяны: что мы курили, а не тренировались. В Марибор мы прилетели за день до игры. Какие расслабоны? И я вообще никогда не курил кальян. И даже если бы курил, это ни на что бы не повлияло. Вот Жирков иногда любит это дело, но двигается до сих пор больше всех.



Раньше вообще курили в перерывах: в «Роторе» старшие ребята дымили в туалете, а потом выходили на второй тайм и побеждали.



Наше поражение – вообще про другое.



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Перед игрой увидели Дмитрия Медведева. Мы разминались, он шёл на трибуну и поздоровался. Возможно, это как-то успокоило. Установка от Гуса тоже была обычной: простые мотивационные слова и объявление состава: «Я в вас верю, вы лучшие». В сборной же все взрослые люди, отдельных слов нам не надо. И эти взрослые люди проиграли психологически.

Надо было выходить и обыгрывать Словению, а мы расслабились – и нас как погнали! Это было видно по первым минутам, когда нас спасал Акинфеев. Ещё поле узкое, стадион маленький, но агрессивный, и нас гонят словенцы. Сразу понял, что игра не складывалась, но сделать мы ничего не могли. Почему? Не могу сказать. Сказался тот самый недонастрой и расслабленное состояние. Помимо пары ударов и проходов в конце матча мы ничего не создали.



Ужасный день.



В раздевалке – полная тишина. Гус к нам даже не заходил, ему нечего было сказать. Мы же реально испугались (на самом деле Роман сказал другое слово — Прим. ред). После таких матчей не хочется видеть ни жену, ни детей. Неделю бы просидеть одному, чтобы никто не трогал.



Писали и говорили такое, что на улицу выходить не хотелось. Болельщики при встрече в драку не лезли и матом не говорили, но спрашивали: «Что же случилось?». Я не отвечал, не говорить же, что проиграли мы не специально и что нам самим стыдно за поражение. Это и так понятно.

Автобус, на котором нас возили по Марибору, не был затонированным, поэтому после матча игроки спрятались за занавесками. Потому что было стыдно. А некоторые болельщики сборной России бросали в наш автобус камни. Но их тоже можно понять: с тем же составом и тренером обыгрывали Голландию, шведов, а тут Словения! Нам кричали: «Парни, почему?» и «Выходите».

Фото: РИА Новости

Понятно, что никто не вышел. Почему? Надо понимать, что болельщики бывают разные и в том числе неадекватные. У меня даже был случай, когда я играл за «Локомотив»: в ресторане пьяный человек, еле стоя на ногах, сказал мне, что болеет за ЦСКА, и достал пистолет. Хорошо, что рядом были его друзья и тут же его забрали.



А вы говорите – выйти к болельщикам. Общаться о результатах надо в спокойной обстановке с капитаном и вице-капитаном, а не когда в тебя чем-то бросают.



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Через год я в «Тоттенхэме» я играл полуфинал Кубка с «Портсмутом» на «Уэмбли»: полный стадион, атмосфера, мы выше соперника на две головы. Всю игру мы их возили-возили, возили-возили но так и не забили, а в дополнительное время пропустили два гола. Вот это было опустошение!



Полуфинал кубка на главном стадионе страны, один шаг до финала, ты понимаешь, что сильнее.



А в итоге получился Марибор.



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Пусть сегодня у сборной всё сложится иначе.