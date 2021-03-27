Акинфеев сгонял на «Руки вверх!» Что связывает известного вратаря и популярного певца

Пока сборная России играет отборочные матчи к ЧМ-2022, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не теряет время зря. 34-летний футболист съездил в Минск, где посетил концерт любимой группы «Руки Вверх!» на «Минск-Арене».
Лучший друг и крёстный отец
Акинфеева и Сергея Жукова связывает не только давняя дружба, но и религиозное родство. Они познакомились в 2004 году, когда ЦСКА отмечал победу в чемпионате России, а группу «Руки Вверх!» пригласили на праздничный банкет.
«Перед выступлением ко мне подошёл пресс-атташе ЦСКА и попросил посвятить одну из песен вратарю Игорю Акинфееву, потому что он наш поклонник. Я тогда впервые услышал эту фамилию. Сказал: «Хорошо, исполним», — вспоминал Жуков.
С тех пор у футболиста и певца завязалась крепкая дружба, а со временем, в 2009 году, Акинфеев стал даже крёстным отцом дочери Жукова Ники. Сам Сергей, который до знакомства с вратарём армейцев вообще не интересовался футболом, начал ходить на матчи ЦСКА.
А вот Игорь стал принимать участие в клипах группы «Руки вверх!» В 2012 году голкипер армейцев снялся в видео на песню «Открой мне дверь», а спустя ещё семь лет появился в клипе на трек «Она меня целует», но уже вместе со своей женой Екатериной Герун.
Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко рассказывал, как в мае 2016-го Игорь Акинфеев ставил песни группы «Руки Вверх!» в чемпионском рейсе ЦСКА из Казани.
«Нетрудно догадаться, какой силы эйфория охватила парней после пережитого стресса — а как иначе назвать двойной сейв Акинфеева в концовке? Об атмосфере в чемпионском самолёте скажет один факт: с первой попытки поговорить с Бабаевым в бизнес-классе не удалось: даже сидя на соседних креслах, мы тупо не слышали друг друга — так музыка гремела! В разгар рейса к трубке бортпроводницы вышел главный герой дня, автор того самого сейва. И объявил по салону: «А этот музыкальный сувенир звучит для Сергея Игнашевича». И врубил, естественно, «Руки вверх» — «Алёшку». Ветерану, как я понимаю, адресовалась строчка: «Только о Сережке позабыла ты». Сергей Николаич смущённо заулыбался на своём месте, а Игорь, увидав телефон в моей руке, резко посерьёзнел и покачал головой: «Не надо». Акинфеев к таким моментам крайне щепетильно относится. Впрочем, уже через секунду он снова беззаботно пританцовывал под любимую группу», — вспоминал действующий заместитель редактора отдела «Футбола» на «Чемпионате».
В октябре того же года Сергей Жуков и Игорь Акинфеев записали совместную песню «Мой друг», выложив видео с записи на Youtube-канал группы.
А уже в апреле 2019 года солист группы «Руки Вверх!» поздравил голкипера армейцев с днём рождения прямо со сцены во время концерта, назвав его лучшим другом.
«Сегодня день рождения у моего лучшего друга, нашего любимого крёстного и просто замечательного человека, Игоря Акинфеева! Присоединяйтесь к поздравлениям друзья, пишите комментарии! Игорь обязательно прочитает их и порадуется в свой ДР! Игорёчек, поздравляем!!!» — написал Жуков.
Сейчас Акинфеев продолжает выкладывать фотографии в своём «инстаграме» в майке группы «Руки вверх!», а также старается в свободное время ездить на концерты любимой группы.
- 27 марта 2021
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