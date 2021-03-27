Черчесов и Дзюба снова на вершине. А у России очень крутая и умная сборная

На подходе к сочинскому стадиону «Фишт» мы с коллегами несколько раз ловили себя на мысли, как хорошо, когда футбол со зрителями. Как метко сказал перед матчем Станислав Черчесов: «Россия – единственная страна, где жизнь нормально протекает».

А Дзюба-то не закончился! Вот такая сборная и такой капитан нам нравятся Россия сыграла со Словенией намного лучше, чем с Мальтой, а нападающий оформил дубль.

Читая новости о новых европейских локдаунах, ещё больше начинаешь ценить тот факт, что наша сборная получает преимущество в виде своих болельщиков. УЕФА разрешил заполнить «Фишт» на 30%, эта квота была полностью забита, а на сочинской набережной каждые 10 минут у нас спрашивали лишний билетик.

Сочинская публика, в отличие от чемпионата мира, вообще не показалась аморфной. Фанатский сектор круто заряжал под барабан, а Дзюбу, уходящего на замену в конце матча, провожали максимально громкой овацией. Сборная почувствовала поддержку и провела очень крутой матч, который вызвал сразу несколько ярких эмоций.

Дайте Евро-2020 России! Сейчас это самый логичный вариант Где ещё удастся ярко провести футбольный праздник в нынешних реалиях?

Эта сборная – по-прежнему полностью команда Черчесова. Он круто ей управляет и грамотно дёргает за ниточки

После неубедительной победы над Мальтой Черчесова очень сильно критиковали. И играли неубедительно, и стиля у команды нет, и состав непонятный. Со Словенией Черчесов перевёл сборную на пять защитников, поставил в центре ромб, наверху которого играл Жемалетдинов. И этим Черчесов удивил не только болельщиков, но и Словению. У команды вообще не было проблем с пониманием тактики. Казалось, что команда играет по ней месяц, а не две тренировки с теоретическим занятием. Жирков и Марио душили соперника на флангах, Головин и Кузяев давали нужный объём и подборы, а Жемалетдинов очень впечатлил нацеленностью и конкретикой.

Во втором тайме Черчесов и его штаб грамотно реагировали на ход матча: ромб превратился в линию, Караваев вышел вместо Жиркова, чтобы помогать действовать по Иличичу, который постоянно менял фланг, а Заболотный — играть по опорнику и помочь сохранять мячи в концовке. Черчесов провёл классный матч, как тренер, а команда полностью ему доверяет.

Дзюба снова выручил сборную России! Но вопросов по игре команды хватает Почему так сильно прижались к воротам в концовке матча?

Дзюба провёл лучший матч в сезоне. Он был просто вездесущ

Ни осенью, ни тем более весной, Дзюба не был так хорош, как в матче со Словенией. В воздухе Артём просто уничтожил всю защиту словенцев. Нападающий выиграл 14 верховых единоборств. Но что ещё важнее после выигранной борьбы он точно скидывал мяч Кузяеву, Головину и Жемалетдинову, а потом и Миранчуку во втором тайме. 74% — точность передач для нападающего, играющего в такой манере, очень крутой результат. Очень запомнился момент в конце второго тайма, когда после очередного навала Словении, сборная вышла из защиты через простой вынос. Дзюба зацепился, удержал мяч корпусом и пяткой развил атаку на открывавшегося в центре поля партнёра, выкрав ценные моменты.

Оба гола Дзюбы тоже получились классными. В первом случае он спокойно и без нервов пробил мимо Облака. А второй гол Дзюбы – это воплощение всех крутых качеств Артёма в одном моменте: отклеился, обработал, оттолкнул двоих, скоординировался и забил. По-настоящему капитанский матч Артёма с максимальным вовлечением и эффектом. Прекрасный ответ всем хейтерам.

Кузяев находится в лучшей форме в карьере. Сейчас он незаменимый игрок для этой команды

Кузяев в очередной раз был одним из лучших поле. С возобновления сезона он просто прекрасен. Даёт объём, играет на нескольких позициях, классно читает пространство и при этом играет тонко. Его обработка тяжелейшего мяча и скидка на Дзюбу в моменте с первым гол – хай класс. И главное: у Далера не садится батарейка. Он готов носиться по полю весь матч. Если он сохранит эту форму до чемпионата Европы, то это будет прекрасно для этой команды Черчесова.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игра Шунина напрягает. Антону надо действовать увереннее

Надо всё-таки поискать и негатив. Напрягла игра Антона Шунина. Вратарь действовал очень неуверенно и в нескольких простых моментах заставлял нервничать оборону и болельщиков, да и Черчесова, который весь матч что-то кричал в сторону голкипера. Если Шунин хочет подходить к Евро безальтернативным первым номером, коим он был осенью, то он должен действовать увереннее в таких важных матчах. Словакия – станет хорошим показателем.

Сборная Черчесова готова умирать и биться в каждом матче. На Евро у неё всё будет хорошо

Один из самых ярких моментов матча для меня – Оздоев, падающий без сил после финального свистка. У Магомеда свело ноги настолько, что после окончания матча он ещё минут пять лежал на газоне, а Паулино Гранеро колдовал над ним. Оздоев, отыгравший 90 минут в тяжелейшей рубке после травмы, это про всю команду Черчесова. Команда не теряет самообладание: пропустили гол сразу после своего – играем как ни в чём не бывало; навал в конце игры пресекаем довольно спокойно; Джикия и Семёнов бросаются под все дальние удары соперника; Заболотный выходит толкаться с соперником, а Головин гневно ругается, когда ему не отдают простой пас в свободную зону.

По мотивам матча со Словенией очень интересно посмотреть, что придумает Черчесов за месяц сборов до Евро. У него будет время накачать команду физикой, нагрузить футболистов тактикой. Главное, обойтись без травм, и тогда Черчесов, Дзюба (сейчас они на вершине)и все остальные вполне могут ещё раз заставить всех переобуться. Эта команда заслуживает того, чтобы за неё болели.