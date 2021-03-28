«Нас лупили на каждой станции!» Как фанаты «Спартака» устроили армейцам «Вагон смерти»

Взаимоотношения фанатов ЦСКА и «Спартака» почти всегда были напряжёнными. На это повлияло сразу несколько факторов, и один из них — «Вагон (или поезд) смерти». Так в фанатской среде принято называть событие, которое случилось в июне 1981 года. Тогда болельщики «Спартака» избивали армейцев на каждой станции метро. Мы выяснили подробности.

«Спартак» и ЦСКА враждовали всегда? История главного дерби современной России Причины взаимной неприязни и самые масштабные столкновения вне поля.

Всё началось ещё в «Лужниках»

«Спартак» и ЦСКА сошлись в 16-м туре чемпионата СССР 1981 года. Матч проходил в «Лужниках», и весь стадион, по воспоминаниям армейцев, был красно-белым. «Мы как будто на выезде играли! — признался болельщик ЦСКА Сергей по прозвищу Гад одному из фанатских сайтов. — Нас было 200-300 человек на всю «Лужу».



Начались стычки. По словам Гада, они положили всех «спартачей» в своём секторе, после чего стадион обезумел. «Дрались всю игру и даже в перерыве», — добавил он. Матч, кстати, завершился убедительной победой «Спартака» со счётом 3:0, после чего игроков ЦСКА отправили на полигон. Там они в качестве наказания две недели проходили курс молодого бойца.



После игры армейцы отправились в сторону метро, на всём пути их сопровождала милиция. Она-то и совершила роковую ошибку, затолкав всю толпу (около 200 человек) в один вагон.

«Нас лупили на каждой станции!»

— Кое-как мы добрались до «Спортивной», где нас уже поджидали «спартачи», — рассказал «Чемпионату» Андрей Тепло, болельщик ЦСКА со стажем. — Милиция не дала им ничего сделать, здорово всё пресекала. Но они всех фанатов ЦСКА усадили в один вагон. А там уже начался настоящий ад…

Практически на всём пути до центра нас «встречали» спартаковские фанаты. Лупили на каждой станции! Били стёкла, залетали прямо в вагон. Мы пытались двери держать, но кому-то удавалось врываться. Я очень не завидую обычным людям, которые тогда попали в это всё. Им, скорее всего, не досталось, но точно было страшно.

Фанат армейцев по прозвищу Шпион вспоминал, что на каждой станции было как минимум 100 «спартачей». А на «Лермонтовской» их ждал новый вызов — с разных сторон приехало два состава, доверху набитых красно-белыми. «Мы побежали наверх. В переходе встречаем ещё одну толпу «спартачей» и сходу валим её. В этот момент на нас с рёвом кидается вся остальная банда. Неравная битва шла долго — в метро, на улице. В конечном итоге нас завалили», — подытожил армеец Гад.



Интересно, что в интернете крайне мало информации о «Вагоне смерти», а со спартаковской стороны её и вовсе нет. Видимо, красно-белые вспоминать об этом не очень любят (или попросту не хотят).

Армейцы спустя много лет взяли реванш

Куда больше информации о событиях 2004 года, когда фанаты ЦСКА и «Спартака» снова схлестнулись в метро. На этот раз верх взяли армейцы, вернув тем самым должок «спартачам» за поражение более чем 20-летней давности.



Красно-белые искали «коней» по всему городу и решили спуститься в метро. Нашли на станции «Новые Черёмушки». «Выезжая на платформу, в глаза мне бросилось большое скопление людей — примерно такое же количество [80-100] человек, как и нас. Они пристально разглядывали проезжающие вагоны. Секундное замешательство, и две смотрящие друг на друга толпы поняли, кто есть кто», — вспоминал один из фанатов «Спартака» для сайта fanat1k.ru.

«Мясные», в отличие от болельщиков ЦСКА в 1981 году, разделились. Но «спартачам» это не помогло — тот вагон, в котором их было меньше, сразу же «принял горизонтальное положение». В ход шло всё, что попадалось под руку: файеры, плафоны со станции метро, мелкий мусор. Бойня продолжалась 10 минут. Одержав победу, армейцы потянулись наверх. «Спартачи» бросились за ними, но в ответ лишь получили ещё раз. Больше столкновений, подобных этим, в метро между фанатами ЦСКА и «Спартака» не случалось.



Пик противостояния двух клубов пришёлся как раз на 2000-е. ЦСКА и «Спартак» тогда боролись за чемпионство, что, само собой, привело к накалу отношений между фанатами. С тех пор количество и масштаб драк значительно снизились, однако дерби «Спартак» — ЦСКА до сих пор остаётся главным в России.