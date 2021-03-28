«Могли посидеть в ресторане, а потом вынести всех». Последнее золото нашей молодёжки

Сегодня, 28 марта, наша молодёжка проведёт второй матч на чемпионате Европы. После классного разгрома Исландии подопечные Галактионова встретятся со звёздной Францией. У соперника самая дорогая команда турнира, и она очень злая. В первом туре французы проиграли датчанам, поэтому матч с Россией для них решающий. Если наши парни сдюжат, то вполне можно будет задуматься и о самых высоких целях. А ориентиром для них пусть послужит наш последний триумф на молодёжных чемпионатах Европы – 1990 года.

Самый тяжёлый матч молодёжки! Смотрим и болеем вместе с Евсеевым Россия — Франция на Евро — это нельзя пропустить!

Тот Евро отличался от нынешнего. Регламент был совсем другим

Формат молодёжного Евро в те времена был очень причудливый. Отборочный турнир проходил в 1988 и 1989 годах, а финальный игрался в течение всего 1990-го во время международных пауз. Соответственно, составы на каждую стадию менялись, единого места проведения не было (сборные играли дома и в гостях во всех стадиях, включая финал).

В турнире участвовали игроки, которым на момент турнира исполнилось не более 21 года, но существовали исключения: каждая сборная могла заявить двух более старших игроков.

Главными игроками той сборной были: Мостовой, Канчельскис, Шалимов, Колыванов, Кобелев, Писарев, Юран, Кирьяков. Состав был настолько мощный, что Валерий Карпин сидел на скамейке.

Молодёжка – никакой не пример для главной сборной. Пора прекратить их сравнивать Народ устроен так, что всегда хочет выгнать всех «стариков» и немедленно бросить в бой молодёжь. Но это самообман.

Сборной СССР восторгалась вся Европа. Секрет в атмосфере и уникальных отношениях с тренером. Ради игроков штаб даже отменял тренировки

В отборочном этапе команде СССР попалась группа с Австрией, Турцией и ГДР. Наша команда уверенно заняла в ней первое место и вышла в финальный турнир. Игроки той плеяды считают, что сила команды была в уникальной атмосфере.

— Нас тогда тренировал Владимир Радионов вместе с Пахомовым, — вспоминает Мостовой. — За что мы их ценили и уважали, как и они нас, так это за полную открытость. Сейчас такого нет. К примеру, у нас были длинные перелёты, с пересадками. Часто бывало, что во время прилёта и трансфера до отеля Радионов вставал и говорил: «Ребят, сейчас приезжаем, вещи бросаем и идём на тренировку». И мы начинаем гудеть, галдеть: «Какая тренировка? Ребята же должны отдохнуть». И штаб шёл нам навстречу: «Хорошо, проблем нет, тренироваться не будем». Радионов всё делал с нами сообща.

— Атмосфера была великолепная, — подтверждает Канчельскис. — Если бы тренера Радионова перевели в главную сборную, то результат был бы совсем другой. Но есть руководители, которые посчитали нужным поставить другого тренера. Конечно, им решать. Я же считаю, что Вениаминыча (Владимира Радионова, экс-тренера молодёжной сборной России. — Прим. «Чемпионата») должны были плавно переводить в тренеры национальной сборной.

— У нас была потрясающая команда. Исполнители высочайшего уровня. Потом практически все футболисты той молодёжки уехали играть за границу: в Англию, Италию, Португалию, Испанию, Германию. Атмосфера была шикарной! Владимир Радионов — один из выдающихся специалистов на тот момент. При нём все стремились в эту молодёжку, скучали, когда разъезжались по своим клубам. Практически 80 процентов футболистов той молодёжки уехали в Европу, — подытожил Колыванов.

Хватит восхищаться Захаряном. Дайте ему поиграть больше одного месяца Иначе мы уничтожим парня из молодёжной сборной России.

В 1/4 финала команда в ожесточённой рубке прошла ФРГ. Перед матчем в Германии наши игроки вовсю закупались в магазинах: дорвались

В четвертьфинале СССР попал на ФРГ с Бирхоффом, Эффенбергом и компанией. Дома в Симферополе наши сыграли с немцами 1:1. На автогол Баля ответил Шалимов. В Аугсбурге советской молодёжке пришлось отыгрываться после того, как немцы на 37-й минуте вышли вперёд. Но на 67-й Чугунов счёт сравнял, игра перешла в овертайм, где Сидельников принёс СССР победу.

Александр Мостовой Фото: Из личного архива футболиста

— Самые тяжёлые матчи был против сумасшедших немцев. Вот там нам пришлось попотеть, непростая была игра. Очень нервная, — вспоминает Мостовой. – Надо сказать, что в то время заграница была для нас чем-то особенным. Когда приехали в Германию на игру 1/4 финала, то просто сметали всё из магазинов. Мы всегда ждали жеребьёвки с нетерпением, чтобы нам не попалась какая-то восточная страна, не ГДР какой-нибудь. Как только прилетели, сразу бежали в магазины, чтобы хоть что-то купить. Брали у кого на что хватало денег: джинсы, майки, кроссовки, подарки родственникам. Были мысли: «Разве законно так жить?» А потом прилетаешь в «Шереметьево»: ни света, ни дороги, ничего. Если сумку не украдут, уже хорошо. Все знали, что спортсмены летят, вытаскивали у нас вещи часто.

— Выехать за границу было за счастье, — соглашается Канчельскис. — Как и все нормальные люди, в свободное время ходили по магазинам. Но самое основное — это игра и подготовка. Конечно, всё было в новинку и диковинку. Помню, фотоаппарат «Зенит» как-то повезли в Турцию и продали на рынке, купив кожаную куртку. За счастье было. Потом на эти деньги покупали и джинсы, и куртки.

В финале СССР победил звёздную Югославию. Перед матчем команда посидела в ресторане, а в игре пошли на хитрость

После ФРГ в 1/2 финала сборная СССР одолела шведов – 1:1 на выезде, 2:0 дома. В первом матче команду не смутило даже удаление Мостового.

В финале нашу команду ждала великолепная Югославия с Просинечки, Ярни, Шукером, Бобаном, Бокшичем, Михайловичем и остальными будущими звёздами.

Первый матч проходил в Сараево. И уже в нём наша команда, по сути, сняла все вопросы о победителе турнира. СССР победил 4:2. В домашнем матче супермолодёжь довершила разгром, выиграв 3:1.

Интересно, что та сборная была настолько уверена в себе, что позволила себе сходить в ресторан в Сараево перед игрой.

— Мы были голодные. Намного голоднее, чем нынешнее поколение, — говорит Андрей Кобелев. --Очень хотели показать себя. И у нас было больше души. У нас была самодисциплина. За несколько дней до финального матча с Югославией сходили в ресторан, кто-то позволил себе выпить, покушали. Общались, рассказывали друг другу новости, сплачивали дух. Та команда могла играть двумя составами. Даже если бы кто-то сильно выпил, вышли бы другие 11 человек (смеётся).

Андрей Канчельскис Фото: Из личного архива футболиста

— Перед первой игрой с Югославией собирались в ресторане, да, — подтверждает Мостовой. — Но это был обычный ужин. В этом не было ничего такого, да и нам это вообще никак не мешало. Просто у нас была очень сильная команда. Мы были наголову выше всех. Хотя Югославия, которая играла с нами в финале, была очень крутая. Но мы могли позволить себе посидеть в ресторане и в день игры, а потом вынести всех. Такое поколение было. Его считали лучшим не только у нас, но и во всей остальной Европе. Мы в финале за две игры забили семь мячей!

— Помню, летели на первый матч против Югославии, — продолжает Колыванов. — Все были спокойны, улыбались, анекдоты рассказывали, кто-то даже пива себе позволил. Может, банку выпил. Раньше дефицит хорошего пива был. Зашёл помощник тренера и сказал: «Ребят, вы всё-таки на финал летите, а не с финала». У нас был настолько дружный коллектив, поэтому ответили тогда: «Не переживайте, мы завтра Югославию сделаем». Потом и выиграли 4:2. Мы понимали, что у нас мощный коллектив. На тот момент мы были самой сильной командой в Европе. Мы никого не боялись, было полное взаимопонимание на футбольном поле. Не видя партнёра сзади, разыгрывали комбинацию вслепую. Был очень сплочённый коллектив, друг за друга готовы были умереть на футбольном поле. Мы с огромным уважением относились к главному тренеру, его помощникам, массажистам, доктору.

— Никакой боязни перед матчем с Югославией не было, играли в своё удовольствие, — утверждает Канчельскис. — Вышли и спокойно обыграли Югославию 4:2 на выезде. Все готовились нормально. Как-то мы играли в карты после отбоя. Радионов зашёл и сказал, чтобы мы заканчивали играть. Мы ответили: «Вениаминыч, не переживайте, мы не подведём и сделаем результат». Что и подтвердилось, мы выиграли 4:2. После финала в самолёте позволили себе пива. Тренер сказал: «Ребята, молодцы, очень рад, но мы ещё не выиграли. Нас ждёт ответная игра в Симферополе». В Симферополе был полный стадион: медали, гулянки. Это был конец сезона, можно было себе позволить хорошо отдохнуть. Конечно, после игры был ужин, шампанское, вино. Всё было чинно и благородно.

Ради успеха тренеры и команда шли даже на хитрости.

— В матче с Югославами пошли на хитрость. Решили их запутать, — вспоминает Мостовой. — Я играл под нападающим, как обычно, но сменил номер. Играл под вторым, фамилий-то на спине не было. Поэтому пошли на такой ход, чтобы югославам было неудобно против нас. Хотя им и так было неудобно, потому что против них играли Канчельскис справа, Колыванов форвард, Шалимов на левом фланге, Мостовой под нападающим. Тяжело было соперникам (смеётся).

Фото: Фото из книги «100 лет российскому футболу»

Несмотря на все успехи, перенести такую игру в основную сборную не удалось. Мостовой винит в этом систему и развал страны

После того чемпионата Европы в Европе все были уверены, что это поколение пошумит и в основной сборной.

— Не знаю, понимаете ли вы в Советском Союзе, что у вас поистине золотая команда, причём золото — самой высокой пробы. Давно я не видел на поле столько игроков, способных на 90 минут творчества в каждом матче. Впереди у этого поколения обязательно будут большие победы, — сказал после матча знаменитый югославский тренер Милян Милянович.

Но, к сожалению, Милянович ошибся. Победы так и не пришли. Почему? У Александра Мостового есть своя версия.

— Мы стали заложниками обстановки в стране, СССР развалился, все уехали в иностранные чемпионаты, все искали свой путь. Когда возвращались в сборную, здесь всё ещё происходила перестройка. К тому же, мы видели, как относятся к футболистам в Европе, как нас уважают, обеспечивают. А здесь этого всего не было, поэтому хватало скандалов и склок. Страна жила стереотипом, что футболист – это никто. Очень обидно, что всё так получилось, ведь поколение у нас было великолепное.