Хвича дорожает на глазах! Лидер «Рубина» блеснул в отборе ЧМ-2022

Хвича Кварацхелия продолжает повышать свою рыночную стоимость и ценность в глазах больших европейских клубов. Если подвиги грузинского вингера «Рубина» в чемпионате России могут остаться незамеченными континентальными грандами, то отбор ЧМ-2022 — идеальная витрина для молодого дарования. Гол Квары в ворота трёхкратных чемпионов Европы и чемпионов мира 2010 года будут крутить не только по испанскому телевидению!

У Кварацхелии не сразу сложилось в сборной родной страны: дебютировал ещё в 2019 году, но долго не мог закрепиться в её составе. Причин было множество: недостаток опыта, практики в клубе, травма. В итоге первый гол за национальную команду он забил только в октябре 2020-го — в ворота Македонии. Следующие три игры — против Македонии, Армении и Эстонии — Хвича пропустил из-за коронавируса. Возвращение в сборную после длительной паузы не добавило игроку «Рубина» положительных эмоций: грузины минимально проиграли Швеции (0:1).

И вот наконец он блеснул! На 43-й минуте матча против Испании Кварацхелия увенчал точным ударом быструю атаку своей команды. Полюбуйтесь на эту красоту.

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И пускай набрать очки хозяевам поля не удалось (после перерыва Ферран Торрес отквитал пропущенный мяч, а в компенсированное время Ольмо принёс фавориту победу), наш человек в сборной Грузии вправе занести этот матч себе в актив.

По подсчётам экспертов Transfermarkt.ru Кварацхелия сегодня входит в пятёрку самых быстрорастущих в цене игроков РПЛ. Вместе с тем очевидно, что за указанную порталом цену (10 млн) казанский клуб свой самый дорогой актив не отпустит.