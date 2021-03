Дебют Жиркова в сборной России. Играли в чёрно-белом против будущих чемпионов мира

Почти 16 тысяч зрителей стадиона «Сан-Элия» на острове Сардиния видели, как легенда местного «Кальяри» 70-х Луиджи Рива навечно получил 11-й номер, а потом на поле вышла Италия – девять игроков той команды через полтора года выиграют чемпионат мира в Германии, но сначала они вальяжно обыграли сборную Ярцева со счетом 2:0 и увидели дебют 21-летнего полузащитника Юрия Жиркова.

Юрия мы вспоминаем постоянно: недавно провёл сотый матч за сборную, а теперь единственным из мариборского состава 2009 года обыграл Словению на сочинском «Фиште» – стадионе, который тогда только готовили к Олимпиаде.

Прямо сейчас у Жиркова за сборную:

101 матч, 93 из них в стартовом составе;

48 побед;

Два гола (в товарищеских матчах с Марокко и Францией);

Дебют в матче 15 лет назад, когда в сборную не взяли никого из ЦСКА, кроме Жиркова;

И команда единственный раз в истории играла в чёрно-белой форме.

Вперёд в прошлое!

«Кто будет виноват? Опять Колосков?». Из ЦСКА в сборную полетел только Жирков – что подогрело споры между клубом и сборной

Товарищеский матч в Италии играли через полгода после 1:7 от Португалии.



Новый сезон — 2005 в России ещё на стартовал, но в заявке на матч поместились всего 16 человек (что вообще-то немного). Вызванные Аршавин и Быстров травмировались, хотя за несколько часов до матча сборной Быстров забил «Шахтёру» на предсезонном турнире в Марбелье. Смертин сломался прямо перед игрой, а футболистов ЦСКА не отпустил Газзаев.



Армейцы готовились к 1/16 финала Кубка УЕФА того самого сезона с «Бенфикой», и Газзаев договорился с Ярцевым: Акинфеева и Алексея Березуцкого оставить в клубе, но дисквалифицированного на матч Жиркова взять можно.



По соглашению Ярцева и Газзаева эмоционально прошёлся президент РФС Вячеслав Колосков: «Если ЦСКА завоюет в матчах с «Бенфикой» хотя бы одно очко, Россия получит возможность выставлять в Лиге чемпионов два клуба. Но не менее важны задачи сборной. Матч с Италией – последняя проверка против сильного соперника [перед отборочными матчами к ЧМ-2006].

Фото: rusteam.permian.ru

На мой взгляд, интересы клуба в очередной раз поставили выше интересов сборной, которая просто-напросто унижена. Если случится очередное несчастье вроде 1:7, кто будет виноват? Опять Колосков?»



🇷🇺 В итоге против Италии вышли семь игроков «Локомотива»: Евсеев, Сенников, Бугаев, Лоськов, Хохлов, Измайлов и Сычёв. Зенитовцы Малафеев и Кержаков, будущий зенитовец Анюков и армеец Жирков.



Дебют Жиркова под шестым номером – он же последний матч в сборной у Бугаева и вышедшего на замену Аленичева.

Сборная играла в чёрно-белой форме. Точно в такой же за Португалию вышел Роналду

Технический спонсор сборной Nike запустил кампанию против расизма Stand Up Speak Up («Вставайте и заявите о себе»): с продаж браслетов с этим словами собрали шесть миллионов евро для европейского фонда борьбы с коррупцией. Лицом акции стал Тьерри Анри, а главным критиком из мира футбола – Гари Невилл, заявивший, что Nike думает не о реальной проблеме, а о своей репутации.



По канону акции футболисты сборных России, Нидерландов и Португалии (в том числе Криштиану) вышли на матчи в чёрно-белых формах без фамилий и с надписью Stand Up Speak Up на рукаве.

Фото: nike.com

Лого акции был на форме «МЮ» в одном из матчей АПЛ.

Фото: John Peters/Manchester United via Getty Images

Чёрно-белые комплекты также выпустили для сборной Бразилии, «Атлетико» и «Барселоны».

Фото: footyheadlines.com

В разговоре с «Чемпионатом» участники того матча Вадим Евсеев и Денис Бояринцев (вышел на 68-й минуте вместо Измайлова) сказали, что не знали, по какой причине играли в чёрно-белом, и что временная расцветка никого из игроков не удивила.



Евсеев поблагодарил за новое знание и сказал, что чёрно-белая форма где-то у него лежит. Бояринцев вспомнил, что поменялся с кем-то из молодых и малоизвестных тогда итальянских игроков, поэтому фамилию не назовёт.

Фото: footyheadlines.com

«Скромного» Жиркова в сборной оценили выше всех. Комментатор Гусев отметил его хладнокровие

• Евсеев выделяет «выносливость, скорость и технику», которые в комплексе делают футбол Жиркова сильным и эффективным. А также стабильным и долговечным.

«Юра заслуженно получил вызов в сборную [в 2005 году], – вспоминает Евсеев. – Мы часто противодействовали в матчах ЦСКА и «Локомотива», Юра отлично играл, а в сборной с его приходом добавилось конкуренции, он закрыл фланговую позицию, где до этого иногда выходил центральные защитники, вроде меня. Хотя Юру больше использовали ближе в атаке».

• «Скромный парень и боец» – с таким Жирковым в сборной познакомился Бояринцев – для него матч в Италии стал шестым и последним в составе сборной.



«Не было сомнений, что Юра станет одним из лучших крайних хавов в стране, – говорит Бояринцев. – Каким он был? Достаточно воспитанным, с уважением относился к старшим. Возможно, побуду сейчас брюзгой, но сейчас молодые игроки меньше уделяют внимания такому общению. А Юра – со всех сторон великолепный парень. Атмосфера в сборной была отличной, все друг друга поддерживали».

Фото: rusteam.permian.ru

• Итальянцев тогда тренировал Марчелло Липпи, а состав смешали из опытных и молодых.

Буффон, Бонера, Каннаваро, Матерацци, Панкаро (Кьеллини, 69), Гаттузо, Де Росси (Бароне, 46), Пирло (Блази, 50), Тотти (Ланджелла, 46), Вьери (Джилардино, 46), Mонтелла (Эспозито, 46).

• Россия отыграла тот матч почти без моментов – Италия выстрелила двумя голами в девятки от Джилардино и Бароне (советуем пересмотреть).



Из опасного у ворот Буффона: прострел Кержакова, выход Евсеева на удар после пятки Хохлова (но без удара), удары Бояринцева и Сычёва, а также действия Жиркова, который не бил, но собирал фолы, дважды прошёл защитника Бонеру и один раз опасно прострелил (пришлось выходить Буффону).



Комментатор матчей сборной Виктор Гусев сказал о «хладнокровии и изобретательности» Жиркова, итальянская газета Corriere dello Sport поставила Юрию лучшую оценку среди наших игроков (6,5).

Фото: Mike Egerton — PA Images via Getty Images

• «На поле, конечно, объемом работы выделялся Гаттузо, техничный Вьери, Буффон. – говорит Бояринцев. – Но в таких матчах на фамилии не смотришь, ты пашешь и работаешь».



Жирков в сборной пахать и работать только начинал.



Через три месяца забил победный гол в финале Кубка УЕФА.



Чем занимается сейчас – вы и сами прекрасно знаете.