Что нужно молодёжной сборной России для выхода из группы? Расклады перед последним туром

Молодёжная сборная России во втором туре группового этапа Евро-2021 потерпела обидное поражение от французов, пропустив два гола с пенальти. Шансы команды Михаила Галактионова на выход из группы снизились. Теперь в заключительном туре, матчи которого пройдут 31 марта, наши должны обыгрывать Данию, ведь Франция, скорее всего, возьмёт три очка у Исландии.

Молодёжка проиграла сама себе. Два пенальти сломали игру сборной России Это был, наверное, худший матч в карьере Павла Маслова.

Печальный факт: победы в один мяч сборной России не хватит. Давайте посмотрим на регламент турнира. Было бы здорово, если бы организаторы турнира сделали разницу мячей первым критерием при распределении мест в случае равенства очков. Тогда нашим пригодился бы разгром Исландии (4:1). Однако первый критерий – результаты матчей между собой. Если у двух и более сборных одинаковое количество очков в очных встречах, то подсчитывают разницу мячей и забитые голы в противостоянии данных команд. И уже в последнюю очередь смотрят на разницу мячей во всех матчах группового этапа.

Франция проиграла датчанам со счётом 0:1 и выиграла у России со счётом 2:0. Значит, у трёхцветных разница «+1». У Дании сейчас тоже «+1», а у наших «-2». Только выигрыш с разницей в два и более голов поможет команде Галактионова выйти из группы. Забить датчанам дважды будет очень непросто. В отборочном цикле они пропускали менее гола за игру, а в финальной стадии сыграли на ноль и с французами, и с исландцами. Радует лишь то, что всё в руках игроков сборной России: наш результат зависит только от нас самих!

При ничьей с датчанами или поражении команде Галактионова останется рассчитывать на чудо: победу Исландии над Францией (во втором случае ещё и с нужным счётом).

Добавим, что четвертьфиналы, полуфиналы и финал молодёжного Евро-2021 пройдут с 31 мая по 6 июня в тех же странах – Венгрии и Словении. Турнир оказался разделён на две части из-за пандемии коронавируса. Надеемся, летом мы всё-таки увидим нашу команду в борьбе за золото чемпионата Европы.