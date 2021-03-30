«Во мне было 5 бутылок вина!» Помощник Анчелотти сидел в тюрьме и дрался без повода

До прихода Карло Анчелотти в «Эвертон» обязанности главного тренера около двух недель исполнял Данкан Фергюсон. В первой же игре шотландец привёл команду к победе над «Челси» и удивил поведением. Тренер обнимался с болбоями, празднуя забитые голы, а после финального свистка расцеловал Джордана Пикфорда. Зрители пребывали в небольшом шоке, потому что знали Фергюсона совсем с другой стороны.

Анчелотти подарил АПЛ нового топ-форварда. История о том, как € 2 млн превратились в 45 Калверт-Льюин вдохновляется Индзаги и Левандовским, а его самого сравнивают с Роналду.

Данкан отыграл в АПЛ за «Эвертон» 11 сезонов и с 2014-го входит в тренерский штаб. В Ливерпуле центрфорвард прославился бойцовским характером – восемь удалений в Премьер-лиге говорят сами за себя. Фергюсон хватал соперников за горло, бил по животу и швырял их.



В английском чемпионате на рубеже тысячелетий хватало мужиков, способных ответить 193-сантиметровому форварду – Рой Кин и Патрик Виейра поддерживали любой кипиш. Но дерзость отличала Фергюсона не только на футбольном поле. За пределами стадиона Данкан отжигал не меньше.



Проблемы начались, как только парень стал совершеннолетним. В 18 Фергюсон дебютировал за «Данди Юнайтед» в матче против «Глазго Рейнджерс» и потерял крышу. Данкан почувствовал популярность и всё чаще начал появляться в местных пабах. Один из походов закончился первой серьезной травмой.



«Я сломал большой палец ноги во время драки. Он до сих пор полностью не восстановился. Мне кажется, что все мои последующие повреждения связаны как раз с этим эпизодом», – признался после завершения карьеры Фергюсон. У его оппонента другая версия: «Я ничего ему не ломал. Фергюсон приставал к моей жене. Когда он начал подниматься с барного стула, я ударил первым – не собирался ждать, пока он встанет в полный рост. Началась потасовка, и Данкана заперли в женском туалете для его же безопасности. Там он в ярости пнул дверь ногой».

Бекхэму разбили бровь, а в Фергюсона швырнули пиццей. История вражды «МЮ» и «Арсенала» Настоящая битва с применением еды вместо гранат.

Меньше чем через год юнец снова подпортил репутацию. Ожидая вместе с девушкой такси на парковке, Биг Данк, как его называли фанаты, сцепился с почтальоном, который оказался поклонником «Хартс». Всё бы ничего, но пострадавший опирался на костыли – нога была в гипсе после операции на связке колена. Бедняга получил по затылку и ребрам. В суде нападающий заявил, что защищал девушку и в следующий раз поступил бы точно так же.



В короткую карьеру в «Данди» поместилась ещё и драка с полицейским. Фергюсон отделался 100 фунтами штрафа за удар головой представителя правопорядка. Позже он не раз использовал этот приём на футбольном поле.

Фото: Gary M. Prior/Getty Images

В 1993-м на молодого игрока сборной Шотландии обратили внимание «Бавария», «Лидс» и «Челси». Но больше всех предложили «Рейнджерс» – трансфер за 4 млн фунтов вошёл в топ-10 сделок того сезона. Незадолго до перехода Данкан избил пьяного рыбака в баре, защищая друга, и получил год условно. Почтальон на костылях, полицейский и рыбак – вполне себе хет-трик.

В «Глазго Рейнджерс» Фергюсон задержался всего на полтора года. В одном из матчей футболист выписал «бычка» оппоненту и думал, что избежит наказания – рефери не показал даже желтую. Зато после игры эпизодом заинтересовалась полиция. Последовал бан на 12 матчей от Федерации футбола Шотландии, а потом начался длительный судебный процесс.



Чтобы не участвовать в этих разборках, «Рейнджерс» спихнули игрока в «Эвертон». В те годы клуб болтался внизу турнирной таблицы, но Фергюсона это не смущало – его карьера и так была под угрозой. Данкан продолжал чудить: на первую пресс-конференцию пришел в пиджаке красного цвета, а накануне мерсисайдского дерби попал в полицейский участок. В ночь перед игрой Биг Данк проехал на машине под «кирпич» и привлек внимание полиции.



– Вы сегодня выпивали? – спросил сотрудник.

– Нет, нет, нет. Ничего не пил, – нагло соврал Фергюсон.



После короткого диалога Данкана попросили проследовать в участок. Футболист отдал ключи от машины своей подруге и попросил дождаться его в отеле. Повезло, что рядом оказался коп, который узнал игрока «Эвертона». Перед тем, как началось освидетельствование, он позволил нарушителю выпить воды. В итоге превышение допустимой дозы составило лишь 15 миллиграммов. «Не понимаю, как это случилось. Во мне ведь было пять бутылок вина!» – удивлялся гуляка.



Данкан вышел из отделения в 6 утра и понял, что подвел команду. Главный тренер узнал об инциденте лишь за час до игры, но не стал менять состав – тупо не было альтернатив. Биг Данк собрал здоровье в кулак и выдал один из лучших матчей в карьере: гол+пас помогли одержать важнейшую победу.

В мае 1995-го «Эвертон» обыграл «Манчестер Юнайтед» и взял Кубок Англии, который стал для клуба первым трофеем за восемь лет. Фергюсон превратился в живую легенду. Болельщики полюбили его за самоотдачу и простой футбол: Данкан продавливал защиту, откликался на прострелы и навесы и действовал без лишних движений.



Но уже в начале следующего сезона Фергюсону пришлось ненадолго оставить «Гудисон Парк». Прилетел бумеранг за проделки в «Рейнджерс» – игрока посадили в тюрьму на 44 дня за удар головой соперника во время матча. «Я не должен был там оказаться. Думаю, многие это понимали. Господи, я не сделал ничего ужасного», – сокрушался футболист.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Чтобы поддержать игрока, болельщики «Эвертона» завалили его письмами. Писал даже маленький Уэйн Руни. Когда пацан подрос и приблизился к основе «Эвертона», Данкан взял его под своё крыло. Фергюсон делился опытом и один раз даже побоксировал с талантливым воспитанником на тренировке: «Руни был ловким малым. Больше с ним спарринговать я не хотел». После очередного удаления Биг Данк вообще отдал 18-летнему Уэйну капитанскую повязку.

Отказался от Гарварда, а потом от Абрамовича. Бэмфорд — главное открытие АПЛ Патрик Бэмфорд – один из лучших в лиге по системе гол+пас.

Фергюсон больше не попадал за решетку, но дрался ещё не раз. В 2001-м к нему в дом ворвались два грабителя, о чем позже сильно сожалели. Одному удалось смыться, но второго Данкан удержал до приезда полиции. Футболист так старался, что воришке пришлось три дня отлеживаться в больнице. Чуть позже беглеца тоже поймали, и обоих упрятали на 15 месяцев.

Спустя два года история повторилась. На этот раз в жилище Фергюсона забрался наркоман. Неудачливый уголовник хотел украсть алкоголь из домашнего бара. Увидев хозяина, грабитель попытался атаковать его бутылкой водки, но потерпел фиаско. После удара Данкана вор полетел на пол. И присел на четыре года.



Фергюсон завершил карьеру в 2006-м, но до сих пор остаётся главным шотландским бомбардиром АПЛ – на его счету 68 забитых мячей. Могло быть больше, но помешали постоянные передряги и травмы. Зато сейчас Данкан полностью сконцентрирован на работе. Прожив пять лет на Мальорке, Биг Данк осознал, что футбол – единственное, в чём он разбирается. Поэтому не удивляйтесь, если снова увидите его, празднующим гол с болбоем. Когда-нибудь он выйдет из тени и станет полноценным главным тренером.