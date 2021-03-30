Словения или Словакия? Тест о сопернике сборной России

Сегодня сборная России сыграет с национальной командой Словакии. Только в 2021 году россияне проведут по два матча со сборными Словении и Словакии. Очень просто перепутать и запутаться в знаниях об этих странах. Флаги практически одинаковы. Отличия только в гербах: герб Словакии — красный щит с белым крестом, стоящим на трехглавой горе. Герб Словении — синий щит с красной канвой, серебряной трехглавой горой, волнистыми линиями и тремя золотыми звездами. Для русскоговорящих людей язык как словенцев, так и словаков напоминает наш. Например, приветствие «Добрый вечер» в Словении звучит как «Добер вечер», а в Словакии — «Добри вечер».

«Чемпионат» приготовил тест, в котором вам предстоит напрячь память и сосредоточиться, чтобы набрать наибольшее количество баллов.