Сбежал из Грозного, а потом извинялся. История пропажи африканца из «Ахмата»

Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге летом прошлого года уехал в Африку и не вернулся. Спортивный директор клуба Руслан Газзаев говорил, что африканец покинул расположение клуба самовольно и объяснять своё решение не торопился.

По нашей информации, летом футболисту подыскивали другую команду и это, видимо, ему не понравилось: после отпуска он решил не возвращаться в Россию из Сенегала, а на все вопросы клуба отвечал, что никуда не поедет – мол, играть я всё равно не буду. Его чувства можно объяснить статистикой, которая в сезоне-2019/2020 сильно ухудшилась: он выходил в 16 матчах и суммарно провёл на поле 586 минут (в 2018/2019 было 950 минут, в 2017/2018 – 794 минуты).



Зимой клуб пытался затащить его на сборы, но и тут африканец упёрся. Тогда «Ахмат» подал жалобу в ФИФА за нарушение условий трудового договора. «Мбенге расторгнул его в одностороннем порядке без обоснованной причины, – говорил Газзаев. – Соответственно, клуб будет добиваться применения к футболисту финансовых и спортивных санкций».



В итоге Мбенге всё же связался с клубом и извинился за своё поведение.



«Нетипичная, конечно, вышла ситуация с Мбенге, – сказал Газзаев «Чемпионату». – За годы работы в нашем клубе он оставил о себе доброе мнение, и, конечно, мы не стали чинить для игрока какие-либо препятствия. Мы приняли извинения Мбенге и помогли ему продолжить карьеру. Сейчас он уходит в аренду, в конце года возвращается в клуб».



Уж не знаем, как они между собой договаривались, но нападающий теперь будет играть за минское «Динамо». Столичная команда, имеющая богатую историю, не побеждала в национальном первенстве с 2004 года. Команда стартовала в первенстве с одной победы и одной ничьей.



Надеемся, что из Белоруссии он не убежит.