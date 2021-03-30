Новый тренер ЦСКА спас Олича и работал с соперником Фёдора Емельяненко

Игор Юкич, который войдёт в тренерский штаб Ивицы Олича, – большой человек и для Хорватии, и для нового главного тренера ЦСКА: они знакомы с 2001 года и вместе работали на протяжении 12 лет. Помимо индивидуальных тренировок с футболистами, Юкич возглавляет хорватскую ассоциацию тренеров по физподготовке, а также является основателем и генеральным секретарём одноимённой ассоциации, только европейской.

Вообще биография у хорвата насыщенная: он был деканом факультета кинезиологии в Загребском университете, работал тренером по силовой и физической подготовке в сборной Хорватии на ЧМ-2014 и в квалификации Евро-2016, а также сотрудничал с хорватской ассоциацией баскетбола.

С Оличем Юкич начал работать ещё в «Загребе». Помогал не только с физикой – однажды вытащил футболиста из депрессии

В 2001 году «Загреб» совершил невероятное: под руководством Златко Кранчара клуб впервые в истории стал чемпионом. Олич был одной из важнейших составляющих того триумфа – в 28 матчах он забил 21 мяч и стал лучшим бомбардиром сезона. Успех пришёл не просто так: хорват набрал потрясающую форму, много работая индивидуально. О своём желании заниматься дополнительно он заявил клубному тренеру по физподготовке, который и отвёл его к Юкичу, своему близкому другу. Они договорились и с тех пор работали вместе на протяжении всей карьеры Олича.



«Основным направлением нашей работы было развитие толерантности к дискомфорту в различных тренировочных ситуациях, – говорил Юкич в интервью Vecernji list. – Я часто содрогаюсь от счастья при мысли, что мне выпала честь работать с таким спортсменом и человеком в своей карьере».

Что должен сделать Олич для спасения сезона. Первые шаги хорватской легенды в ЦСКА Почему не стоит ждать от Ивицы немедленной тактической революции.

В Загребе Олич и Юкич общались ежедневно, работая на прогресс молодого футболиста. Спустя примерно год их совместной работы на хорвата обратил внимание «Ювентус» – Олич даже ездил в Турин разговаривать с руководством, а газеты пестрели статьями, в которых называли его игроком «Юве». Но переход не состоялся: «Динамо» сначала запросило 12 млн марок, итальянцы согласились, но хорваты переиграли и выставили ценник в 15 млн – и получили отказ. «Вернулся в Загреб, мне говорят: «Мы тебя не продаем. Будешь играть дальше за «Динамо». Это были страшные два дня», – вспоминал Олич в интервью «СЭ». На футболиста этот сорвавшийся переход сильно повлиял – на него накатила депрессия: казалось, что мир рухнул, а карьера закончилась. Выбраться из этого состояния ему помог Юкич. «Он как-то убедил меня, что всё впереди», – рассказывал Олич.



В итоге нападающий уехал в ЦСКА – на тот момент никто не соглашался на выставленный «Динамо» ценник, кроме московского клуба. Олич попросил у руководства большую квартиру, чтобы обустроить там тренажёрный зал, и позвал Юкича с собой. Валерий Газзаев был не против – скорее, только рад, что его футболист работает дома дополнительно.



Юкич приезжал в Москву пять-шесть раз в году, а всё остальное время они общались по телефону, электронной почте или Skype. Во время зимних и летних сборов формат менялся: «Мы проводили длительные тренировочные циклы, которые готовили его к занятиям с командой – он хотел приезжать на сбор в лучшей форме, – говорил Юкич. – Помимо этого, по ходу года у нас были по четыре-шесть тренингов, на которых мы разрабатывали новые программы, по которым Ивица работал до нашей следующей встречи».



При этом Юкич тогда не хотел в штаб ЦСКА – ему было комфортно совмещать несколько работ, заниматься с футболистами и баскетболистами индивидуально и посвящать себя развитию спортивной подготовки.

Юкич работал директором по спортивной подготовке в «Алавесе» и баскетбольном клубе «Баскония». Индивидуально занимался даже с бойцом MMA

Первым спортсменом, с которым Юкич начал работать индивидуально, был баскетболист Марио Стоич – в 2000-м он считался одним из лучших в Европе. «Пока он был в БК «Загреб», мы занимались каждый день, – рассказывал специалист. – Марио был невероятно целеустремленным и амбициозным, поэтому в 2001 году он подписал контракт с лучшим на то время европейским клубом «Бенеттон» и вошёл в пятерку лучших на чемпионате мира до 21 года».



Помимо Олича, Юкич работал с двумя другими футболистами – Жоржем Саммиром и Никицей Елавичем. Также в биографии Игора указано, что он сотрудничал с Мирко (Кро Копом) Филиповичем, бойцом, который когда-то бился с Фёдором Емельяненко. Но с особой теплотой он вспоминает именно работу с Ивицей: «Олич стал олицетворением непреодолимого спортивного успеха. Несмотря на многочисленные проблемы и препятствия, просто не было фактора или события, которое могло бы помешать этому человеку в конечном итоге добиться успеха. Он действовал по принципу желания, веры, действия. И оказался на высоте. Одним из величайших подтверждений его успеха является официальный статус легенды «Баварии». А он провёл там всего 3,5 года! Нереальные данные. Имя Ивицы Олича должно быть выделено жирным шрифтом в учебниках начальной школы. Его нужно ставить в пример, как образец подхода к жизни, работе, семье и обществу в целом».

Специалист давал всего несколько интервью, но в них есть кое-что интересное – может, ответы помогут вам мысленно составить его портрет

Самое интересное из разговора с Vecernji list.



«У топ-спорта очень интересное направление развития. Количество новых знаний, подходов и технологий, доступных спортивным профессионалам и спортсменам, практически безгранично… Однако, несмотря на постоянное технологическое развитие, существуют вечные ценности и принципы, которые были актуальны десятилетия назад и действуют до сих пор. Среди них, вероятно, наиболее важен целостный подход. Фактически революция заключается в интеграции знаний».



«Спортивная наука будет занимать всё более важное место в развитии видов спорта. Всё больше и больше денег, времени и энергии будут вкладываться в новые идеи, основанные на научных исследованиях. Спортивная наука – отличный инструмент в процессе спортивной подготовки. Однако спортивная наука не принимает решений. Решения принимают настоящие главные действующие лица – тренеры».



«В будущем будут доминировать спортсмены, которые быстрее принимают качественные решения, легче переносят трудности, а также те, кто безоговорочно привержен тяжелой и упорной работе и жаждет достижений...»