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Словакия — Россия. Онлайн. Дзюба, ещё парочку! Рекорд Кержакова совсем близко

Привет, друзья! Сборная России завершает трёхматчевый мартовский «интенсив», пожалуй, самым сложным испытанием на данном этапе — выездной игрой с традиционно жёсткими и неуступчивыми словаками. Задача-максимум на два первых тура отбора ЧМ-2022 благополучно выполнена — Мальта и Словения повержены. Было бы здорово закрепить успех третьей победой подряд.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию из Трнавы. Будьте с нами — поболеем за Россию вместе!