Словакия — Россия. Онлайн. Дзюба, ещё парочку! Рекорд Кержакова совсем близко
Следим за игрой в Трнаве и болеем за наших вместе.
Привет, друзья! Сборная России завершает трёхматчевый мартовский «интенсив», пожалуй, самым сложным испытанием на данном этапе — выездной игрой с традиционно жёсткими и неуступчивыми словаками. Задача-максимум на два первых тура отбора ЧМ-2022 благополучно выполнена — Мальта и Словения повержены. Было бы здорово закрепить успех третьей победой подряд.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию из Трнавы. Будьте с нами — поболеем за Россию вместе!
11:53 Олег Лысенко
Как закончится матч Словакия — Россия? (опрос)
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11:50 Дмитрий Росип
Где смотреть онлайн матч Словакия — Россия
📺 Прямая трансляция матча Словакия — Россия — на канале «Матч ТВ». Начало — в 21:35 мск.
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