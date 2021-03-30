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Словакия — Россия: онлайн-трансляция матча, отбор на чемпионат мира по футболу — 2022, 30 марта 2021

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Словакия — Россия
Дмитрий Росип
Словакия — Россия. Онлайн. Дзюба, ещё парочку! Рекорд Кержакова совсем близко
Следим за игрой в Трнаве и болеем за наших вместе.
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Привет, друзья! Сборная России завершает трёхматчевый мартовский «интенсив», пожалуй, самым сложным испытанием на данном этапе — выездной игрой с традиционно жёсткими и неуступчивыми словаками. Задача-максимум на два первых тура отбора ЧМ-2022 благополучно выполнена — Мальта и Словения повержены. Было бы здорово закрепить успех третьей победой подряд.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию из Трнавы. Будьте с нами — поболеем за Россию вместе!

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 3-й тур
30 марта 2021, вторник. 21:45 МСК
Словакия
Не начался
Россия
Как закончится матч Словакия — Россия? (опрос) Где смотреть онлайн матч Словакия — Россия
11:53 Олег Лысенко

Как закончится матч Словакия — Россия? (опрос)

📊 Сейчас проверим, насколько вы верите в нашу команду😉

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11:50 Дмитрий Росип

Где смотреть онлайн матч Словакия — Россия

📺 Прямая трансляция матча Словакия — Россия — на канале «Матч ТВ». Начало — в 21:35 мск.

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