Очередная технологическая революция в футболе. Определять офсайд будут по-новому!

С момента появления в Англии системы VAR скандалы вылезают чуть ли не каждый тур. И самые спорные моменты, как бы удивительно это ни звучало, не в пересечении мячом линии ворот или нарушениях в штрафной, а в определении офсайда. Только в этом сезоне более 30 раз судьи меняли решения после того, как арбитры VAR долго всматривались в офсайдные линии и рекомендовали главному арбитру посмотреть повтор самому.

Это забирает у матча пару минут, бесит болельщиков, так как линии нередко похожи на художества подростка, лишенного таланта, а главное, заставляет клубы писать бесконечные жалобы. Премьер-лига всё-таки отреагировала. И, похоже, грядут серьёзные перемены.

Что ждëт АПЛ в 2022 году?

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн (издание часто попадает инсайдами в цель) сообщил, что бесконечные жалобы топ-клубов на «офсайдные несоответствия» привели к тому, что на прошлой неделе идею технологический улучшений обсудили на встрече клубов с руководством АПЛ. В пример поставили клубный чемпионат мира, проходивший в Катаре. Там видеоарбитры впервые получили в пользование систему полуавтоматического определения офсайда, когда робот через несколько секунд после эпизода передавал изображение на их мониторы. И вместо 2-3 минут решение выносилось за несколько секунд.

Кажется, судьи сошли с ума. Тренер «Арсенала» не понимает, за что в футболе дают пенальти Разбираем на видео самый скандальный эпизод недели.

Дополнительная и приятная работа появилась у судей на линии: они поднимали флажки после команды от VAR с уверенностью, что решение окончательное. Ведь система в отличие от человека не имеет разночтений. По сути это аналог автоматического определения гола, который уже используется на турнирах, где есть VAR. Криштиану Роналду в этом плане в игре с Сербией не повезло.

The Athletic подчеркивает, что это пока не итоговое решение. Клубы понимают, что систему должны одобрить в ФИФА, а за не самый продолжительный срок это сделать непросто. Плюс время на установку на всех стадионах. Тем не менее принципиальное решение о работе в этом направлении принято. На какое-то время это, конечно, успокоит больших боссов и главных тренеров, но скандалы наверняка продолжатся.

Что за система определяет офсайд?

Система оптического трекинга Tracab, произведённая шведской компанией ChynonHego, поможет убрать всякую субъективность. И теперь судьи перестанут иметь разные мнения насчёт длины кисти или ширины бутсы. Даже стоп-кадр рефери больше выбирать не придётся. Всё определит система. Виртуальное зрение предельно точно видит позицию игрока, моделирует его скелет с точностью до миллиметра и отслеживает движение каждого футболиста с помощью сенсорных датчиков.

Технологически это выглядит не так сложно, как звучит. Для полноформатной работы системы нужно лишь установить по периметру специальные камеры. Интересно, что систему уже протестировали и в топ-чемпионатах, правда, на неофициальном уровне. Ещё в 2019 году к шведской компании обратилось руководство Бундеслиги, и технологию полуавтоматических офсайдов попробовали на стадионе в Дюссельдорфе.

Трекинг Tracab уже работает в футболе, но не в качестве помощников VAR. Это лучшая система для отслеживания игроков и мяча на поле, которую используют крупные футбольные организации. Например, для букмекерских медиаприложений или анализа игры команд или игроков.

Странный эпизод в АПЛ. Почему арбитр отменил гол, а затем дважды поменял решение Ли Мэйсон уже не в первый раз оказался в центре скандала.

Но вряд ли даже работающая система разрешит все спорные эпизоды. Ведь инициаторы VAR уже обещали, что судейство станет практически идеальным. Однако внедрение системы спровоцировало ещё больше скандалов. Непонятно, будет ли трекинг работать постоянно или только по запросу. Непонятно, могут ли судьи VAR засомневаться в его решении или обязаны следовать ему. Вопросов пока очень много. Но у Англии есть больше года, чтобы их решить.