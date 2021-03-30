Самарский бомбардир Сергеев уже настрелял 29 голов! Забивал ли кто-то больше?

В конце октября прошлого года аналитик «Чемпионата» Михаил Гончаров написал материал о нападающем самарских «Крыльев Советов» Иване Сергееве. Уже на тот момент 25-летний футболист показывал сумасшедшую результативность, наколотив в 15 играх ФНЛ 17 голов.

Сергеев на этом не остановился и продолжил класть в ворота соперников один мяч за другим. Зимой им заинтересовался топовый клуб РПЛ, но Иван принял решение остаться в Самаре, доведя количество голов в сезоне уже до 29. Как далеко до рекордов? Давайте разбираться.

В России вырос новый супербомбардир. Странно, что нападающий Сергеев до сих пор не в РПЛ 17 голов в 15 играх за «Крылья Советов» — как вам такие цифры?

Кто из клубов РПЛ интересовался Сергеевым зимой?

Сергеев оказался в «Крыльях» в августе прошлого года, куда перешёл из московского «Торпедо». По информации портала Transfermarkt, 25-летний нападающий обошёлся клубу из Самары в 200 тыс. евро. Иван быстро адаптировался в новой команде и уже в первой половине сезона забил 22 гола в 23 матчах ФНЛ, оформив четыре хет-трика.



В декабре «Матч ТВ» сообщил, что Сергеевым интересуются сразу несколько клубов РПЛ, один из которых — «Локомотив». При этом агент игрока Юрий Штромбергер заявил, что его клиент не собирается менять команду до конца сезона.



«Локомотив» интересуется Ваней? Нет, Ваня никуда не собирается уходить из «Крыльев». Мы только подписали контракт. Могу сказать, что до конца сезона он точно останется в «Крыльях». С другими клубами вообще не общались. «Химки»? Повторюсь, это всё на уровне слухов», — подчеркнул Штромбергер в интервью Sport24.

Фото: kc-camapa.ru

В начале февраля главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «Чемпионату» объяснил высокую результативность Сергеева.



«Он и раньше был результативным игроком. Сейчас атакует ещё чаще, нашёл связь с партнёрами. Забивает голы, которые привык, — прострел, второй этаж. Но он добился прогресса и в игре между линий, во взаимодействиях с партнёрами. Иван хорошо работает, надеемся, что будет ещё прогрессировать», — сказал Осинькин.

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Высокую результативность Сергеева оценил портал Transfermarkt. В свежем списке самых ценных футболистов Иван разделил вторую-четвёртую строчку с одноклубниками Никитой Черновым и Абатом Аймбетовым (выше котируется только Антон Зиньковский — 2,5 млн евро).

Кто забивал в ФНЛ больше Сергеева?

Сам Сергеев утверждает, что для него сейчас главное, чтобы «Крылья Советов» вернулись в РПЛ. По его словам, количество забитых мячей в этом сезоне его мало интересует. При этом уже совсем скоро он может побить рекорд, который держался почти 17 лет.

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В минувшие выходные в 33-м туре ФНЛ Сергеев забил свой 29-й гол в 32 матчах, поразив ворота «Алании». Он продолжает уверенно лидировать в списке бомбардиров турнира, опережая на 12 мячей форварда Дмитрия Воробьёва из «Оренбурга». При этом в истории ФНЛ/первого дивизиона/первой лиги есть пять футболистов, которые забили больше Сергеева:



● Руслан Мухаметшин из «Мордовии» в сезоне 2010/2011 — 31 гол



● Дмитрий Акимов из «Сибири» в сезоне-2006/2007 — 34 гола



● Дмитрий Силин из «Балтики» в сезоне-1993/1994 — 35 голов

● Владимир Филимонов из «Звезды» в сезоне 1992/1993 — 37 голов

● Андрей Федьков из «Терека» в сезоне-2003/2004 — 38 голов.



Чтобы побить рекорд экс-нападающего «Терека», Сергееву в оставшихся девяти матчах ФНЛ надо забить десять мячей. Учитывая скорострельность Ивана (гол каждые 90 минут), ему вполне по силам это сделать. Тем более его клуб уверенно лидирует в ФНЛ, опережая «Оренбург» на шесть очков, а «Нижний Новгород» — на семь.