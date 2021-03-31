Дообнимались! Сборная России потерпела первое поражение в отборе ЧМ-2022

После двух побед на старте отборочного цикла ЧМ-2022 сборная России потерпела первое поражение, уступив в Словакии. Теперь наша команда делит первое место с Хорватией.

Станислав Черчесов сохранил схему с тремя центральными защитниками. Казалось, в матче со Словенией он готовил её специально под Йосипа Иличича, но и со Словакией тренер не отошёл от условных 5-3-2 (5-3-1-1), несмотря на отсутствие в составе нового соперника равных по классу форварду «Аталанты» фигур. Более того, Черчесов вообще никого не поменял: на поле пустого стадиона «Сити Арена Трнава» вышли те же одиннадцать российских футболистов.

Стоило ждать агрессивного начала от словаков, ведь после ничьих с Кипром и Мальтой команде Штефана Тарковича требовалось обязательно побеждать. Но, как ни странно, хозяева играли в основном длинными передачами. Стремились задействовать в атаках дальний фланг, поскольку, исходя из схемы, могли получить численное преимущество на краях. Например, слева против Марио Фернандеса у сборной Словакии действовала связка бывших зенитовцев Томаш Губочан — Роберт Мак. Немного российской Премьер-Лиги в отборочном матче чемпионата мира.

При счёте 0:0 сборная России в целом контролировала игру. Пусть владение у команды Станислава Черчесова было по большому счёту стерильным, наши не подпускали словаков к воротам Антона Шунина. Стратегически ничья устраивала лидировавших в группе россиян. По ситуации схема гостей опять менялась, когда Юрий Жирков поднимался по флангу выше Фернандеса. Тройка центральных полузащитников Оздоев — Кузяев — Головин хорошо двигалась и взаимодействовала. В общем, ничто не говорило о том, что к перерыву хозяева будут выигрывать: по ударам они заметно уступали — 2:6 (в створ — 1:1).

Сборная России пропустила, конечно, нелепый гол. Марио Фернандес потерял из виду соперника, и над его обнимашками с Магомедом Оздоевым теперь будут много шутить. Может, они играли в футболках с надписью free hugs? Надо отметить также отличную подачу Мака — в нужную точку. Кстати, два стандарта Роберта помогли словакам спасти и матч с Мальтой, превратив 0:2 в 2:2. Защитник «Интера» Милан Шкриньяр — настоящая машина, невероятно силён в воздухе!

Джикия и Марио Фернандес держали друг друга в моменте с голом словаков. Фото

После перерыва наша команда сменила схему: перешла на четыре защитника, в группу атаки добавился свежий Андрей Мостовой. Впрочем, зенитовец не получил от тренера даже половины тайма. Черчесов уже не в первый раз меняет Мостового, выпуская на замену. Конечно, Андрей как следует не попал в игру, он вообще перестал прогрессировать в последнее время. Вот только обратные замены — стресс для футболистов, удар по их имиджу. Тут скорее вопрос к тренеру, а не к игроку. Зачем выпускать того, кто пока не готов по-настоящему помочь в большом матче?

С другой стороны, и Алексей Миранчук с трудом ищет себя в этой сборной. Ни легионер из «Аталанты», ни Александр Соболев (сбылась мечта тех болельщиков, которые хотят видеть спартаковца в паре с Дзюбой на острие) не сделали разницы. Дзюба же с каждой минутой выглядел всё более и более уставшим. Достаточно вспомнить момент, когда он оказался один перед вратарём и принимал мяч на прямых ногах. Для не самого выносливого немолодого центрфорварда три матча за неделю — чрезмерная нагрузка. Тем не менее, когда сборная России отыгрывалась, сыграл свою роль класс Дзюбы: зенитовец отыскал умным своевременным пасом Далера Кузяева, а Фернандес своим голом исправился за ошибку в первой половине.

До этого словаки неплохо встречали наших, а вот где-то с середины второго тайма стало казаться, что сборная России способна дожать подуставших хозяев. Возможно, так и случилось бы, если бы команда Черчесова опять не пропустила простой гол. Словаки здорово перевели мяч на свободный левый фланг, а Губочан хорошо нашёл пасом Мака, но действия наших в обороне совсем расстроили. В четвёрке защитников не хватило покинувшего свою позицию Фернандеса, Оздоев не заблокировал удар экс-зенитовца. Смотря на Мака в матче с Россией, трудно поверить, что он, как правило, выходит на замены в «Ференцвароше».

Поражение обидное ещё и потому, что словаки забили единственным ударом в створ после перерыва (счёт ударов — 4:4, наши дважды пробили в створ). В концовке у сборной России было давление, были шансы — достаточно вспомнить момент с участием Дзюбы и Головина. Однако, как и на Евро-2016, мы биты словаками.