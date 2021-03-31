«Судья – скандинав!» В истории молодёжки был очень скандальный матч с Данией

Сегодня решится судьба молодёжной сборной России на Евро-2021. Чтобы выйти в четвертьфинал турнира, команда Михаила Галактионова должна побеждать сборную Дании с разницей минимум в два мяча. Несомненно, этот матч мы будем вспоминать ещё долго. Как вспоминаем и игру российской и датской молодёжек, состоявшуюся в ноябре 2005 года. Та встреча завершилась грандиозным скандалом, а один из её участников произнёс фразу, вошедшую в фольклор нашего футбола.

Что нужно молодёжной сборной России для выхода из группы? Расклады перед последним туром Надо побеждать лидеров группы датчан, но с каким счётом?

В отборочной стадии молодёжного Евро — 2006 сборные России и Дании боролись за путёвку на групповой этап. Но, по сути, как и сейчас за попадание в восьмёрку сильнейших команд Европы. Просто тогда в финальной стадии турнира участвовали всего восемь сборных. Дороги россиян, которых возглавлял Андрей Чернышов, и датчан пересеклись в стыках. В квалификации наша команда заняла второе место в группе с Португалией, Словакией. Латвией, Эстонией и Люксембургом. Дания в свою очередь выиграла группу с Украиной, Грецией, Турцией, Грузией, Албанией и Казахстаном. В общем, россиян никак нельзя было назвать фаворитами пары, несмотря на то что в составе нашей команды выступала целая группа будущих игроков первой сборной – Игорь Акинфеев, Андрей Ещенко, Кирилл Набабкин, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Иван Саенко и Александр Бухаров.

Первая стыковая встреча в Краснодаре завершилась поражением хозяев со счётом 0:1. Единственный гол забил полузащитник Каспер Лорентсен (пик его карьеры – игра за «Брондбю» и шесть матчей за первую сборную). Проиграв дома, в Данию наши ехали с небольшими шансами на успех. Тем не менее веру в себя Быстров и компания не теряли. И уже на второй минуте ответной встречи Жирков восстановил равновесие по сумме двух матчей, добив мяч в сетку после удара нападающего Сергея Самодина.

Однако потом на поле стадиона «Брондбю» начался самый настоящий кошмар для молодёжной сборной России. Ещё через 15 минут выигрывали уже хозяева — со счётом 2:1. Сперва нападающий Мортен Расмуссен (13 матчей за первую сборную, неудачные попытки закрепиться в «Селтике» и «Майнце») дослал в сетку ворот Акинфеева отскочивший от защитника мяч, а потом полузащитник Мартин Бергволль (так и не дорос до первой сборной, поиграл за «Ливорно») наказал команду Чернышова за чудовищные ошибки в обороне. Наши теряли позиции, оставляли сопернику много свободного пространства для контрвыпадов. Сборная России ответила лишь голом из вне игры. Наконец, на 62-й минуте полузащитник Томас Каленберг (47 матчей за первую сборную, по четыре сезона в «Осере» и «Вольфсбурге») забил третий гол, снявший все вопросы об исходе противостояния. Причём с пенальти.

«Несчастный Маслов». Французская пресса – о матче сборных России и Франции Одно из изданий назвало защитника неудачником.

Это было первое решение ирландского судьи Алана Келли, до предела возмутившее игроков сборной России. Акинфеев поддался на провокацию соперника и слегка ударил его ногой. Арбитр увидел только фол нашего голкипера. Показал жёлтую карточку и ему, и активно спорившему Быстрову. Закончилось же всё тем, что гости завершали матч… всемером!

Наши не на шутку завелись. В одном из эпизодов, когда датчанин жёстко сфолил на Быстрове, едва не поколотили соперника. На 83-й минуте вторые «горчичники» получили Жирков с Быстровым. Юрий после второго незасчитанного гола сборной России снял футболку и пытался вручить её судье на линии – играй, дескать, сам. Владимир с матерком доказывал ирландцу, что тот неправ. Даже не владея русским, Келли понял: полузащитник наговорил на жёлтую карточку. В концовке же были удалены защитник Сергей Черногаев и Бухаров (вторые «горчичники» за грубейшие фолы). Кроме того, красную карточку получил запасной Самедов: он тоже учил судью уму-разуму.

Вероятно, работа судей не была идеальной, но игроки сборной России сами своим поведением превратили матч в скандальный. Безнадёжно проиграли и шумно вылетели. К слову, на самом Евро-2006 датчане не победили ни разу: стартовали с ничьих с Италией (3:3) и Нидерландами (1:1), а в заключительном туре проиграли Украине (1:2) и финишировали на последнем месте в группе.

Разгорячённый Быстров после матча выдал во флэш-интервью, говоря о Келли: «Как это возможно? Где наше руководство, куда смотрят все? Как можно назначить судью-скандинава, который практически из Дании?». Очевидно, Владимир перепутал Ирландию с Исландией, плохо разбираясь в географии. Забавная история, мем, вот только после таких высказываний и рождаются поговорки типа «было у отца три сына: двое умных, а третий футболист».

«Могли посидеть в ресторане, а потом вынести всех». Последнее золото нашей молодёжки Сильная мотивирующая ретро-история для парней Галактионова.

Главный тренер Чернышов после игры пытался защитить своих игроков от критики:

«На мой взгляд, к игрокам, получившим красные карточки в Дании, не должно быть никаких претензий. На них давила большая ответственность. Особенно это касается тех футболистов, которые пришли к нам из первой сборной. Они молоды, и мне очень хотелось, чтобы общественность не была настроена против них… Не сомневаюсь: у этого поколения большое будущее».

Действительно, многие игроки той молодёжки стали звёздами российского футбола. Наверняка и в составе команды Галактионова много будущих звёзд. Но новому поколению молодёжки пожелаем запомниться в матче с Данией не скандалами, а яркой игрой.