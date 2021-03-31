Был лучшим в СССР, взял Лигу чемпионов и пропал. Где сейчас Игорь Добровольский

Недавно мы вспоминали молодёжную сборную СССР, которая выиграла чемпионат Европы в 1990 году. Лидером той команды, а также одним из лучших игроков страны был Игорь Добровольский.

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Практически сразу после турнира он уехал в Европу, где успел выиграть даже Лигу чемпионов! Однако в последние годы о Добровольском почти нет известий. Вспоминаем карьеру талантливого хавбека и рассказываем, чем он занимается сейчас.

«Сорок килограммов, из них тридцать пять — в голове»

Родился Добровольский на Украине, в Одесской области. Однако начинал Игорь свой футбольный путь в соседней Молдавии: его заметили на детском турнире, который проходил в Тирасполе, и предложили остаться. Уже оттуда он перебрался в школу кишинёвского клуба «Нистру» (ныне «Зимбру» — Прим. «Чемпионата»), считавшегося лучшим в республике.

Дебют Добровольского на взрослом уровне произошёл довольно рано — в 17 лет. Несмотря на юный возраст, Игорь выделялся своей игрой. Его даже соперникам ставили в пример! «Здорово сыграл против «Днепра», — вспоминал Добровольский в интервью «СЭ». — Их тренер, Владимир Емец, привёл меня в раздевалку. Говорит своим, мол, посмотрите, кто вас обыграл. Сорок килограммов, из них тридцать пять — в голове».

В первом сезоне Добровольский забил пять мячей, через год было уже 13 голов. Игоря заметили и вызвали в юношескую сборную СССР, где он познакомился с Анатолием Бышовцем. Под его руководством, в конечном итоге, Добровольский провёл большую часть своей карьеры. И уж точно самую успешную.

По словам Анатолия Фёдоровича, юный Добровольский сразу начал проявлять лидерские качества. «У него было своё мнение, своё понимание футбола. Он высоко себя оценивал, чувствовалась какая-то уверенность. Мне это симпатизировало. Игорь стал капитаном команды, вокруг него объединились все игроки», — признался однажды Бышовец.

Два «Динамо» и побег из Киева в Москву

Когда Добровольскому исполнилось 18 лет, за ним началась настоящая охота. Талантливый футболист, подлежащий призыву в армию, тогда автоматически становился целью для трёх клубов — ЦСКА, московского «Динамо» и «Динамо» киевского.

Фото: РИА Новости

Между Валерием Лобановским, главным тренером киевлян, и наставником «Нистру» была договорённость, согласно которой молдавская сторона обязалась привезти Игоря в расположение «Динамо». Так и случилось, но Добровольский в первый же день сбежал с тренировочной базы бело-синих. Причина — в кадровой политике клуба. «Мне сказали, что придётся пару лет поиграть в дубле — без этого шансов попасть в основу практически нет. У Лобановского была такая система. Этот факт меня насторожил, и я уехал», — объяснял Игорь своё решение в интервью сайту ua-football.com.

Какое-то время Добровольский провёл на базе «Нистру», скрываясь от киевлян. Тем не менее Игорь всё-таки оказался в «Динамо», но уже в московском. «Меня где-то полтора месяца держали в Новогорске. Я никуда не выходил, жил на одном молоке с булками. Потом принял присягу и остался в московском «Динамо», — вспоминал Добровольский.

Именно из «Динамо» Добровольский и получил вызов в сборную СССР. Впервые это случилось ещё в 1986 году при Эдуарде Малофееве, когда Игорю было чуть больше 18 лет. Интересно, что Добровольский не выпал из состава сборной, даже когда её возглавил Валерий Лобановский, от которого Игорь «сбежал» в Москву годом ранее.

Пик карьеры и неудачный переезд в Европу

К концу 1980-х Добровольский стал одним из лучших игроков страны. Он регулярно выступал за сборную и четыре года подряд входил в «Список 33» (1987-1990). В 1990-м Игоря вообще признали лучшим футболистом СССР. Тогда он, кстати, вместе с молодёжной сборной страны и выиграл чемпионат Европы. А чуть раньше, в 1988 году, Добровольский также стал олимпийским чемпионом. Руководил той командой, как и московским «Динамо», Анатолий Бышовец. Позже они ещё встретятся в двух сборных — СССР и СНГ.

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В 1990-х советские (а после распада страны и российские) футболисты потянулись в Европу. Был спрос, конечно же, и на Добровольского. Сам Игорь вспоминал, что им интересовались «Порту» и «Монако», но бело-голубые фактически без спроса продали его в «Дженоа». «Мы поехали на сборы с «Динамо». Там мне сказали, что уже к январю я должен покинуть клуб. Честно говоря, было неприятно — уходить я не хотел», — признался спустя много лет Игорь.

«Дженоа» купил Добровольского, как оказалось, «про запас». В чемпионате Италии тогда был лимит на легионеров — не более трёх иностранцев в команде. Игорь стал четвёртым. Дважды его за ненадобностью отправляли в аренду: сначала в испанский «Кастельон», затем в швейцарский «Серветт». При этом Добровольского хотел подписать «Реал». «Я бы с удовольствием примерил футболку «Реала», но на моём пути встал злополучный «Дженоа». Господи, сколько раз он рушил мои планы...» — сожалел Добровольский в интервью «СЭ» от 1993 года.

Тогда же Игорь вырвался из «Дженоа» и перешёл в «Марсель». Несмотря на то что Добровольский выиграл с «южанами» Лигу чемпионов, задержаться надолго ему там не удалось. Во-первых, пригласил россиянина в клуб президент «Марселя» Бернар Тапи, и сделал он это без ведома Раймона Гуталса, главного тренера команды. Во-вторых, после успеха в Лиге чемпионов клуб оказался замешан в коррупционном скандале. Всё это привело к тому, что уже через полгода Добровольский вернулся в Россию — в ставшее ему родным московское «Динамо».

Фото: РИА Новости

Игровой спад и завершение карьеры

Добровольский в «Динамо» сразу же получил капитанскую повязку. И заиграл он так, будто и не было той поездки в Европу, разделившей карьеру на «до» и «после». В первом сезоне после возвращения Добровольский забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач. По итогам сезона Игорь попал даже в «Список 33».

Однако уже через год Добровольский снова уехал в Европу — на этот раз в мадридский «Атлетико». Повлияла на выбор футболиста ситуация в России. «Я как раз находился в Москве, когда танки стреляли по Белому Дому. Оставаться там было просто опасно», — признался Игорь.

Второй вояж в Европу также получился не очень удачным: в 19 матчах за «Атлетико» Добровольский забил всего один мяч. Позже Игорь выступал за «Фортуну» из Дюссельдорфа, с которой покинул Бундеслигу и несколько лет играл во втором немецком дивизионе. Совсем не тот уровень для некогда лучшего футболиста СССР.

В силу многих факторов Добровольский так и не смог раскрыть свой талант полностью. Закончил Игорь карьеру довольно рано — в 32 года. Мог бы ещё поиграть, но помешали психологические проблемы. «Я боялся летать на самолётах. Поэтому я и закончил играть. Даже когда просто заходил в аэропорт встречать кого-то, то сразу начинал сходить с ума», — признался Добровольский однажды.

Где сейчас Игорь Добровольский

Закончив карьеру, Добровольский поселился в Молдове. Там он стал тренером и возглавлял местные команды: «Тилигул-Тирас», «Дачия» и «Верис». Дважды Игорь Иванович принимал сборную Молдовы (2006-2009, 2016-2017). Первый и пока единственный опыт работы Добровольского за рубежом случился в 2015 году, когда он возглавлял российский клуб «Сахалин».

С января 2018 года Добровольский возглавляет «Динамо-Авто» из Тирасполя. В прошлом году команда заняла четвёртое место в чемпионате Молдовы и вышла в Лигу Европы, где уступила «Вентспилсу». Это лучшее достижение «Динамо-Авто» при Добровольском.

Фото: dinamo-auto.com

В 2013 году Игорь Иванович попал в больницу. Во время одного из ветеранских турниров ему стало плохо. Врачи поставили диагноз «инфаркт». Причиной послужил тот факт, что Добровольский на протяжении всей карьеры довольно много курил. Не поборол он пагубную привычку до сих пор.

Последние годы Добровольский находится вне публичного пространства. Мы пытались связаться с Игорем Ивановичем, но безуспешно. «Извините, он не хочет [общаться], — сказал нам молдавский журналист Александру Греку, хорошо знакомый с Добровольским. — Говорит, что про него уже всё написано».

Сам Игорь Иванович неоднократно говорил о том, что его карьера могла сложиться куда лучше. «Считаю, использовал только 70% своих возможностей, — сожалел Игорь в интервью «СЭ» от 2001 года. — Чего мне не хватило? Наверное, стабильности. И того, что не нашёл клуб, в котором играл бы 3-4 года. А на себя могу обижаться только за злосчастный переход в «Дженоа».