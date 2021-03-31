Сборная России выглядит лучше, если проигрывает. Мы атакуем, только когда припрёт

Поражение от словаков – точно не трагедия. У сборной России примерно те же шансы попасть на ЧМ-2022, что и 10 дней назад. Была возможность оторваться от хорватов, но не удалось. Вся борьба впереди, но одна вещь всё-таки смущает. И речь не про борющихся друг с другом Джикию и Марио – это забавно выглядело, но затмения происходят у всех. Обычно к этим двум защитникам меньше всего вопросов.
Если говорить глобально про характер игры, то непонятно наше желание играть в футбол лишь при неприятном счёте. Пока сборная России не пропустила, она выглядела весьма пассивно: мяч продвигался медленно, каждая пауза растягивалась, обостряющие передачи заменялись аккуратными пасами назад. Лишь один раз (на 28-й минуте) закусились с соперником, взвинтили темп, но быстро успокоились.
И ладно бы мы встречались с испанцами. Играть с ними в открытый футбол не особо выгодно для нас, но словаки – команда того же уровня, что и мы. А если смотреть на то, как мы давили соперника во втором тайме, то возникает ощущение, что мы даже посильнее будем. Однако нам нужно, чтобы нас задели – без этого не включаемся. Это вообще по-нашему. Бойцы в России также говорят: «Пока не пропущу, не заведусь».
А вот пропустив гол, наши завелись так, что создавали момент за моментом. Осада чужих ворот была не в последние 5-10 минут, как это часто бывает в футболе, а фактически весь второй тайм. Создали столько моментов, что даже ругать наших парней не хочется. Ну пробил Дзюба рядом со штангой, а не на 50 сантиметров левее – бывает. Ну не дотянулся чуть-чуть до мяча Головин – так сложилось. Важнее, что моменты были.
Неужели у нас было бы меньше шансов на успех, если играли бы смело с самого начала? Стоило ли 40 минут отсиживаться, чтобы включаться при неудобном счёте? И тут ведь парадоксально получается. Любой тренер (в том числе Черчесов) скажет, что получился удачный сценарий для словаков – у забившей команды появляются преимущество и уверенность. А получилось будто бы наоборот. Именно наша сборная стала действовать увереннее.
Так почему сборная не врубила скорости раньше? Может показаться, что дело в мотивации, но, скорее всего, это не так. Больше похоже на установку тренера меньше рисковать. Понятно, что этот сезон аномальный. Из-за скомканной подготовки и насыщенного графика стали больше сбоить даже топ-клубы и топ-сборные. Если количество ошибок в целом возросло, то понятно желание действовать аккуратно. И, безусловно, ничья со Словакией на выезде была бы вполне приемлема. Если кто забыл, то словаки выше нас в рейтинге ФИФА и при жеребьёвке попали в группу из второй корзины, а мы – из третьей.
Понять логику Черчесова можно, но получается обидно. Мы, как зрители, видим на что способна сборная России в матчах с равными соперниками. Одно дело, если аккуратный футбол привёл к хорошему результату – в такой ситуации все претензии разбиваются о табло на стадионе. Другое дело, когда смелый футбол получается эффективнее. Хочется верить, что в домашнем матче со словаками, мы будем выглядеть напористее с первых минут.
- 31 марта 2021
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