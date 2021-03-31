Известному футболисту грозит тюремный срок. Как Бензема докатился до такого

Форвард «Реала» Карим Бензема может оказаться за решёткой. В конце октября он вновь предстанет перед судом в Версале. И если его вина будет доказана, то 33-летний француз сядет в тюрьму на пять лет, а также заплатит штраф в размере 75 тысяч евро. Вспомнили скандал шестилетней давности, из-за которого Бензема может досрочно завершить карьеру.

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В чём обвиняют нападающего «сливочных»?

В ноябре 2015 году Карим влип в неприятную историю, в которой центральной фигурой стал бывший игрок московского «Динамо» и его партнёр по сборной Матьё Вальбуэна. Следствие посчитало, что Бензема, как и бывший нападающий «Кубани» Джибриль Сиссе, находился в сговоре с шантажистами, которые угрожали полузащитнику «Лиона» опубликовать некое видео деликатного характера с участием экс-динамовца.

Бензема боится тюрьмы. Что надо знать о скандале с Вальбуэна Обозреватель «Чемпионата» выяснил, что стоит за скандалом с Вальбуэна и почему Бензема может попасть в тюрьму.

Во Франции тогда разгорелся скандал, из-за которого оба игрока не попали в сборную на Евро-2016. Бензема, задержанный французской полицией, тогда даже провёл ночь в полицейском участке. Позже руководство Федерации футбола Франции приняло решение отстранить Карима от игр за сборную до завершения разбирательств, из-за чего он был вынужден пропустить не только домашний чемпионат Европы 2016 года, на котором команда Франции дошла до финала, но и триумфальный чемпионат мира 2018 года в России.

Дело, которое несколько раз отправляли на повторное рассмотрение, затянулось до сегодняшних дней. В декабре прошлого года Бензема проиграл апелляцию в Кассационном суде, который считается высшей судебной инстанцией Франции. Тогда же обвинение заявило о передаче дела в Уголовный суд Версаля, а сегодня стала известна новая дата заседания (20-22 октября 2021 года).

Сам Карим уже отреагировал на приглашение в суд, выложив в «Инстаграме» «сториз» со скрином новости.

«Вуаля, наконец-то, поехали! Пусть этот фарс закончится навсегда 🔥⚔️», – написал Бензема, позже удалив «сториз».

Дело, связанное с полузащитником «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна, сильно ударило по карьере форварда «Реала» в сборной Франции. В последний раз Бензема выходил на поле в составе национальной команды в октябре 2015 года.

В этом сезоне Ла Лиги Карим показывает отличную результативность. В 24 матчах 33-летний француз забил 17 голов и отдал шесть голевых передач. Но даже этот факт не заставил руководство Федерации футбола Франции отменить бан и допустить к матчам сборной. Скорее всего, карьера Бензема в национальной команде завершена и он больше никогда не вернётся туда в качестве игрока.