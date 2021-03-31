Мы сами себя обманули. Наша молодёжка оказалась средней командой

Молодёжная сборная России проиграла датчанам и завершила выступление на Евро-2021, финишировав на третьем месте в группе.

Дисквалифицированного антигероя матча с Францией правого защитника Павла Маслова заменил в основе универсал из «Уфы» Артём Голубев. Кроме того, главный тренер Михаил Галактионов добавил в состав ещё одного нападающего, так как нашей команде требовалось забивать не менее двух голов, чтобы выиграть с разницей в два мяча. Динамовец Вячеслав Грулёв вышел вместо своего одноклубника Даниила Лесового.

План Галактионова активно атаковать с первых минут, давить соперника совершенно не сработал. Датчане и не думали играть на удержание ничьей любой ценой. Прессинговали до голкипера Александра Максименко, спокойно контролировали мяч. Два центральных защитника и опорный полузащитник разбивали за счёт передач все попытки давления от Фёдора Чалова с Грулёвым. Два наших форварда бегали туда-сюда в этом треугольнике безо всякой надежды отнять мяч. Возможно, Галактионову следовало выбрать иную структуру прессинга, чтобы вынуждать соперника играть через фланги. Датчане находили свободных игроков в центре и полуфлангах, выглядели более тренерской командой. Респект их испанскому наставнику Альберту Капельясу.

Поэтому, к сожалению, нельзя назвать два быстрых гола сборной Дании незакономерными. При этом лидеру группы хватило двух ударов. В эпизоде на 10-й минуте наши полузащитники допустили разрыв, а Голубев поздно среагировал на рывок автора забитого мяча Якоба Ларсена.

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Ещё через минуту тот же Голубев проиграл верх, Игорь Дивеев на удивление легко уступил один в один, а Иван Обляков не успел, закрывая зону ушедшего страховать напарника Романа Евгеньева. Вообще по матчам «молодёжки» есть вопросы к действиям капитана-армейца при обороне. После этого оставалось наблюдать за тем, как выброшенная на берег рыба судорожно глотает воздух. Было понятно, что забить четыре гола нам поможет только чудо. Или откровенно наплевательское отношение расслабившихся датчан к своим обязанностям. Но чудес не происходило. Команда Капельяса, пусть и позволила сборной России что-то создать при 2:0, контролировала игру. К перерыву наши выигрывали лишь по ударам – 8:3 (в створ – 5:2), однако это статистика ввела бы в заблуждение того, кто не видел футбол.

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На второй тайм Галактионов не выпустил ни Облякова, ни Чалова. Интересно, почему тренер предпочёл заменить именно форварда ЦСКА, а не менее опытного и забивного Грулёва? Вообще выбор игроков нашим молодым наставником не всегда был понятен. Чем Наир Тикнизян сильнее Данилы Кругового? Почему забыты представители «Локомотива»? Неужели настолько плох сейчас Магомед-Шапи Сулейманов, что не заслуживает игрового времени? Конечно, действующий справа Денис Макаров находится в очень приличной форме, острота в этих встречах шла, прежде всего, от него. Однако можно было попытаться найти место на поле двум хорошим левоногим атакующим полузащитникам.

Сделанные Галактионовым замены ничуть не усилили игру. Стало даже хуже. Предложенные сборной России скорости устраивали датчан, каких-то тонких коллективных ходов в атаке наши предложить не смогли.

Смотреть на такой футбол было скучно, словно на какую-нибудь игру «Тамбов» – «Ротор». Обидно признавать: мы сами себя обманули, восхитившись молодёжкой после крупной победы над Исландией. Команда нового поколения оказалась средней по уровню, как и предыдущие сборные. На попадание в топ-8 она не тянула. Если бы сохранился формат чемпионата Европы с восемью участниками финальной стадии, то России опять не было бы на этом празднике спортивной молодёжи. Хотя вводя лимит на легионеров в РПЛ, нам обещали: российские таланты, имея стабильную практику, будут стремительно расти. На самом деле всё зависит от того, что вложили в игроков в детско-юношеском футболе, и в какую конкурентную среду они попали в футболе взрослом.

Евро-2021 показал, например, что готовых центральных защитников для первой сборной пока нет: Игорю Дивееву недостаёт тактической зрелости, а Роману Евгеньеву ещё и скорости.

Во втором тайме сборная России нанесла шесть ударов, а Дания – три (но в створ – 0:2). В итоге проиграла даже крупно. На 90-й минуте потеря мяча на фланге обернулась голом Карла Хольса.

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«Судья – скандинав!» В истории молодёжки был очень скандальный матч с Данией Уникальная игра с пятью удалениями у сборной России.

Единственный положительный момент: наши не проиграли Дании со скандалом, как в 2005 году, когда заработали удаления сразу пять игроков нашей команды. Хотя в какой-то момент Евгеньев и Макаров завелись, готовы были разобраться с обиженными на грубые фолы соперниками. Вот только бить датчан надо было футбольным мастерством, а его-то и не хватило.