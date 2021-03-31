Воспитанник «Краснодара» тащит Армению на ЧМ-2022. У неё девять очков из девяти

Сборная Армении – главная сенсация первых туров отборочного цикла ЧМ-2022. Она одержала три победы в трёх матчах и лидирует в группе с Германией, Исландией, Румынией, Северной Македонии и Лихтенштейном. В это просто невозможно поверить!

Творцом успеха армянской сборной можно назвать испанского тренера Хоакина Капарроса. 65-летний специалист, известный по работе с «Севильей», «Атлетиком» и целым рядом других клубов Примеры, возглавил национальную команду в марте 2020-го. Под его руководством Армения стартовала с поражения в Лиге наций от Северной Македонии, после чего выдала восьмиматчевую беспроигрышную серию: шесть побед и две ничьи. В итоге и группу в Лиге наций выиграла, заслужив повышение в дивизион В, и в квалификации чемпионата мира стартовала на зависть всем. Выступает пока даже успешнее, чем сборная России. Тренер сделал самое важное: хорошо организовал команду, объяснил, как двигать мяч, и заставил игроков поверить в себя и друг в друга.

При Капарросе в команде дебютировал известный по выступлением в РПЛ вратарь Давид Юрченко. Его и раньше приглашали в сборную Армении, но Юрченко не спешил принимать предложение, поскольку не хотел становиться легионером в чемпионате России. Несколько лет назад Давида высоко ценили в РПЛ, называли одним из лучших голкиперов. Однако летом 2019-го после ухода из «Енисея» он пропал из виду. Полгода был без практики, потом подписал контракт с «Шахтёром» из Караганды, а с января этого года 35-летний Юрченко выступает в армянском чемпионате за «Алашкерт».

К слову, в сборной Армении есть и другие игроки, родившиеся за пределами страны, но имеющие армянские корни, либо просто натурализованные – защитники Андре Калисир и Жорди Монрой, полузащитники Вбеймар Ангуло и Соломон Удо, нападающий Норберто Бриаско-Балекян. Не все из них по-настоящему ценные фигуры для сборной, тем не менее такой вот разношёрстной компанией управляет испанский тренер.

Естественно, звездой сборной Армении остаётся полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян. Капитан, лучший бомбардир в истории национальной команды. Однако три победы на старте отборочного цикла ЧМ-2022 одержаны без него! Это делает результат работы Капарроса ещё более впечатляющим. Мхитарян сейчас залечивает травму.

Теперь в сборной Армении появилось новое лицо – 20-летний полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Молодой игрок из РПЛ дебютировал в национальной команде в сегодняшнем матче с Румынией. И с ходу набрал два балла по системе «гол плюс пас»! Воспитанник «быков» показывает себя Европе, пока другие воспитанники краснодарского клуба Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин полируют скамейку в российской молодёжке на Евро-2021.

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Впрочем, о ярком дебюте Сперцяна – ниже. Рассказ о подвигах армянских игроков на футбольных полях начнём по порядку. Первый матч в квалификации ЧМ-2022 команда Капарроса выиграла у Лихтеншейна в гостях со счётом 1:0. Исход встречи решил автогол Ноаха Фроммельта на 83-й минуте. Победа была абсолютно заслуженной, исходя из статистики ударов – 23:0 (в створ – 5:0). Обычно так аутсайдеров возят только топы, тем более у Лихтенштейна не самая слабая сборная из «карликовых».

Во втором туре сборная Армении переиграла дома намного более сильного соперника – Исландию (2:0). Этот матч получился более равным, хотя команда Капарроса всё равно нанесла больше ударов. Первый мяч забил блестяще проведший эти три матча атакующий полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян, красиво закрутивший мяч в дальний угол, а автором второго гола стал выступающий в чемпионате России Хорен Байрамян. Полузащитник «Ростова» завершил захлебнувшийся, казалось бы, контрвыпад пять в четыре за счёт индивидуальных действий: ворвался в штрафную и пробил с левой точно низом.

В третьем туре в Ереван приехала сборная Румынии, которая на старте отборочного цикла победила Северную Македонию и дала бой Германии (потерпела минимальное поражение). Дебютант Сперцян появился на поле в перерыве на позиции центрального полузащитника и играл очень уверенно, не боялся брать инициативу на себя. Воспитанник «Краснодара» – действительно талантливый. Пока мы видели его в пяти матчах РПЛ, кроме того, он пару раз выходил на замену на групповом этапе Лиги чемпионов. Именно Сперцян открыл счёт на 55-й минуте: Байрамян разогнал быструю контратаку со своей половины поля, отдал пас краснодарцу, а тот протащил мяч почти до линии штрафной и забил при помощи рикошета от штанги.

Потом хозяева вынуждены были отыгрываться, пропустив дважды за 10 минут, но одержали волевую победу благодаря двум голам в концовке. В значительной мере им помогло перевернуть игру удаление Георге Пушкаша. На 86-й минуте бывший защитник «Урала» и «Тамбова» Вараздат Ароян забил в прыжке после аута от Байрамяна и шикарной подачи на низкой высоте от Барсегяна. Ещё через три минуты Байрамян организовал передачей на фланг контрвыпад, который завершился назначением пенальти за фол на Сперцяне. С такой игрой полузащитник «Ростова» продаст себя в Испанию: Капаррос точно посоветует клубам Примеры обратить на Хорена внимание. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Барсегян.

Помимо Сперцяна прилично вышел на замену 19-летний вингер Жираир Шагоян. Этот парень выступает… во втором дивизионе чемпионата Армении! Видимо, у Капарроса особый нюх на футболистов, так как он выделил Шагояна, который прекрасно обращается с мячом и в потенциале может вырасти в классного игрока.

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Понятно, что в группе с Германией армянской сборной было бы наивно рассчитывать на первое место. Однако за путёвку в стыки команда Капарроса точно поборется, особенно после возвращения Мхитаряна. Следите за ней.