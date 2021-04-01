Гол прямым ударом с углового! Великолепный момент из отбора ЧМ-2022

В среду вечером был забил один из самых крутых голов отборочного цикла ЧМ-2022. Мяч влетел в сетку после прямого удара с углового! Этот великолепный момент вы будете пересматривать много раз.
Сборной Лихтенштейна нечем похвастаться в квалификации чемпионата мира. Национальная команда этой страны стартовала с трёх поражений подряд – от Армении (0:1), Северной Македонии (0:5) и Исландии (1:4). Скорее всего, Лихтенштейну будет сложно повторить даже собственный результат в отборочном цикле Евро-2020, когда «карлику» удалось зацепить ничьи с Грецией и той же Арменией. Не исключено, что с такой игрой гол в ворота исландцев вообще останется единственным для команды Мартина Штоклазы. Зато этот удар с углового точно будут вспоминать ещё сто лет.
На 79-й минуте игры при счёте 0:3 сборная Лихтенштейна заработала угловой на левом фланге. К мячу подошёл нападающий Яник Фрик. Все ждали подачи, а Фрик неожиданно исполнил «сухой лист». У 22-летнего игрока получился на удивление точный удар: мяч полетел по красивой траектории и нырнул прямо за спину вратарю у дальней штанги. Получился так называемый олимпийский гол. Забитый прямым ударом с углового мяч стали называть так из-за того, что подобный гол сотворил в 1924 году уругваец Чезарео Онзаре, поразивший ворота сборной Аргентины – на тот момент олимпийского чемпиона.
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Яник Фрик – сын легенды местного футбола Марио Фрика, который с 16 голами возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборной Лихтенштейна. Фрик-старший отыграл в своё время много сезонов в Италии. Фрик-младший тоже пытался пойти по дороге отца, но не смог закрепиться в «Перудже» и «Ливорно», а сейчас выступает за немецкий «Энерги Котбус». Возможно, Яник не потянет интенсивность топ-лиг, но в любом случае будет заметным игроком: Марио поставил сыну технику и научил принимать нестандартные решения. Несколько лет назад Фрик-младший забил сумасшедший гол в ворота юношеской сборной Франции ударом по дуге с 30 метров. Кстати, его родной брат 19-летний Ноа Фрик из швейцарского «Ксамакса» тоже играет за сборную Лихтенштейна на позиции нападающего. Семейный бизнес процветает.
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