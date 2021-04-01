Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Лихтенштейн – Исландия – 1:4, красивый гол прямым ударом с углового в матче отборочного цикла ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Лихтенштейн – Исландия – 1:4
Анатолий Романов
Гол прямым ударом с углового! Великолепный момент из отбора ЧМ-2022
Потрясающая техника удара от Фрика.
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

В среду вечером был забил один из самых крутых голов отборочного цикла ЧМ-2022. Мяч влетел в сетку после прямого удара с углового! Этот великолепный момент вы будете пересматривать много раз.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 21:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
1 : 4
Исландия
0:1 Севарссон – 12'   0:2 Бьярнасон – 45'   0:3 Паульссон – 77'   1:3 Фрик – 79'   1:4 Сигурьоунссон – 90+4' (пен)

Сборной Лихтенштейна нечем похвастаться в квалификации чемпионата мира. Национальная команда этой страны стартовала с трёх поражений подряд – от Армении (0:1), Северной Македонии (0:5) и Исландии (1:4). Скорее всего, Лихтенштейну будет сложно повторить даже собственный результат в отборочном цикле Евро-2020, когда «карлику» удалось зацепить ничьи с Грецией и той же Арменией. Не исключено, что с такой игрой гол в ворота исландцев вообще останется единственным для команды Мартина Штоклазы. Зато этот удар с углового точно будут вспоминать ещё сто лет.

Воспитанник «Краснодара» тащит Армению на ЧМ-2022. У неё девять очков из девяти
Пока российские игроки «Краснодара» смотрят молодёжный Евро с лавки, Эдуард Сперцян забивает за первую сборную Армении в отборе ЧМ.

На 79-й минуте игры при счёте 0:3 сборная Лихтенштейна заработала угловой на левом фланге. К мячу подошёл нападающий Яник Фрик. Все ждали подачи, а Фрик неожиданно исполнил «сухой лист». У 22-летнего игрока получился на удивление точный удар: мяч полетел по красивой траектории и нырнул прямо за спину вратарю у дальней штанги. Получился так называемый олимпийский гол. Забитый прямым ударом с углового мяч стали называть так из-за того, что подобный гол сотворил в 1924 году уругваец Чезарео Онзаре, поразивший ворота сборной Аргентины – на тот момент олимпийского чемпиона.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Яник Фрик – сын легенды местного футбола Марио Фрика, который с 16 голами возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборной Лихтенштейна. Фрик-старший отыграл в своё время много сезонов в Италии. Фрик-младший тоже пытался пойти по дороге отца, но не смог закрепиться в «Перудже» и «Ливорно», а сейчас выступает за немецкий «Энерги Котбус». Возможно, Яник не потянет интенсивность топ-лиг, но в любом случае будет заметным игроком: Марио поставил сыну технику и научил принимать нестандартные решения. Несколько лет назад Фрик-младший забил сумасшедший гол в ворота юношеской сборной Франции ударом по дуге с 30 метров. Кстати, его родной брат 19-летний Ноа Фрик из швейцарского «Ксамакса» тоже играет за сборную Лихтенштейна на позиции нападающего. Семейный бизнес процветает.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021