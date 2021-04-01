«Дзюбе нужны враги». Куда пропал Миодраг Божович

Поразительно, но факт: в истории РФПЛ/РПЛ (то есть с 2001 года) не было более востребованного тренера, чем черногорец Божович. Семь клубов высшего дивизиона – такому резюме лучшие отечественные умы позавидуют. Но после отставки из «Крыльев Советов» в июне 2020-го Миодраг просто исчез – молча покинул Россию и с тех пор на связь не выходил: сообщения не просматривал, на звонки не отвечал. Сегодня он впервые рассказывает о собственном увольнении и обстоятельствах, которые к нему привели (про Дзюбу и Соболева тоже есть).

🇷🇺 Божович и Россия

• «Амкар» — 2008, 2011-2012

• «Москва» — 2009

• «Динамо» — 2010-2011

• «Ростов» — 2012-2014

• «Локомотив» — 2014-2015

• «Арсенал» — 2017-2018

• «Крылья Советов» — 2018-2020

Последний самолёт в Белград. Коронавирус. «Спутник V»

— Как вы, где?

— Дома. Успел на последний самолёт в Сербию до локдауна и с тех пор сижу в Белграде. Не работаю, отдыхаю. Смотрю футбол по телевизору – чем ещё заняться? Большие игры чемпионата России у нас тоже показывают – стараюсь не пропускать.



— За какой из бывших команд наиболее внимательно наблюдаете?

— Ха, у меня иногда возникает ощущение, что в России не осталось клубов, где я ещё не работал. За «Ростовом» слежу, за «Динамо», Тулой, «Крыльями»...



— Коронавирус вас не коснулся?

— К счастью, нет. Я уже привился. И как думаете, какой вакциной?



— «Спутник V»?

— Точно, русским «Спутником»! Сделал в Сербии две прививки. Чувствую себя хорошо.



— В ноябре вы фигурировали в числе кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии. Было что-то под этими разговорами?

— Слухи. Журналисты распространяли их, потому что я был свободен. Серьёзного разговора на этот счёт не было.



— А на какой было?

— Были кое-какие предложения, не из России. Меня они не устроили. Мне бы хотелось поработать с командой, которая ставит перед собой высокие цели, а таких вариантов не было. Но есть предчувствие, что скоро что-то появится.

Миодраг Божович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дзюба. Соболев

— Вы без комментариев покинули «Крылья». Нечего было сказать или боялись сгоряча наговорить лишнего?

— Нечего было сказать.



— Скажите сейчас.

— Если тебя увольняют, ты не можешь быть довольным собой. Естественно, чувства были нехорошие.



— В первый сезон вам удалось удержать «КС» в РПЛ. Что пошло не так во втором?

— Многое пошло не так. Мы хорошо начали 2020 год (ничья с «Оренбургом», победа в Казани. – Прим. «Чемпионата»). Неплохо смотрелись, и у меня было ощущение, что сможем зацепиться в РПЛ. Но я не доработал до конца – уволили после «Зенита».

Миодраг Божович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Возможно, были допущены просчёты на зимних сборах?

— Не было такого. Команда и после моего ухода прилично выглядела физически, а это невозможно сделать за два дня. Этот фундамент мы заложили.



— Потеря Соболева посреди сезона сильно подкосила «Крылья»?

— Конечно, ведь он был нашим лучшим игроком и бомбардиром, забивал большинство голов команды. Но списывать все неудачи только на это нельзя. Мы знали об интересе к Соболеву, предполагали его потерю. Может быть, нам не хватило времени, чтобы перестроить игру под других нападающих.



— После дубля в Сочи Александр шесть туров до конца года не забивал. Была причина?

— Чёрные полосы бывают даже у выдающихся бомбардиров. Но если у человека есть качества, это только вопрос времени – когда он снова начнёт забивать. Так было и с Соболевым. Плюс эти слухи: уходит, не уходит. Думаю, Саша переживал по этому поводу. Рад, что сейчас у него всё хорошо – забивает, отдаёт и по праву является одним из лучших бомбардиров «Спартака».



— Вы ещё полтора года назад говорили, что со временем Соболев сможет заменить Дзюбу в сборной. В чём он за это время прибавил?

— Соболев всегда был мощным нападающим. А в более классной команде он прибавил в опыте и раскрепостился. В «Спартаке» Соболеву не нужно думать ни о чём, кроме как об игре и голах. Он всё ещё молод и имеет хорошие шансы заиграть в сборной. Главное, что в «Спартаке» он почувствовал уверенность и не хочет останавливаться на достигнутом, это видно.



— Но пока он проигрывает в сборной конкуренцию Дзюбе.

— Да.

Миодраг Божович экс-тренер «Крыльев Советов» В последние три-четыре года Дзюба – самый полезный футболист для «Зенита» и сборной России. У него огромный опыт. Соболеву очень полезно иметь перед глазами такой пример. У него достаточно времени впереди. Если здоровье не подведёт, Саша ещё долго будет приносить пользу «Спартаку» и сборной России.

— У вас в Ростове и Туле сложился хороший контакт с Дзюбой. Чувствуете и частицу своей заслуги в том, что он выстрелил на ЧМ-18 и уже почти стал лучшим бомбардиром в истории сборной?

— Я за всеми ребятами, с которыми работал, наблюдаю и очень радуюсь их успехам. А Дзюбу я могу назвать одним из своих любимых игроков в России. Если он забивает и хорошо играет, значит, в этом есть и чуть-чуть моей заслуги. Артём – тот игрок, которого надо понимать. Если честно к нему относишься, никаких проблем с Дзюбой не будет.



— В чём его феномен?

— Он трижды уходил из «Спартака» в аренду, один раз — из «Зенита». Думаю, ему очень много дала работа с Валерием Непомнящим в «Томи». Потом были «Ростов», Тула, и каждый раз Дзюба возвращался ещё сильнее. Терпение и уверенность в себе очень помогли Артёму в карьере.



— Есть мнение, что чем больше его критикуют, тем лучше Дзюба играет.

— Наверное, ему нужны какие-то враги, чтобы доказывать и показывать всё, на что он способен. Чем больше его ругают, тем лучше он играет. У Дзюбы очень сильный характер.

Под руководством Божовича Дзюба провёл 41 матч за «Ростов» и «Арсенал». Итог — 25 голов, 10 результативных передач.

Божович и Дзюба в «Ростове» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпиноат»

Закулисные проблемы. Отвратительное судейство. Увольнение

— Получается, что два пенальти от Дзюбы и предопределили вашу судьбу в «Крыльях». Перед вами ставили жёсткие условия: или очки в Петербурге – или отставка?

— У меня на протяжении долгого времени было чувство: если проигрываем следующий матч – нас уберут. Я работал, но обстановка была тяжёлая. У нас было несколько странных игр дома. И я, и футболисты испытывали огромное давление, с которым было трудно справиться.



— Давление со стороны болельщиков или руководства?

— Человек, который честно исполняет свою работу, сам прекрасно осознаёт, что результаты не такие, какими должны быть, и необходимо исправить ситуацию. И это внутреннее давление иногда сильнее внешнего. Для нас каждый матч был как финал.



— То есть вы ещё до «Зенита» были морально готовы к отставке?

— Я ещё в ноябре-декабре предполагал такое развитие событий, когда дома проигрывали «Уфе» и «Уралу». По игре заслуживали победы – и очень наивно уступали. Уже тогда было понятно, что ситуация не очень хорошая.

Божович в «Крыльях Советов» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Глупые игровые ошибки – единственная причина этих потерь?

— Были и другие причины, но это не для прессы.



— Закулисные игры?

— Закулисные проблемы всегда бывают, но говорить об этом я не хочу.



— Было ощущение, что «Крылья» плавят?

(После паузы) – Я не снимаю с себя вины. В поражениях всегда виноват главный тренер. Но судейство у нас было очень плохое, отвратительное. Я не про Питер говорю – в целом по сезону.

Миодраг Божович (экс-тренер «Крыльев Советов») На самом деле, игра с «Зенитом» была не так важна для «Крыльев». «Зенит», «Спартак», «Локомотив» — это возможность показать себя. Важнее было набирать очки с прямыми конкурентами, которые нам по зубам, а мы им очень легко проигрывали. Нам нельзя было уступать «Уфе», «Уралу», «Тамбову». Обязаны были брать свои очки – особенно дома.

— То есть к судье Кукуяну, поставившему вам два пенальти и отменившему гол в Петербурге, у вас претензий не осталось?

— Нет, никаких претензий.



— Вам уже в Петербурге объявили об отставке?

— Да, сразу сказали. После игры я всё знал.

Божович уволен из «Крыльев Советов». Это был его седьмой клуб в РПЛ За команду взялся Андрей Талалаев. У него уже есть хейтеры.

— Вы до последнего момента ощущали доверие со стороны руководства?

— Ощущал. У меня сложились очень хорошие отношения и с руководителями, и со всеми сотрудниками «Крыльев». Могу сказать, что они очень долго давали мне шанс исправить ситуацию. Никаких обид на них у меня нет.



— Не чувствовали за спиной тень Талалаева?

— Нет. Слухи ходили разные, но про коллегу Талалаева не могу сказать ничего. Его фамилию никто не называл.



— В общем, на него вы тоже не в обиде?

— Нет, конечно. В таком случае Тихонов должен обижаться на меня – ведь я пришёл после него. Тренеров иногда увольняют – что делать, работа такая.



— Вы действительно отказались от части компенсации за расторжение контракта?

— Да. Это минимум того, что я мог сделать, чтобы загладить свою вину перед Самарой.



— Существенная сумма?

— Достаточная.



— Из прошлых клубов никто не остался должен?

— Никто и ни копейки. Даже «Амкар» и «Москва», которых больше нет, полностью рассчитались. Все были честны передо мной.

Бердыев. Слуцкий. Черевченко

— Согласно статистике, вы чаще всего соперничали в России с Бердыевым (15 игр), Слуцким и Черчесовым (по 13). С кем приходилось тяжелее всего?

— Непросто было со всеми, но, думаю, с Бердыевым у меня статистика очень плохая (+2=5-8. – Прим. «Чемпионата»).



— Есть объяснение?

— Когда я приехал в Россию, «Рубин» дважды становился чемпионом. У него была классная команда. А то, что Бердыев сильный тренер, он потом доказал и в Ростове. Очень удивляюсь, почему он сейчас не работает. На мой взгляд, это один из лучших тренеров России. Хочу отметить, что Станислав Саламович проделал очень хорошую работу со сборной, а Леонид Викторович так здорово играет с «Рубином», что я даже начал за него болеть в глубине души.

Слуцкий – большой молодец. Когда он выигрывает у топ-клубов, отправляю ему сообщения.

Ещё за «Химки» переживаю – ведь там мои люди, Черевченко и Семшов.



— Как Черевченко так аутсайдера поднял?

— Игорь был хорошим игроком, поработал с сильными тренерами в «Локомотиве», набрался опыта в Туле. Ну и Петрович, Семшов, ему сильно помогает. Нельзя сказать, что «Химки» — плохая команда, но и очень хорошей её не назовёшь. Заслуга тренеров налицо.



— За время вашего отсутствия в РПЛ случилось множество отставок. Какая удивила? Сёмин, Гончаренко?

— Ничего не удивило, честно. Тренеры приезжают и уезжают. Пришла пора и молодым показывать, что они достойны работать.

Агенты. Востребованность. Россия

— Последний вопрос…

— Нет-нет, Олег, не последний – в России говорят «крайний», хаха!



— Ок, крайний. Многие поражаются вашей высокой востребованности в России. Как вы её объясните?

— Очень просто.

В первый же год в «Амкаре» мы показали лучшие результаты в истории клуба – заняли четвёртое место в чемпионате, впервые вышли в Лигу Европы, играли в финале Кубка, где нас просто обокрали.

Сухина был главным судьёй. У ЦСКА была классная команда, но мы вели 2:0 и проиграли только по пенальти. С «Москвой» мы занимали второе место за три тура до конца. Слухи о развале клуба морально убили футболистов: мы проиграли три матча и финишировали только шестыми. В «Динамо», считаю, мы с покойным Сарсанией создали очень хорошую команду, которая впоследствии заняла третье место. Перед нами стояла задача выиграть чемпионат и Кубок России, но, к сожалению, меня уволили после поражения в 1/4 финала. С «Ростовом» я взял Кубок, с «Локомотивом» вышел в финал, но не доработал до конца. Наверное, поэтому и был востребован. А ещё потому что у меня всегда молодые прибавляли – это главная оценка работы тренера. Ну и владение русским языком – тоже немаловажный плюс. Нам не нужен был переводчик.

2008 год. Начало российской гастроли Божовича Фото: РИА «Новости»

— Есть ещё версия о неких высоких покровителях, продвигающих вас в России.

— Скажите, а кто меня продвинул в Пермь? Валерий Михайлович Чупраков, президент «Амкара», пригласил меня по совету своего товарища, строителя. Когда Рахимов ушёл в «Локомотив», тот сказал: «Возьмите Миодрага». В «Москву» забрал Игорь Дмитриев, президент «Москвы». Тут тоже никого не было. Да, за годы работы в России появились люди, которые меня полюбили и помогали. Но высоких покровителей у меня не было и нет.



— Какие отношения вас связывают с агентом Олегом Артёмовым?

— Мы сотрудничали. Олег – мой хороший товарищ.



— А с Павлом Андреевым?

— С ним я познакомился только в Самаре.

«Крылья» рискуют в любой момент потерять лидеров. Как такое может быть? Гендиректор клуба Калакуцкий приоткрыл подробности трансферов в «Спартак», «Локо» и из «Чертаново» и ответил на обвинения в «Телеграме».

— Кто ваш агент?

— Официального агента нет. Моими делами в России всегда занимался земляк Серджан Еремич.



— Вы больше 10 лет суммарно отработали в России. Есть вещи, которые здесь ещё удивляют?

— Россия в 2009-м и сейчас – это будто две разные страны, невозможно сравнивать. Появились стадионы, поля, другая инфраструктура. Только по качеству российский футбол сбавил. Последние результаты в Европе, в Лиге чемпионов были очень плохими для России. Условия есть, а успехов нет. Это повод серьёзно задуматься.