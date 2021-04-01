«Наша сборная – футбольный карлик». Читатели «Чемпа» – о главных командах России

По мотивам заключительных мартовских игр национальной и мололёжной сборных России мы спросили вас, как за последние годы менялось ваше отношение к нашим главным командам. Получили почти 500 ответов. Если резюмировать, то больше всего говорят о нескольких вещах:

– у первой сборной нет игры, её выступления незрелищны;

– желание болеть и переживать у многих с годами сменилось полным безразличием;

– зло нашего футбола, которое влияет и на сборные, – лимит и высокие зарплаты;

– отношение никак не менялось, потому что такой у нас уровень – быть футбольным карликом.



Начнём с хорошего – добрых слов набралось совсем мало.



Kazansky666: «По сути в положительную сторону. Я реально смотрю на вещи. И иногда не смотрю с позиции отторжения. Только конструктивная критика с позитивным взглядом в будущее. И основа, и молодёжка в целом в прогрессе. Внутренний чемпионат в упадке по качеству и престижу, но сборные идут вверх. Пусть не с постоянной прогрессией, но идут. Я верю в наших, люблю и болею за них. Ура!»



Maxim: «Нравится молодое поколение, оно очень далеко пойдет. Не повезло с Францией, да и с Данией было непросто. Всё у этой молодёжи ещё впереди».



Владимир: «Всегда и навсегда за нашу первую сборную».



Михаил: «Моё отношение было всегда положительным, потому что это моя страна. Но были и разочарования, как после Евро-2016 или Марибора, к примеру».



Ну а теперь – о наболевшем.



Максим: «С 2010-го нейтрально [отношусь], что есть сборная, что её нет. Не хочу смотреть. На ЧМ-2018 также не смотрел».



sidvicious2k17: «Исключительно в худшую сторону. Лимит на иностранцев уничтожил российский футбол. Наши игроки получают громадные зарплаты и при этом не делают ровным счётом ничего!»

Мы сами себя обманули. Наша молодёжка оказалась средней командой Россия проиграла Дании без шансов. Евро-2021 для нас закончен.

Martovskiy: «Как победы, так и поражения стали вызывать полное равнодушие. Слишком далеки они от народа».



Дмитрий: «До 2002 года – положительное, после – отрицательное, несмотря на выход в полуфинал Евро и в четвертьфинал ЧМ. Бегают миллионеры по полю и ничего не хотят, ничего не могут. Противно. Всему виной лимит и отношение правительства к клубам и футболистам. Система прогнила. Им и доказывать нечего (болельщикам), и родине они ничего не должны… Они же всё получили к своим 20 годам… Могут всю жизнь жить и ни в чём не нуждаться».



Андрей: «Сборная России по футболу слишком высокомерная, как и её тренер. Так нельзя. Скоро женская сборная России будет играть лучше, чем мужская».

Владимир: «Всегда болею, но чудес не жду. На последнем ЧМ прыгнули выше головы. Молодёжь уже много лет не радует. Нет топ-тренеров уровня Лобановского, Бескова, поэтому и нет результатов».



Максим: «Последний раз я испытывал удовольствие от игры нашей сборной на чемпионате Европы-2012, когда вынесли чехов 4:1 и на равных играли с хозяевами-поляками. Да, проиграли грекам, но, мне кажется, это было недоразумение. По игре были очень даже неплохи, не говоря уже о Евро-2008. А, начиная с 2014-го, интерес к сборной как-то начал пропадать: ЧМ и позор на ЧЕ-2016 убили интерес. Небольшое воодушевление вызвал ЧМ-2018, но было понятно, что из группы мы обязаны были выходить. Последнее время не смотрю сборную, так как манера игры нашей команды мне не нравится, хоть многие и говорят, что важен результат».

Сборная России выглядит лучше, если проигрывает. Мы атакуем, только когда припрёт Проблемы с мотивацией или установкой?

Оля: «В плохую сторону. Играют за деньги. Платят и достаточно. Для них нет Родины. Есть деньги и лайки в соцсетях».



Станислав, Best1988: «По большому счёту, футбол в исполнении нашей команды закончился с бесславным вылетом с Евро-2012. По крайней мере, это мои ощущения. После этого наши перестали играть в футбол — да, порой выползали на невероятной самооотдаче и — чего греха таить — везении (особняком тут стоит матч с Испанией на домашнем ЧМ). Но это не футбол в том понимании, в котором он существует. Футбол – в первую очередь зрелище, а со зрелищем у нас проблемы. Сборная не обновляется, потому что «ответственные матчи» у нас, по словам Черчесова, даже если с Зимбабве товарняк играть будем. Структуры игры нет, цельности нет, даже гибкости тактической не хватает, потому что все играют так, как могут (а могут не очень хорошо). …>»



Денис (LegendaryBlacky): «Если касаться основной сборной, то отношение менялось от полной любви и вовлеченности в 2007-2009 гг. до абсолютного безразличия и уныния нынешнего времени. Сейчас сборная не вызывает ничего, кроме раздражения и безразличия.



Раньше были и слёзы после Израиля, и радость после Англии и Андорры. После Евро-2008 — вообще эйфория и ощущение, что мы можем реально навязать борьбу грандам. Тем более, что 8 место в рейтинге ФИФА давало такую уверенность (больше мы никогда до таких мест не дойдем). Но потом случился Марибор… думаю, не стоит напоминать, что тогда творилось на душе у болельщиков, я же после ответки часа 2 плакал, потому что это поколение реально могло до 1/4 финала ЧМ дойти!



После него уже наступило безразличие к результатам. Уже даже стыдно не становилось. Да, на ЧЕ-12 и ЧМ-14 вышли, относительно без проблем, но, уже зная, что случается к 3-му матчу крупного турнира, заранее готовишься к провалу/позору и бесславному вылету.



К молодёжке отношение всегда было такое: есть и есть. К пляжной сборной всегда относился тепло. Сначала — просто как к сборной, которая начинает свой путь. Потом — как к сборной, что берет два ЧМ подряд, а потом как к сборной, которая не самым сильным составом на жилах выдирает победу у бразильцев на крайнем ЧМ».

Два года чемпионату мира в России! Каким мы его запомнили и что он дал нашей стране Это был, без сомнения, лучший ЧМ в истории.

Владимир: «Уже не ждёшь ничего хорошего, наша сборная – футбольный карлик».



И закончим на философской ноте.



fender_russian_strat: «Прав был Аршавин. Наши ожидания — наши проблемы. Когда от неё ничего не ждёшь, она способна тебя удивить, как это случилось на ЧМ-2018. Ожидания и надежды на ноль, а поддержка всегда будет. Собственно, моё отношение не меняется уже много лет. Когда в российском футболе не меняется ничего, то почему моё отношение должно к ней меняться?»