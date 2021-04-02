Единственный игрок молодёжки, заслуживший вызов в первую сборную. Макаров – наш Роббен

Молодёжная сборная России бесславно завершила Евро-2021. Куда ни глянь, кругом печаль. Результата нет. Готовых молодых игроков для первой сборной России – тоже. За одним, пожалуй, исключением.

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Вингер «Рубина» Денис Макаров действительно понравился, запомнился. Он бился до конца и не опускал рук даже тогда, когда остальные, как казалось, доигрывали матч с Данией на автомате. Под воздействием эмоций едва не перестарался – рисковал заработать красную карточку за грубый фол. Впрочем, удаление не испортило бы впечатления от игры 23-летнего полузащитника.

По статистике InStat, Макаров – лидер сборной России на Евро-2021 по количеству ударов, успешных обводок и (вот это сюрприз!) отборов мяча. Справедливо, что именно у Дениса самый высокий средний балл в команде Михаила Галактионова. Он пытался быть лидером молодёжки и, что ценно, после поражения от датчан и вылета с турнира извинился в эфире «Матч ТВ» перед российскими болельщиками от лица команды:

«Не знаю, что не получалось. Думаю, мы были к этому не готовы. Приносим извинения всей стране, родным. Не ожидали такого накала со стороны соперника. Значит, физически были не готовы к турниру».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сам Макаров как раз был готов. Причём настолько, что усадил на скамейку запасных Магомеда-Шапи Сулейманова, который не сыграл ни минуты за три матча чемпионата Европы. В первой встрече с Исландией у Дениса было три удара, пять успешных обводок (за семь попыток), пять отборов, два перехвата и шесть подборов мяча. Макаров отдал передачу Арсену Захаряну под пенальти и забил красивый мяч, напомнивший его гол в ворота «Зенита». Только теперь запутал в штрафной финтами не двоих, а троих защитников.

В матче с Францией вингер «Рубина» отметился четырьмя ударами, четырьмя обводками (шесть попыток), восемью отборами и подборами, а также четырьмя перехватами. Опять мог забить «зенитовско-исландский» гол, однако в третий раз за короткое время трюк Дениса не прошёл. Французы испугались, но совместными усилиями всё-таки отобрали мяч.

В игре с Данией Макаров вообще стал вторым в составе сборной России по количеству технико-тактических действий (98 ТТД при 64% успешных) после Романа Евгеньева. Сумасшедшие цифры для игрока группы атаки! Денис нанёс четыре удара, сделал семь обводок (11 попыток), совершил три отбора и девять подборов. При счёте 0:2 был близок к голу, когда хитро перекидывал мяч через вратаря, однако чуть-чуть не повезло.

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У Макарова есть несколько качеств, за которые его будет ценить любой тренер: скоростной дриблинг со смещениями под удар, большой объём работы, крепкий характер со спортивной злостью. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отмечал, что скорострельность у Дениса на уровне Павла Буре. Не всегда девиз «бил, бью и буду бить» уместен, но зато такие «индивидуалисты», как Макаров, вытащат команду в самый тяжёлый момент. «Ждите от меня голов в РПЛ в стиле Арьена Роббена», – сказал Денис, когда подписал контракт с казанским клубом в январе 2020-го. Смелое заявление, не правда ли? Макаров подкрепляет слова делом.

Денис относительно поздно дебютировал в РПЛ – в 22 года. Но, возможно, это и к лучшему. Стоило пройти через ПФЛ и ФНЛ, чтобы закалить характер. Слуцкий вспоминал о непростом пути Макарова:

«У Дениса сложная судьба. В 14 лет его отчислили из академии Коноплева. Он был в Якутии, играл в дублях, во вторых лигах. И по существу после первых шести месяцев в ФНЛ он себя зарекомендовал и имел серьезный спрос на рынке».

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Под руководством бывшего главного тренера сборной России Макаров продолжает прогрессировать в «Рубине». О Денисе до гола «Зениту» говорили меньше, чем о Хвиче Кварацхелии, чей дриблинг тоньше, ярче, а ведь он результативнее легионера. У Макарова 10 голов в 33 матчах за казанскую команду, а у Кварацхелии – всего шесть голов в 48 матчах. Невозможно спорить с тем, что потенциал более молодого Хвичи повыше, тем не менее кое в чём российский вингер превосходит грузинского.

Макарову всё ещё есть куда расти даже на уровне РПЛ. Необходимо подтягивать правую ногу, чтобы не превратиться в предсказуемого игрока, нужно быть эффективнее в командных взаимодействиях, принятии решений. Крепкий характер Дениса и его стабильный прогресс на протяжении нескольких сезонов дарят надежду на то, что нынешний сезон не останется короткой вспышкой для вингера «Рубина».

Станислав Черчесов должен дать шанс Макарову. Многие болельщики удивляются, почему в основе сборной России выходит Алексей Ионов, а не, к примеру, Алексей Миранчук. Тренер объясняет: он ценит характер, работоспособность, стабильность. Очевидно, Макаров как раз подходит под набор требований Черчесова. На Евро-2021 Денис это доказал.