Чорлука, Мухин и Жемалетдинов – на выход. Почему «Локомотив» теряет важных игроков

В летнее межсезонье «Локомотив» может потерять сразу трёх игроков основного состава. Центральный защитник Ведран Чорлука уже объявил об уходе из московского клуба, а полузащитники Максим Мухин и Рифат Жемалетдинов очень близки к этому. У хорвата завершается контракт с «железнодорожниками».

«Дорогая красно-зелёная семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные девять лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб – огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти.

Конечно, у нас вместе были и плохие сезоны, но были и те, в которых мы веселились и праздновали завоёванные титулы и трофеи до поздней ночи. Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей – тренеров, партнёров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а «Локо» навсегда приобрел своего настоящего болельщика. Спасибо вам от сердца, ваш Чарли 14. Сезон ещё не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно», — написал в среду Чорлука в «Инстаграме».

Чорлука – один из уникальных легионеров в российском футболе. Чтобы игрок такого уровня провёл в клубе РПЛ девять лет, он действительно должен полюбить свою команду и нашу страну. Ведран перешёл из «Тоттенхэма» в 2012 году за 7 млн евро, а с «Локомотивом» выиграл пять трофеев: золото в 2018-м, три Кубка России и Суперкубок. Хорват сыграл 234 матча в составе «железнодорожников», забил девять голов.

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Агент 35-летнего защитника Степан Левин прокомментировал для «Чемпионата» расставание «Локомотива» с Чорлукой:

«Как я говорил ранее, клуб возглавили «опытные» люди, которые знают, что делают. Сложившаяся ситуация – результат подхода с их стороны. Вряд ли они когда-либо признают свою ошибку, для нашей стороны здесь и сейчас она очевидна. Вопрос не касался финансов, деталей предложения или хода переговорного процесса. Существуют принципы этики и взаимоуважения. Сейчас всем немного грустно, но поезд с перрона ушёл… Ведран обдумает своё будущее в ближайшие месяцы и примет решение. У него есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах, рамок нет».

Мы уже писали, что один из вариантов для Чорлуки – московское «Динамо». Бело-голубых привлекает многолетний опыт защитника в РПЛ. Комментария от руководства «Локомотива» по поводу ухода капитана пока не последовало. Как стало известно «Чемпионату», Ведрану всё-таки предложили играть за меньшие деньги, но хорват не согласился, так как уже шёл на двукратное понижение зарплаты, когда подписывал последний контракт. По-видимому, в клубе готовы искать более молодого игрока на эту позицию, либо сделать ставку на бразильскую пару Пабло – Мурило. Тем более Чорлука в нынешнем сезоне несколько раз выбывал из-за травм, пусть и не на долгий срок.

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19-летний Мухин – открытие этого сезона РПЛ, дебютант сборной России. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022-го, но сообщалось, что в договоре есть пункт о возможности выкупа игрока за 15 млн рублей. Мизерная сумма для кандидата в национальную команду. По утверждению разных источников, «Локомотив» предложил Максиму новое соглашение с зарплатой от 600 тыс. до 1 млн рублей в месяц, однако полузащитника это не устроило. Существует вариант с переходом в «Спартак» на более выгодные условия. Мухин сыграл за первую команду «железнодорожников» пока всего восемь матчей.

Жемалетдинов тоже станет летом свободным агентом (вопреки данным Transfermarkt, его соглашение с «Локомотивом» действует не до 2023 года). Клуб предлагает 24-летнему игроку сборной России продлить контракт, тем не менее пока не может договориться по условиям. По информации «РБ Спорт», руководство «железнодорожников» убеждает Рифата пойти на понижение зарплаты с 1,3 млн евро в год до 500-600 тыс. В то же время Жемалетдинов имеет предложение от «Краснодара». Очевидно, главный тренер Марко Николич хотел бы сохранить в команде и Мухина, и Жемалетдинова, которые после смены тактики и позиций играют важные роли в ромбе полузащитников «Локомотива». Рифат в 20 матчах сезона забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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Кажется, «Локомотив» на пороге серьёзных перемен. Ранее появлялась информация о вероятном расставании клуба с целой группой футболистов, становящихся свободными агентами – это Владислав Игнатьев, Михаил Лысов, Никита Иосифов и Эдер. Кроме того, рассматривается вариант с продажей Фёдора Смолова. Новая метла в лице председателя совета директоров Александра Плутника и генерального директора Владимира Леонченко метёт по-новому. Но оправдает ли себя экономия на звёздах и молодых игроках сборной России?