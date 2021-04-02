«Ух, «Динамо» проклятое!» С чего начиналось старейшее дерби страны

«Чемпионат» продолжает цикл статей о главных противостояниях в истории отечественного футбола. Мы уже рассказывали об антагонизме «Спартака» с киевским «Динамо» и ЦСКА. На очереди самое старое дерби страны — между «Спартаком» и «Динамо» московским.

«Спартак» и ЦСКА враждовали всегда? История главного дерби современной России Причины взаимной неприязни и самые масштабные столкновения вне поля.

«Спартак» и Киев когда-то дружили. С чего началось великое футбольное противостояние «Чемпионат» открывает цикл материалов о самых принципиальных соперниках в советском и российском футболе.

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Противостояние «Спартака» и «Динамо» — классика нашего футбола, берущая начало в 1930-х, задолго до возникновения вражды красно-белых с киевлянами и армейцами. С чего же всё началось?

Покровитель «Динамо» Лаврентий Берия не любил красно-белых. Он отправил основателей «Спартака» братьев Старостиных в лагеря

Каждое противостояние, так или иначе, связано с результатами команд. «Спартак» и «Динамо» не исключение — они боролись за самые высокие места с первых чемпионатов СССР. Так, например, в 1936 году первенство страны было разделено на весеннюю и осеннюю части. Первую выиграло «Динамо», вторую – «Спартак».

Лаврентий Берия Фото: РИА Новости

В довоенный период клубы взяли по два чемпионства, а первый серьёзный конфликт интересов вне поля случился в 1939 году. Красно-белые вышли в финал Кубка СССР, обыграв тбилисское «Динамо» (1:0). В решающем матче «Спартак» победил «Сталинец», а спустя несколько дней был поставлен перед обескураживающим фактом: полуфинал нужно переиграть.



Считается, что на переигровке настоял глава НКВД Лаврентий Берия, по совместительству занимавший пост председателя общества «Динамо». Правда, «Спартак» выиграл и повторно (3:2). Неприязнь Берии к «Спартаку», по свидетельствам историков, возникла ещё раньше, и началось всё с Николая Петровича Старостина — отца-основателя «Спартака».

Две значимые для советского футбола фигуры пересекались на полях в 1920-х годах: Старостин играл за «Красную Пресню», а Берия – за одну из тбилисских команд. «В рядах наших противников играл грузный, не очень техничный, грубоватый левый полузащитник. Это был Берия, — писал Старостин в своей книге «Футбол сквозь годы». — Как игрок нападения я постоянно сталкивался с ним в единоборствах. Правда, при моей скорости обыграть его не составляло большого труда, а во втором тайме я действительно убежал от него и забил гол».



Неизвестно, что повлияло больше — нелюбовь к «Спартаку» или личная неприязнь — но в марте 1942 года Николая Старостина вместе с братьями Александром, Андреем и Петром осудили по инициативе Берии и отправили в лагеря. Их обвиняли в измене родины. «Берия, глядя на меня в упор, сказал: «Видите, Николай, какая любопытная штука жизнь. Вы ещё в форме, а я больше не гожусь для спортивных подвигов»», — вспоминал Старостин.

Николай Петрович Старостин Фото: РИА Новости

Через пять лет Николая Петровича освободили. За него заступился Василий Сталин — сыну вождя требовался тренер для футбольной команды. Остальным братьям повезло меньше: они отсидели полный срок и вышли на свободу лишь в середине 1950-х. Позже со Старостиных были сняты все обвинения.

«Посадили-то попусту, это ясно». Как сын Сталина вытащил спартаковца Старостина из лагерей У сына вождя была веская причина вернуть старшего из братьев Старостиных в Москву и не позволять арестовать его снова.

Послевоенный период и разгар противостояния

Вторая волна вражды пришлась на 1950-е/1960-е годы. В этот период «Спартак» и «Динамо» чаще всего боролись за чемпионство. На отношение красно-белых к динамовцам повлиял и вышедший на свободу Старостин: будучи главой спортивного общества «Спартак», он не упускал возможности лишний раз вспомнить «Динамо» недобрым словом.



«Шла установка, тренер (Николай Алексеевич Гуляев. — Прим. «Чемпионата») нам говорит: «Динамо» — это серьёзный соперник». Возникает секундная пауза, и в тишине жужжит муха. Николай Петрович берёт газету, сминает её. Муха садится на стекло — и Старостин со словами «ух, «Динамо» проклятое!» оставляет от неё мокрое место. Конечно, тот матч мы выиграли», — рассказывал Евгений Ловчев.

Сам Ловчев после «Спартака» оказался в «Динамо», но там не прижился – слишком уж разные философии были у двух клубов. «Вроде бы шёл в «Динамо», всех ребят знал, в сборной с ними играл, — вспоминал Евгений Серафимович. — Но вскоре я понял, что это всё не моё: чинопочитание, приезды генералов и полковников, которые объясняли нам, как в футбол играть…»



Важно понимать, что «Спартак» и «Динамо» ассоциировались с совершенно разными слоями общества. Красно-белые, в отличие от многих команд, не относились к каким-либо силовым ведомствам, в то время как «Динамо» находилось под опекой МВД. И если у спартаковцев, так или иначе, были причины ненавидеть динамовцев, то бело-голубые, по сути, лишь отвечали им взаимностью.

Фото: из личного архива Льва Яшина

Лев Иванович Яшин, легенда и символ «Динамо», отлично ладил с партнёрами по сборной СССР вне зависимости от клубной принадлежности, в том числе со спартаковцами — Татушиным, Исаевым, Ильиным. Но стоило им выйти на поле, как от дружбы не оставалось и следа.



В 1956 году Анатолий Исаев, нападающий «Спартака», весь матч терроризировал Яшина. При этом незадолго до игры Исаев гостил с семьёй у Льва Ивановича. На вопрос «Толя, ты чего?» Ильин ответил Яшину: «Извини, Лёва, сегодня установка такая — вывести тебя из равновесия».

Первые стычки фанатов пришлись на 1980-е годы

Со временем накал страстей во взаимоотношениях «Спартака» и «Динамо» спал. Бело-голубые всё реже и реже претендовали на самые высокие места и, в конечном итоге, отошли на второй план. К тому же красно-белых долгое время возглавлял динамовец Константин Бесков, что немного сблизило поклонников двух клубов.



В 1980-х началось развитие советского футбольного фанатизма. К тому времени у спартаковцев появились новые враги — киевляне и армейцы. Однако стычки с фанатами «Динамо» тоже случались. «В 1981-м махались со «спартачами», — вспоминал болельщик «Динамо» Виктор по прозвищу Батя. — Там драка была такая, что струсившие просто с моста прыгали. Готовы были ноги переломать, лишь бы не огрести».

Фото: РИА Новости

Позже в фанатском движении «Динамо» произошёл раскол. Одна часть «движа» предлагала заключить союз с армейцами, другая — с красно-белыми. Какое-то время «динамики» дружили со «спартачами» против ЦСКА, а потом наоборот.



Амир Хуслютдинов, фанат «Спартака» со стажем, более известный как Профессор, считает главным соперником красно-белых именно «Динамо». И это несмотря на наличие ЦСКА и «Динамо» киевского. «Для меня «Динамо» всё-таки главный враг», — признался он в интервью изданию Бизнес Online. По мнению Профессора, дерби «Спартак» — «Динамо» является старейшим в стране, а противостояние с ЦСКА он охарактеризовал как «дерби ненависти».

Что представляет из себя дерби «Спартак» — «Динамо» сейчас

Фанаты «Спартака» и «Динамо» выясняют отношения до сих пор. Яркий тому пример случился в феврале 2020 года: тогда «динамики» при поддержке армейцев напали на болельщиков «Спартака». Стычки происходили как перед стадионом, так и по городу (в метро и даже в троллейбусах). Участников той акции было немного — в общей сложности около сотни человек. Куда более масштабные драки пришлись на начало 2000-х.



Два больших столкновения фанатов «Спартака» и «Динамо» случилось в мае 2004 года. Тогда динамовцы готовились к выезду на матч с «Зенитом», но их планы нарушили «спартачи». Прямо возле автобусов красно-белые избили фанатов «Динамо», которые после такого были просто не в состоянии «пробивать» выезд в Питер. В драке принимало участие около 300 фанатов.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Ответ динамовцев состоялся через два дня, когда «спартачи» возвращались с выезда из Самары. «Динамики» встречали красно-белых битами, арматурой и всем, что попадётся под руку. В результате бойни серьёзно пострадал один болельщик «Динамо» — несколько недель он провёл в коме. Сравнимых по масштабу и ожесточённости драк больше не было.



Дерби «Спартак» — «Динамо» сейчас, пожалуй, всё-таки уступает другим, более громким вывескам в РПЛ – таким, как «Спартак» — ЦСКА или «Зенит» — «Спартак». Но, учитывая, как стремительно прогрессируют бело-голубые в последнее время, уже скоро встречи старых недругов могут вернуться на прежний уровень принципиальности.