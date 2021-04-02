Мино Райола хочет уничтожить ФИФА. Это тихая война, но она насмерть

Между ФИФА и футбольными агентами давно существует скрытое противостояние, но сейчас оно вышло на новый уровень эскалации. В конце прошлого года Совет ФИФА (высшее руководство организации) единогласно принял пакет реформ, которые должны уже ближайшей осенью серьёзно изменить условия существования агентов и правила трансферного рынка. Последнее утверждение планируется до июня, после чего изменения должны вступить в силу уже ближайшей осенью.

Нововведений много, перечислим самые важные из них. Во-первых, появится порог вхождения в профессию агента: чтобы получить лицензию, будет необходимо сдать экзамен. Во-вторых, будет установлен потолок комиссий, которые получают агенты (не больше 10% от суммы перехода, либо не больше 6%, в зависимости от того, чьи интересы представляет агент). В-третьих, родственникам игроков запретят представлять их без лицензии. В-четвёртых, владельцам и совладельцам клубов запретят владеть агентскими компаниями. И последнее, но не по значимости: ФИФА планирует публиковать все агентские комиссии. В этом абзаце текста заключена революция, которая ударит по всем крупным агентам и самим принципам современного ведения дел.

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Некоторые из мер кажутся очевидными и даже необходимыми. Например, запрет на представление всех трёх участников сторон в переговорах – то есть когда один агент знает изнутри ситуацию клуба-продавца, клуба-покупателя и одновременно представляет интересы игрока. Так Жорже Мендеш фактически ведёт дела «Вулверхэмптона», формально не имея к клубу никакого отношения. В клубе сейчас семь клиентов его агентства, но он выступал посредником (и получал комиссию) даже при трансферах игроков, у которых другие агенты.



Ещё один разумный шаг – прописать максимальный процент комиссии. Мино Райола получил 22 млн евро после перехода Поля Погба в «МЮ», хотя по некоторым данным – даже 49 млн из 105, потому что получил не только комиссию от «Ювентуса», но и комиссию от «МЮ». А его предложение «Милану» по продлению контракта с Джиджо Доннаруммой (по этому предложению контракт придётся продлевать заново каждый год — естественно, с агентской комиссией) может привести к тому, что игрок и клуб расстанутся.

Другие меры кажутся спорными. Например, отказ в праве на лицензию для людей, которые ранее были привлечены к ответственности по длинному ряду правонарушений. Если они уже отбыли наказание, то лишать их права на профессию — это дискриминация. Содержание экзамена по первым утечкам тоже вызывает вопросы: кажется, чиновники хотят тестировать не только профессиональные качества агентов, но и личные.



Что точно бесспорно, так то, что какие-то меры назрели. Вот простой факт, который всё объясняет. Пандемия 2020 года ударила по футболу по всему миру. Во Франции не доиграли чемпионат, в других странах сезон подвис на несколько месяцев, в большинстве стран Европы на стадионах до сих пор нет болельщиков. И все теряют деньги. Для сравнения: в последний частично доковидный сезон все клубы АПЛ суммарно потратили за два трансферных окна (лето-2019 и зима 2019/20) 1,5 млрд фунтов, а в постковидный год (лето-2020 и зима 2020/21) — на 300 млн меньше. Экономят даже самые богатые. Тренд кажется очевидным, но в нём бросается в глаза одно исключение: агентские комиссии.

Фото: Darren Walsh/Getty Images

По данным Футбольной ассоциации Англии, те же клубы АПЛ за тот же период на фоне ковида суммарно заплатили агентам даже больше, чем до ковида: 270 млн фунтов против 260 млн. Разница невелика, но она в сторону увеличения. Поразительный контраст с индустрией в целом. Пандемия поставила в затруднительное положение и клубы, и игроков, но посредникам пошла на пользу. Видимо, поэтому в ФИФА, где давно разрабатывали идею ограничения власти агентов, на фоне пандемии наконец перешли от слов к действиям.



Агенты против. Джонатан Барнетт (клиенты: Маунт, Чиллуэлл, Уорд-Прауз, Грилиш, Пикфорд, Сауль) и Мино Райола (клиенты: Холланд, де Лигт, Погба, Верратти, Доннарумма, Лосано) вдвоём дали интервью изданию The Athletic, в котором послали ФИФА что-то вроде предупреждения. Барнетт назвал все упрёки в непрозрачности смешными и бездоказательными, сообщил о единой позиции с другими влиятельными агентами (он привёл в пример Жорже Мендеша) и сказал, что агенты не уступают во влиянии и возможностях самой ФИФА: «Мы равны им во всех возможных аспектах». После этого он сказал, что ФИФА находится на грани одновременно нескольких судебных процессов от агентов и медийной войны.



Позиция Барнетта кажется жёсткой, но только до тех пор, пока не услышишь Райолу. Потому что Райола сказал, что, по его мнению, ФИФА не должна существовать и что он надеется увидеть, как этой организации не станет, а взамен появится лучшая система. И не только это: «Я не приемлю попыток регулировать мой бизнес со стороны организации, члены которой сидят в тюрьме. Я не принимаю их правила, не признаю их власть и не сделаю этого в будущем».

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Оба агента подчеркнули, что все их деньги заработаны на том, что они защищают интересы футболистов, поэтому любое регулирование неуместно. Но даже если согласиться со всем сказанным ими, есть одно противоречие.



Современный футбол как любая крупная индустрия XXI века — безумно зарегулированное явление. Контролируется всё: от финансовых потоков до того, на какое колено вставать перед началом матчей. Клубы идут на сложные и непрозрачные финансовые схемы, чтобы вписаться в ФФП, правила игры рукой в своей и чужой штрафной меняются от сезона к сезону — и становятся всё детальнее — а в контрактах с молодыми звёздами прописывается распределение прав на имиджевые доходы. Даже правила главной индивидуальной награды, «Золотого мяча», постоянно меняются и дошли уже до полного абсурда.

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Это душная атмосфера, но по-другому просто не может быть. Так вот, удивительно, что в этой огромной зарегулированной индустрии до сих пор сохранилась огромная чёрная дыра агентского бизнеса.



Если Барнетт прав и агенты равны ФИФА по влиянию — тем более причин упорядочить их деятельность, создав более детальную и прозрачную схему функционирования всех аспектов их бизнеса. ФИФА можно (и нужно критиковать) за неэффективность, например, с внедрением VAR во время квалификации ЧМ-22 (из-за того, что системы нет в других регионах, её не используют и в Европе) и за коррупционные скандалы. Но точно не за то, что организация пытается навязать агентскому бизнесу прозрачные правила.