Хабиб считает Роналду лучшим за всю историю футбола. Всё из-за их дружбы?

«Криштиану Роналду — для меня этот человек лучший за всю историю футбола. Этот человек ещё в 2004 году был в финале, когда португальцы проиграли грекам на Евро. С 2004 года и до сих пор: в этом году он занимает лидирующие позиции в бомбардирской гонке в Серии А. Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне», – заявил Хабиб. Бывший чемпион UFC в лёгком весе признался, что считает Криштиану Роналду наиболее выдающимся футболистом в истории.

История дружбы Криштиану и Хабиба

Роналду и Нурмагомедов познакомились ещё в 2016 году. Бывший чемпион UFC в лёгком весе много уделяет времени футболу в последнее время и даже говорит о нём чаще, чем о смешанных единоборствах. И не только говорит, но и смотрит. «Футбол лучше. Там не надо бить, не надо никого ломать, ущемлять. Ты просто выходишь и по красоте показываешь, какой ты профессионал, какой ты спортсмен. Это же тоже очень сложный вид спорта. Футбол мне нравится больше, чем UFC и ММА. Сколько слежу за футболом, я от этого не устаю. А UFC… Раньше я смотрел все бои, но сейчас спад», – говорил Хабиб.

Хабиб часто общался с Криштиану в личных сообщениях и звал футболиста на свои бои, но встретиться двум звёздам мирового спорта удалось в 2018-м. 10 февраля Хабиб прилетел в Мадрид и посетил матч любимой команды.

После матча они встретились и обменялись презентами: боец получил футболку, в которой забивал Роналду, а Криш – папаху, в которой бывший чемпион UFC в лёгком весе выходил забивать соперников.

После встречи Хабиб поделился о чём разговаривал с Роналду. «Я давний болельщик «Реала», мы дружим с Роналду, поэтому ответ понятен. Как-то мы с Криштиану говорили на эту тему. И он сказал, что не стал бы так силен, если бы не Месси. Тебе нужны соперники, это подталкивает становиться лучше. Как и в бизнесе – без конкуренции рынок не существует. В этом плане они друг друга дополняют», – сказал Хабиб.

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История Роналду, которая заставила Хабиба задуматься

Совсем недавно Нурмагомедов рассказал ещё одну историю, о которой дискутировал с футболистом. Хабиб вспомнил разговор с Криштиану, который заставил его задуматься. «При встрече у нас с ним возникла дискуссия, откуда черпать мотивацию. Криштиану хочет, чтобы сын превзошёл его, но переживает, что тот не справится. Ведь в его возрасте Роналду мечтал о бутсах, тогда как у мальчика есть всё… Голод движет человеком. Нужна мотивация. Мне понравился этот пример. Понял, что такой человек никогда не будет довольствоваться одним, двумя, тремя титулами. Он уже забил больше всех мячей в истории. Минимум два-три сезона Криштиану ещё будет бомбить», – уверен боец.

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Хабиб общается не только с Криштиану, но и со многими российскими футболистами. Из числа футбольных звёзд стоит отметить Златана Ибрагимовича, который присылал Нурмагомедову мотивационное голосовое сообщение перед боем с Дастином Порье.