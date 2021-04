Как устроены акции английских клубов. Можно ли на них заработать?

Футбол – громадная индустрия, но стать ее частью довольно сложно. Можно пойти по пути игрока и постараться пробиться в академию, можно – поискать входы через управленческие должности и медиа. Но проще всего стать ближе к футболу, купив акции футбольных клубов.

На фондовых биржах по всему миру котируется не так много команд, однако среди них есть очень известные. Найти их не так трудно: акции 22 европейских клубов, котирующихся на бирже, входят в фондовый индекс STOXX Europe Football Index (тикер: FCTP). Еще один, «Манчестер Юнайтед», котируется на нью-йоркской бирже и в индекс не включен.

Зачем клубам акции и как они устроены?

Чаще всего клубы выходят на биржу, чтобы получить финансирование. Казалось бы, стоит просто найти корневого спонсора, как часто бывает в русском футболе, но европейский подход к бизнесу несколько иной. Выпуск акций позволяет привлечь средства от инвестфондов и частных инвесторов, а уже на них клуб может построить инфраструктурные объекты (стадион, база), вложиться в развитие маркетинга или использовать как-то еще.



Есть несколько дополнительных причин, по которым клубы могут выходить на биржу – повышение узнаваемости, максимизация стоимости долей акционеров, желание акционеров в любой момент времени иметь возможность продать свою долю. В марте 2021-го на биржу пробовал выйти бельгийский «Брюгге», но запланированное IPO (первичное размещение акций на бирже) пришлось отложить из-за низкого интереса у инвесторов. Клуб рассчитывал продать бумаги по 18-23 доллара за штуку и получить рыночную капитализацию (сумма стоимости всех акций) в 230 млн евро, но у него ничего не получилось. Строительство нового стадиона стоимостью в 100 млн евро, которое «Брюгге» планировал профинансировать как раз благодаря выходу на биржу, видимо, тоже переносится.

Акции «Тоттенхэма»: котировались на бирже до 2012 года, пока не началось строительство нового стадиона

«Тоттенхэм» стал первым в истории клубом, вышедшим на IPO. Это произошло в 1983 году, за 8 лет до создания STOXX Europe Football Index, активы которого оцениваются более, чем в 800 млн долларов. Сейчас акции «Тоттенхэма» нельзя купить напрямую, даже если у вас есть доступ к лондонской бирже, потому что в 2012 году клуб произвел делистинг (уход с рынка). 8 лет назад британские медиа писали, что возвращение в частную собственность необходимо, чтобы получить финансирование под строительство стадиона от местных властей. Видимо, все прошло удачно, потому что арену открыли в апреле 2019 года.



Но заполучить частичку «Тоттенхэма» все-таки реально. Маркетплейс Asset Match позволяет всем желающим (даже из России) поучаствовать в торгах непубличных компаний Великобритании, к числу которых как раз относится «Тоттенхэм». Сбор заявок происходит в последний четверг каждого второго месяца (ближайший – 27 мая 2021 года), а одна акция стоит около 220 пенсов (примерно 230 рублей). Оторвать много не выйдет, потому что 85,55% акций принадлежит инвестиционной компании ENIC Group (29,4% которой принадлежат Дэниелу Леви и его семье, а еще 70,6% – Джо Льюису), но часто болельщики приобретают акции, просто чтобы ассоциировать себя с клубом. У «Тоттенхэма» больше 30000 акционеров, но половина из них владеет только одной акцией, хотя никаких особых привилегий они не дают.

Акции «Арсенала»: можно было купить за 30 тысяч фунтов, сейчас – нет

До недавних пор можно было стать акционером и «Арсенала». Бумаги, как и акции «Тоттенхэма», не обращались на бирже, но их можно было приобрести на специализированном рынке NEX Exchange. Если в случае «Тоттенхэма» покупка подразумевает долю только в футбольном клубе, то акции «Арсенала» продавались пакетом Arsenal Holdings. В него входят еще 11 дочерних компаний, занимающихся управлением стадиона, розничной торговлей и девелопментом.



Единственная сложность для покупки – стоимость. Одна бумага Arsenal Holdings в 2019 году стоила около 30 тысяч фунтов (около 3,1 млн рублей). Сейчас же полный комплект акций «Арсенала» находится в руках номинального владельца клуба Стэна Кронке.

Акции «Манчестер Юнайтед» легко купить даже в России

Бумаги «МЮ» – главный футбольный лот на рынке. Они стоят 15-20 долларов и обращаются на нью-йоркской бирже, доступ к которой у российских инвесторов есть через санкт-петербуржскую биржу. Раньше «Манчестер Юнайтед» обращался на лондонской бирже, но вышли с нее в июне 2005 году, когда Малькольм Глейзер скупил все бумаги с рынка и сделал клуб полностью частной компанией.



Спустя 7 лет «МЮ» вынужденно вышел на биржу вновь (но теперь в Нью-Йорке), так как столкнулся с огромными долгами, которые не покрыты до сих пор.



Кроме семьи Глейзеров вложения в клуб делают и крупные инвесткомпании. В их руках сосредоточены 76,43% из всех акций, находящихся в свободном обращении. Вот топ-10 владельцев «МЮ» за исключением семьи Глейзеров:

· BAMCO Inc. – проектирование, изготовление и монтаж архитектурных фасадов и панелей для стен – 29,04%;

· Lindsell Train Ltd. – инвестиционный фонд – 28,44%;

· Jupiter Asset Management Ltd. – инвестиционный фонд – 5,43%;

· Massachusetts Financial Services Company – управление активами а.к.а. инвестфонд – 4,67%;

· Janus Capital Management LLC – инвестиционная компания – 2,69%;

· Renaissance Technologies – инвестиционная компания, специализирующаяся на биржевой торговле – 2,45%;

· CI Investments Inc. – инвестиционная компания, специализирующаяся на инвестиционных советах – 1,41%;

· Invesco Capital Management LLC – инвестиционная компания – 0,99%;

· Aberdeen Investment Solutions Ltd. – инвестиционная компания – 0,67%;

· Alyeska Investment Group – хедж-фонж (если что это тоже инвестиционная компания) – 0,64%.



Интересно, что Lindsell Train Ltd. Обладает долями еще и в «Ювентусе» с «Селтиком».



Семья Глейзеров по состоянию на 2021 год владеет только 71,8% акций «МЮ». Несколько месяцев назад от части своих бумаг избавился Кевин Глейзер, а буквально сразу после него Брайан Глейзер. Стоимость пакета – около 285 млн долларов и в сравнении с долями компаний выше составляет около 49% акций в свободном обращении.



Прошло еще несколько месяцев и 5 млн акций «МЮ» решил продать Авраам Глейзер. Его мотивы легко читались – курс акций «МЮ», когда о решении было объявлено, достигал 20 долларов, что сулило ему около 100 млн долларов дохода. Продолжения распродаж, по информации The Times, ждать не стоит: никто из братьев, в том числе Авраам в обозримом будущем не собирается продавать бумаги.



Важно пояснить, почему клуб ничего не получит от этих 100 млн долларов. Дело в том, что акции распределены между акционерами. Но кто-то из них владеет ими, как мы с вами (то есть покупает на бирже), а кто-то получает их при первичной эмиссии (выпуск ценных бумаг в обращение), как владелец. Так вышло, что Малкольм Глейзер, когда купил «МЮ» в 2005-м, получил все акции, а после смерти они достались его сыновьям. В целом, никаких других отличий нет. Если вдруг вы владеете акциями «МЮ», то в случае продажи, клуб не получит от вас ни копейки, если только не решит выкупить эти бумаги у вас. То же самое произойдет с Авраамом Глейзером – он продаст бумаги в рынок.

Сколько стоит «МЮ» и как продажи акций владельцами влияют на цену?

С публикации новостей о продаже пакета Авраамом Глейзером акции «МЮ» просели на 9%, что серьезно сократило рыночную капитализацию клуба. По сути, именно она – ответ на вопрос о стоимости клуба, так как получается умножением количества акций на ее стоимость. Смотрите сами. До новостей о продаже «Манчестер Юнайтед» стоил 3,314 млрд долларов. Эта цифра получалась из умножения цены одной акции на нью-йоркской бирже ($20,13) на их общее количество (164 622 089 штук).

Сейчас же весь «МЮ» стоит около 2,7 млрд долларов. Здесь бы отлично встала завершающая фраза «так что если у вас есть 3 млрд долларов, то вы легко сможете купить клуб», но есть сразу две причины, которые ее блокируют.

Первая причина: в свободном обращении находятся только около 90% акций типа А (они обладают одним голосом на собрании акционеров). Оставшиеся 10% по всей видимости принадлежат Глейзерам. Только вот дело в том, что все акции класса B (обладают 10 голосами) тоже принадлежат американским владельцам. Если перевести это в абсолютные цифры, то у семьи Глейзеров находятся примерно 128 млн акций из всех 164,6 млн. Пока они не решатся на продажу акций в рынок, когда они станут доступны всем остальным, купить «МЮ» будет нереально.



Вторая причина, почему купить «МЮ» за 2,7 млрд долларов невозможно – устройство рыночного соотношения спроса и предложения. По состоянию на 30 марта 2021 г. акция «МЮ» стоила $16,16, но эта цена была верна только в момент написания этих строк. Если кто-то начнет в бешенном ритме скупать акции на рынке, то их цена будет расти почти с каждой покупкой. Получится, что первые акции вы действительно получите за 16,16 долларов, а дальше ценник будет расти и расти. Это будет происходить до того момента, пока вы не купите все акции в свободном обращении. Ценник последней акции вполне может вырасти и до 20, и до 25 долларов за штуку, но потом все равно активируется причина №1.

Инвестиции в акции футбольных клубов – это выгодно?

Не очень, потому что футбольная индустрия крайне непредсказуема. Да, риск и неопределенность свойственны всем сферам экономики, но не в такой степени. На курс акций компаний, например, из нефтедобывающего сектора не влияют события, которые происходят иногда чаще чем раз в неделю. В футболе же матчи, являющиеся одним из факторов, влияющих на курс проходят постоянно. А еще важную роль играет психология. Сложность вложений в футбольные акции подтверждает и аналитик KBC Group Том Симмонс: «Это больше для фанатов команды. Бизнес-модель футбольного клуба не подходит для фондовых рынков. Это инвестиции для друзей, семьи игроков или дураков».

Однако есть и другое мнение. Портфельные менеджеры компании MAPFRE AM Behavioral Fund (инвестфонд, опирающийся на поведенческую экономику), например, говорят следующее: «Акции европейских футбольных клубов (у них в портфеле «Лион» и «Аякс» – прим. Чемпионат) настолько недооценены рынком, потому что в них психологически трудно инвестировать. В краткосрочной перспективе фондовый рынок европейских футбольных клубов может вести себя очень иррационально после потерь очков, вылетов из турниров или травм игроков, но в долгосрочной перспективе экономические основы, как правило, более релевантны».

Их тезис понятен, но с финансовой точки зрения держать акции клубов даже в долгосрок не очень выгодно. По акциям «МЮ», например, ежегодно выплачивают около 20 центов дивидендов (1 процент дивидендной доходности), а их курс уже почти 10 лет колеблется от 13 до 20 долларов. Для сравнения больше можно заработать даже на более устойчивых облигациях, в том числе США.



Смешивание любви к футболу с деньгами и корыстным интересом опасно. Есть риск, что эмоции, которые дарят любимые клубы, станут опасными и разорительными. Лучше просто наслаждаться игрой.