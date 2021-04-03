«Спартак» соберёт золотой состав-2017? Вслед за Промесом в Россию хочет вернуться Фернандо

Как ему играется в Китае и кого он мог бы заменить в «Спартаке».

«Спартак» уверенно идёт в группе лидеров чемпионата России, и существенный вклад в последние победы внёс Квинси Промес, вернувшийся из «Аякса». Теперь о желании воссоединиться с красно-белыми изъявил ещё один чемпион 2017 года – Фернандо. Об этом рассказал агент бразильского полузащитника Матеус Де Фария.

«Сейчас это будет непросто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться», — заявил представитель бразильского игрока.

Кого ещё вслед за Вагнером можно вернуть в РПЛ. Легионеры, которые по-прежнему в порядке Веллитон, Муса и другие постаревшие, но всё ещё классные иностранцы.

Как играет Фернандо?

Фернандо покинул «Спартак» летом 2019-го и с тех пор провёл 26 матчей за китайский клуб «Бэйцзин Гоань», забив четыре гола и отдав одну голевую передачу. Первые два матча в Китае бразилец провёл в стартовом составе. Голевыми действиями не отметился, а затем и вовсе присел на скамейку запасных – проиграл конкуренцию и редко выходил на поле в 2019 году.

Зимой 2020-го прошла информация, что Фернандо может вернуться в «Спартак»: китайский клуб был не намерен выкупать футболиста. Но один пункт в контракте не позволил этому случиться – опция об обязательном выкупе полузащитника, если тот сыграет хотя бы минуту за китайскую команду.

Новый сезон возобновился в июле, и за первые 11 туров бразилец в общей сложности провёл на поле 80 минут. Правда, потом ситуация изменилась в лучшую сторону: Фернандо сыграл 180 минут в трёх матчах и забил три гола. С тех пор экс-полузащитник «Спартака» стал игроком стартового состава, дошёл с клубом до четвертьфинала Азиатской Лиги чемпионов, а в чемпионате проиграл в полуфинале «Гуанчжоу».

Фото: Colin McPhedran/Getty Images

Кого ещё помимо Промеса нужно вернуть «Спартаку», чтобы выиграть чемпионство Кое-кого не примут фанаты красно-белых, но чего не сделаешь ради возвращения чемпионства и Лиги чемпионов.

Фернандо вместо кого?

Всё упирается в лимит легионеров. Даже Педро Роше, который собирался стать лучшим в «Спартаке», не нашлось места у Тедеско. Сейчас на позиции Фернандо играют: Крал, Хендрикс и Умяров. Если по Умярову всё предельно ясно, то с другими двумя легионерами не совсем.

Слухи о возможном уходе чешского полузащитника в топ-чемпионат ходят давно. По последней информации, Кралом интересовался «Вест Хэм». Важно, что и сам футболист мечтает о АПЛ. Не стоит исключать, что если «Спартаку» поступит хорошее предложение, то красно-белые не будут препятствовать развитию карьеры игрока и отпустят его. Что касается Хендрикса, то фанатов «Спартака» он пока не впечатляет. Но выступления нидерландского футболиста пока оценивать рано.

Стоит сказать, что Фернандо не забывает о «Спартаке», как и «Спартак» о Фернандо. В сентябре 2020-го бразилец пожелал удачи красно-белым в матче с ЦСКА.

А самого полузащитника недавно вспомнил Квинси Промес в интервью пресс-службе клуба: «Какого игрока из чемпионского состава вернул бы в «Спартак»? Одного? Так нечестно! Но пусть будет Фернандо. Думаю, его удары со штрафных нам бы точно пригодились. Очень важно, когда при счёте 0:0 кто-то способен сотворить чудо: бах! — и ты выиграл. В команде должны быть волшебники. «Спартак» два года не забивает прямыми ударами со штрафных? Что?! Это нужно срочно исправлять. Буду отрабатывать удары на тренировках».

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