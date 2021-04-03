Все лидеры выиграют – кроме «Спартака»? Прогнозы на 24-й тур РПЛ

В прошлом туре «Зенит» упрочил лидерство в чемпионате, а наши прогнозисты набрали достаточно баллов. Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин добавил в копилку специалистов 14 очков. Он угадал счёт матча «Ахмат» – «Арсенал», разницу голов в играх ЦСКА – «Зенит» и «Уфа» – «Локомотив», исход встреч «Ротор» – «Ростов», «Спартак» – «Урал» и «Сочи» – «Тамбов».
Читатель Максим Садков из Пскова верно предсказал счёт матча «Уфа» – «Локомотив», разницу мячей в игре ЦСКА – «Зенит» и исход встреч «Ротор» – «Ростов», «Спартак» – «Урал», «Сочи» – «Тамбов». Это 11 баллов. Корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович набрал 5 баллов, угадав исход матчей «Ротор» – «Ростов», «Уфа» – «Локомотив», «Краснодар» – «Динамо», «Спартак» – «Урал» и «Сочи» – «Тамбов».
Таблица после 23-го тура
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Прогноз специалистов
Борис Игнатьев, вице-президент «Торпедо»:
«Ротор» – «Локомотив» – 1:1
«Локомотив» перед паузой показывал добротную и содержательную игру. У нас таких команд несколько. Пауза на сборную окажет клубам не лучшую услугу, в том числе железнодорожникам. В «Ротор» пришёл новый тренер с помощниками, что, как правило, положительно сказывается на психологическом состоянии и дисциплине.
«Рубин» – «Сочи» – 0:0
Обе команды – лидеры чемпионата по качеству игры. «Рубин» показывает искромётный футбол, в атаке блистают Макаров и Кварацхелия. У «Сочи» хорошо организована игра, в особенности в фазах перехода из обороны в атаку и наоборот. Будет ничья.
«Краснодар» – «Ахмат» – 1:0
«Краснодар» находится в поиске своего места в турнирной таблице. Не всё получается в силу различных обстоятельств. Главное – потеря игроков, которые определяли лицо команды. Мусаев ищет варианты игры в обороне. Мне видится, что эта пауза пошла на пользу «быкам». У «Ахмата» в сборную почти никто не отлучался, при этом они показывают хорошую игру, дисциплину и тактическую выучку. Но больше креатива у «Краснодара», поэтому минимальную победу отдаю им.
«Динамо» – «Уфа» – 2:0
Если бы они играли до паузы, то я безоговорочно поставил бы всё на «Динамо». Уфимцы все восемь дней провели вместе, тогда как многие динамовцы находились в национальных сборных. Очень важно, в каком состоянии они вернулись. Поставлю на хозяев.
«Урал» – «Арсенал» – 1:0
Обе команды находятся в незавидном турнирном положении. Наверное, будет серьёзная битва. «Арсенал» в случае победы приблизится к «Уралу», а тот в свою очередь должен сделать всё возможное, чтобы залезть на плечи сопернику и победить.
«Тамбов» – ЦСКА – 0:2
«Тамбов» – это страшные дни Российской-Премьер-Лиги. Это чёрное пятно, у них нет ресурсов. Армейцы добьются победы.
«Ростов» – «Спартак» – 0:1
«Ростов» – эмоциональная команда с тактическим кругозором. «Спартак» – команда, которая показывает в чемпионате лучшую физическую готовность и огромное желание добиваться результата. Также красно-белые являются самой быстрой командой при переходе из обороны в атаку. Думаю, и в этот раз «Спартак» добьётся преимущества.
«Зенит» – «Химки» – 2:0
Как бы там ни было, при положительном балансе и хорошо организованной игре «Химок», «Зенит», имеющий дома над многими командами преимущество в качестве и количестве высококлассных футболистов, должен решить задачу – добиться чемпионства. Поэтому – уверенная победа команды Семака.
Прогноз читателей
Валерий Петровский (Рыбинск):
«Ротор» – «Локомотив» – 0:2
Фаворит, несомненно, «Локомотив». В последних играх железнодорожники достаточно активны.
«Рубин» – «Сочи» – 2:2
Матч будет равным. «Рубин» играет дома, ну а «Сочи» забьёт столько, сколько сможет.
«Краснодар» – «Ахмат» – 1:1
У обоих клубов кризис. Поэтому ничья.
«Динамо» – «Уфа» – 2:1
«Динамо» должно выиграть, хотя оборона немного сбоит.
«Урал» – «Арсенал» – 2:1
«Урал» должен побеждать, хотя очки нужны всем.
«Тамбов» – ЦСКА – 1:3
Проблемы «Тамбова» известны всем, но один гол аутсайдер кое-как забьёт.
«Ростов» – «Спартак» – 1:1
«Спартаку» не повезёт в Ростове-на-Дону. Открыв счёт, красно-белые всё-таки пропустят.
«Зенит» – «Химки» – 3:1
В Питере выиграют хозяева, хотя «Химки» проявят характер.
Прогноз журналистов
Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»:
«Ротор» – «Локомотив» – 1:2
После паузы на матчи сборных команде Николича может прийтись сложнее, чем в других обстоятельствах. Но всё-таки трудно представить, чтобы один из лидеров РПЛ не взял три очка.
«Рубин» – «Сочи» – 1:2
Лихая команда Слуцкого не справится с более прагматичными гостями. Как бы казанцы не переволновались, понимая, как много зависит от этого матча…
«Краснодар» – «Ахмат» – 3:1
Если хозяева ещё хотят чего-то добиться в нынешнем сезоне (хотя верится с трудом), то, конечно, нужно побеждать, причём относительно уверенно. Тем более что до прошлого тура «Ахмат» не выигрывал целую вечность.
«Динамо» – «Уфа» – 2:1
Москвичи не имеют никакого права терять очки, если мечтают о медалях. В соперниках один из аутсайдеров, а в параллельных играх вполне могут оступиться «Спартак» и «Сочи» – ну как тут не выиграть?
«Урал» – «Арсенал» – 2:1
Для уральцев важно ещё сильнее оторваться от зоны стыковых матчей и заодно не подпустить к себе туляков. Ну а «Арсенал» в последнее время смотрится очень бледно.
«Тамбов» – ЦСКА – 0:3
Даже если все игроки хозяев забудут про букмекеров, то вряд ли у них получится что-то противопоставить армейцам. Ивица Олича дебютирует в условиях, близких к оптимальным, и имеет все возможности ударно начать карьеру в ЦСКА.
«Ростов» – «Спартак» – 2:1
Красно-белым традиционно трудно даются матчи против ростовчан и Карпина, да и перерыв на сборные мог сбить команду Тедеско с курса. Ну а «Ростову» победа позволит не расстаться с мечтами о еврокубках.
«Зенит» – «Химки» – 2:1
В последний раз химчане проигрывали тому же «Зениту» в самом начале ноября. Думаю, теперь их прекрасная серия должна завершиться. Команда Черевченко слишком хороша в последнее время, чтобы питерцы плохо на неё настроились. Хотя хозяевам придётся нелегко против Мирзова, Глушакова и компании.
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