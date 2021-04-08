Играл за Россию на Олимпиаде, а потом работал на Гитлера. Шпионские финты Петра Соколова

В последнюю неделю июня 1912 года пароход «Бирма» в назначенный час отплывал из Санкт-Петербурга в сторону Стокгольма – футбольная сборная России отправлялась на свой первый официальный турнир, Олимпийские игры. С папкой стоит Василий Бутусов – один членов знаменитой семьи, которая на заре 20 века дала российскому футболу новую жизнь (его брат Кирилл основал Всероссийский футбольный союз и был организатором футбольного движения в Москве и Петербурге). На Олимпиаду Василий едет в качестве капитана сборной и в статусе сильнейшего центрфорварда империи. На играх Бутусов добавит к своей биографии ещё одну завидную строчку: автор первого забитого мяча в истории сборной.

Фото: rusteam.permian.ru

Сборная Российской Империи на ОИ-1912

Финляндия – Российская Империя — 2:1.

Германская Империя – Российская Империя — 16:0. Самое крупное поражение в истории нашей сборной.

На этом фото, уже олимпийском, второй слева – другой футболист, оставивший значительный след в истории. Зовут этого мощного на вид мужчину Пётр Соколов, и на тот момент о нём почти никто не знает, он лишь талантливый, по признанию узкого футбольного круга людей, защитник. Спустя несколько лет после этого снимка его имя загремит в оперативных сводках контрразведки: «Особо опасный преступник. Спецагент британской разведки MI1».

Фото: rusteam.permian.ru

Соколова описывали как большого таланта. Он мастерски пробивал «пендели», а за своеобразную привычку получил прозвище «Петя, плюнь»

Пётр окончил престижную по тем временам гимназию Александра I, а после поступил на юридический факультет Петербургского университета. Спорт пришёл в его жизнь как раз в студенческие годы – он начал играть футбол, а также заниматься борьбой и боксом. Поговаривали, что боевые искусства давались ему особенно хорошо. В 1909 году он примкнул к команде «Удельная», которая впоследствии объединилась с другой и стала носить название «Унитас».

Сводки тех лет описывают Соколова как «игрока высокого класса»: «Отлично бегает при отражении атак противника. Даёт мастерски удары заворотом. Умело принимает мяч на голову. Не теряется даже в самые опасные моменты. Мастер забивать голы с пенделя. Почти 99% верных попаданий». За необычную привычку сплёвывать перед пробитием штрафных получил необычное прозвище – «Петь, плюнь». Так с трибун кричали всякий раз, когда Соколов собирался нанести удар.

В характеристике встречается ещё один занимательный момент: якобы к Соколову многие игроки боялись подходить. Причину, впрочем, указывать не стали.

Состав той команды был полон интересных людей: тут и пятеро братьев Бутусовых, один из которых уже знакомый вам Василий (после завершения карьеры он стал арбитром всесоюзной категории), и два англичанина, и советский писатель Виталий Бианки, и Виталий Аркадьев, в будущем заслуженный мастер спорта по фехтованию. Но таких крутых поворотов в жизни, как Соколов, пожалуй, никто не совершал.

В 1917 году его футбольная карьера завершилась, толком не начавшись: он поступил в 3-ю Петергофскую школу прапорщиков, а после ¬ пошёл в контрразведку. Октябрьская революция навсегда поделила его жизнь на два совершенно не похожих отрезка: Соколов, ярый противник грядущих перемен и преданный поклонник монархии, отказался воспринимать происходящее в стране.

Британский шпион был чемпионом Москвы. Его обвиняли в попытке свергнуть советскую власть Сэр Роберт Локкарт сидел в тюрьме на Лубянке, а потом находился под стражей уже в Кремле.

Футболист продолжил работу в разведке – только уже против советской власти. Ему дали позывной «Голкипер»

В 1918 году Соколов примкнул к белогвардейской организации, связанной с британской разведкой, и познакомился с офицером МИ-6 Полом Дьюксом, известным как «человек с сотней лиц»: он обладал невероятными навыками маскировки, которые использовал, чтобы получать документы на разные имена и проникать в советские учреждения. Англичанин был настолько значим, что в 1920 году Георг V посвятил его в рыцари.

Первым заданием Соколова стала переправка в Архангельск, занятый тогда англичанами, информации о положении в Петрограде. Свою миссию он выполнил успешно: доставил вовремя, кому надо и не попался. С тех пор его сотрудничество с британской разведкой приобрело постоянный характер: вскоре Соколов стал связным между разведпунктом, расположенным в финском городе Териоки, и Дьюксом, который жил в Петрограде.

В 1919 году он катался на катере с одной стороны Финского залива на другую: передавал инструкции для Дьюкса и информацию в разведпункт, а порой перевозил нужных разведке людей. Повышение связного, получившего позывной «Голкипер» за футбольное прошлое, произошло после его невероятного манёвра по спасению Дьюкса: когда англичанином заинтересовались чекисты, Соколов вывез его в Финляндию, запутав советских агентов. В начале 20-х он стал руководителем разведпункта в Териоки, где и остался на долгие годы.

Футбольное прошлое не отпускало Петра: наряду с курьерскими поездками в СССР он руководил командой «Териоки», собранной из эмигрантской молодёжи. Со временем игроков он вербовал для работы на разведку.

При этом чекисты прекрасно знали, что Соколов – предатель. В 1924 году у них было чёткое представление о его персоне: «Служил офицером в старой армии. В период 1919-1922 годов служил в английской разведке и ходил курьером в СССР. В 1922 году купил дачу в пяти километрах от Териоки, где сейчас и проживает, женившись на дочери териокского купца Носова». Только вот поймать его не могли – каждый раз он придумывал новые способы пересечения границы и передвижений.

В Финляндии Соколов состоял в ряде антисоветских организаций: «Русском общевоинском союзе», «Братстве русской правды». А в 1931 году лично возглавил одно из подобных объединений.

В 1939 году, во время советско-финской войны, талантливым агентом заинтересовались уже финские спецслужбы. Соколов попрощался с британцами и примкнул к финнам: допрашивал советских военнопленных, трудился в отделе пропаганды Главного штаба – рисовал листовки и в качестве диктора выступал на радио «Лахти», вещавшем на линии фронта.

В 1941 году Соколов не свернул с пути предателя родины и примкнул к абверу, органу военной разведки и контрразведки Третьего рейха. Люди Гитлера взяли Петра в разработку. Параллельно работе на финнов он стал «учителем» для вражеской агентуры: разъезжал по абверовским школам с лекциями о ведении разведки для будущих гитлеровских шпионов. Опыта у него к тому времени было уже достаточно. Соколов был очень популярен среди эмигрантов, он умел убеждать и чувствовал опасность за версту.

Про Соколова знали, его искали, но поймать не могли – он всегда оказывался на шаг впереди. В 1944 году бывший футболист бежал в Швецию: понимая, что Финляндия вышла из войны, а немцы вот-вот проиграют войну, лучшим решением он посчитал обосноваться в стране, которая ко Второй мировой отношения не имела. Он бросил семью и начал новую жизнь.

В Стокгольме Пётр Соколов стал Паулем Салином, повторно женился, завёл детей и продолжил агентурную деятельность – только уже на шведскую раведку. Чекисты нашли его и там, только арестовать не смогли – шведы не выдали.

После работы на шведские спецслужбы трудился массажистом в спортивном клубе. Умер от опухоли мозга в 80 лет – похоронили его в Стокгольме. В городе, где когда-то он выступал под флагом родины, которую предал.