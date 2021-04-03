«Головин начинает действовать мне на нервы». Французы разошлись в оценках игры россиянина

Второй раз подряд 4:0 — и «Монако» в зоне Лиги чемпионов!

В 31-м туре Лиги 1 «Монако» принимал дома «Метц», занимающий девятое место в турнирной таблице. Александр Головин появился на поле в стартовом составе и, несмотря на крупный итоговый счёт, результативных действий не совершил. Фанаты «монегасков» неоднозначно оценили игру россиянина. Рассказываем, чем запомнился наш полузащитник в матче с «Метцем».

Разгром без участия Головина

С первых минут «Монако» на правах хозяина захватил инициативу в матче, а Головин здорово действовал в полузащите, создавая моменты для своих партнёров. На 30-й минуте один из таких эпизодов чуть не завершился голом. Александр выдал идеальную подачу на Кевина Фолланда, который головой попал в штангу ворот голкипера «Метца».



Спустя десять минут прекрасный момент для взятия ворот соорудили гости. Опасный удар по воротам нанёс Мамаду Гейе, но Бенжамен Леком потащил мяч, переведя его на угловой.



Вторая половина встречи началась с назначения пенальти в ворота «Метца». Стеван Йоветич вышел один на один с голкипером Кайаром, который нарушил правила на черногорце. Опытный Сеск Фабрегас с точки отправил мяч в правый от вратаря «Метца» угол ворот – 1:0. Спустя три минуты в ворота гостей залетел второй мяч. Матазо вырезал роскошную передачу на Кевина Фолланда, который с острого угла переиграл Марка-Ореле Кайара – 2:0.



Уже на 63-й минуте главный тренер «Монако» Нико Ковач убрал Головина с поля, запустив в игру Крепина Дьятта.

Краткое резюме игры Александра против «Метца»: два удара, два подката, три ключевые передачи и четыре навеса с точностью паса в 69%.



В оставшиеся время «Монако» довёл счёт до разгромного благодаря дублю вышедшего на замену Виссама Бен-Йеддера – 4:0.

Реакция соцсетей

Фанаты монегасков неоднозначно оценили игру Головина. Некоторые остались довольны действиями российского полузащитника, а вот другие, наоборот, возмущались. Перед матчем многие восхитились выходом в старте Фабрегаса, Головина, Йоветича и Фолланда.



«Фабрегас — Головин — Йоветич — Фолланд в сочетании — это удовольствие».

«Фолланд, Йоветич, Головин, Фабрегас… какая атака».

С первых минут Александра хвалили.



«Головин в действии, он технически великолепен».

«Головин, спасибо за футбол!»

Игру 24-летнего футболиста назвали даже футбольным развлечением.



«Головин = футбольное развлечение».

Но были и те, кто счёл действия россиянина неудачными.



«Головин портит всё действо…»

«Головин немного вялый».

«Головин и Фабрегас разочаровали в первом тайме».

Уже после перерыва болельщики «Монако» начали требовать, чтобы Головин занял место Сеска Фабрегаса, который провёл ужасный первый тайм.



«Поставьте Головина на место Сеска и выпустите Желсона Мартинша».

«Да, вы должны выпустить Диатту или Желсона, а Головин займёт место Фабрегаса».

Кого-то российский футболист даже начал раздражать.



«Головин начинает действовать мне на нервы своей беспечностью».

А вот как отреагировали фанаты монегасков на замену Головина.



«В любом случае Головин очень хорош».

«Головин и Фабрегас действительно провели средний матч».

Второй раз подряд 4:0 — и «Монако» в зоне Лиги чемпионов! Команда Головина с 62 очками, одержав разгромную победу над «Метцем», поднялась на третью строчку в таблице Лиги 1. Через несколько дней, 6 апреля, «монегаски» вновь встретятся с клубом из одноимённого города, но уже в 1/8 финала Кубка Франции.